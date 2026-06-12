Ajker Patrika
ফুটবল

অধিনায়ককে ছাড়াই মাঠে নামছে কানাডা, কিন্তু কেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১২ জুন ২০২৬, ১৪: ০০
অধিনায়ককে ছাড়াই মাঠে নামছে কানাডা, কিন্তু কেন
আজ রাতে খেলতে পারছেন না কানাডার অধিনায়ক আলফোনসো ডেভিস। ছবি: সংগৃহীত

এক আয়োজক মেক্সিকো গত রাতে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছে। আরেক আয়োজক কানাডা খেলতে নামছে আজ রাতে। কিন্তু দলটির খেলতে হবে নিয়মিত অধিনায়ক ছাড়াই।

বাংলাদেশ সময় আজ রাত ১টায় টরন্টোতে শুরু হবে কানাডা-বসনিয়া ম্যাচ। কিন্তু চোটে পড়ায় এই ম্যাচে খেলতে পারছেন না কানাডার নিয়মিত অধিনায়ক আলফোনসো ডেভিস। এসিএল ছিঁড়ে যাওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য চোটে পড়ায় তাঁকে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে পাচ্ছে না বিশ্বকাপের এই সহ-আয়োজক। তবে তাঁর চোট অতটা গুরুতর নয়। ফলে তিনি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাননি। গ্রুপ পর্বের পরবর্তী ম্যাচগুলোর আগে যেন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন, এ কারণে উদ্বোধনী ম্যাচে তাঁকে বিশ্রামে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এসিএল ছিঁড়ে যাওয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে খুব একটা নিয়মিত নন ডেভিস। কানাডার হয়ে সবশেষ ২১ ম্যাচের মধ্যে কেবল ২ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ৫৮ ম্যাচের ক্যারিয়ারে খেলেছেন ১৫ ম্যাচ। অ্যাসিস্ট করেছেন ১৮ গোলে। তিনি প্রথমে ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপসের হয়ে ক্লাব ক্যারিয়ার শুরু করেন। পরবর্তীতে ২০১৯ সাল থেকে খেলছেন বায়ার্ন মিউনিখ।

আজকের ম্যাচের পর পাঁচ দিনের বিরতি পাচ্ছে কানাডা। ১৮ জুন তারা খেলবে কাতারের বিপক্ষে। কানাডা-কাতার ম্যাচটি বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে। একই মাঠে ২৪ জুন তারা খেলবে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে। এই ম্যাচও বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে।

বিষয়:

খেলাফুটবলকানাডাফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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