কানাডার বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ কোথায় দেখবেন

তিন দেশ মিলিয়ে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হয়ে গেছে। গত রাতে উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা। আজ সকালে হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া-চেক প্রজাতন্ত্র ম্যাচ। রাতেই মাঠে নামছে বিশ্বকাপের আরেক আয়োজক কানাডা। বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে কানাডা-বসনিয়া ম্যাচ। সরাসরি সম্প্রচার করবে বিটিভি, টি স্পোর্টস, সময় টিভি। এদিকে ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে ২০২৬ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফিফা বিশ্বকাপ
কানাডা-বসনিয়া
রাত ১টা
সরাসরি
বিটিভি, টি স্পোর্টস, সময় টিভি
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা
রাত ১১টা ৩০মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হয়ে গেছে গত রাতেই। বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা মাঠে নামবে আরও পড়ে। কিন্তু টুর্নামেন্ট শুরুর আগে থেকেই আর্জেন্টিনা দল পরিণত হয়েছে ছোটখাট এক হাসপাতালে। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’ শুরুর পরও দুশ্চিন্তা তাই কাটেনি।১৪ মিনিট আগে
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