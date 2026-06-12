Ajker Patrika
অন্য খেলা

কানাডার বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ কোথায় দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
কানাডার বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ কোথায় দেখবেন
আজ রাতে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে কানাডা। ছবি: সংগৃহীত

তিন দেশ মিলিয়ে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হয়ে গেছে। গত রাতে উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা। আজ সকালে হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া-চেক প্রজাতন্ত্র ম্যাচ। রাতেই মাঠে নামছে বিশ্বকাপের আরেক আয়োজক কানাডা। বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে কানাডা-বসনিয়া ম্যাচ। সরাসরি সম্প্রচার করবে বিটিভি, টি স্পোর্টস, সময় টিভি। এদিকে ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে ২০২৬ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফিফা বিশ্বকাপ

কানাডা-বসনিয়া

রাত ১টা

সরাসরি

বিটিভি, টি স্পোর্টস, সময় টিভি

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা

রাত ১১টা ৩০মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

বিষয়:

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