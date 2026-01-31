লর্ডসে ঠাঁই পেল বাংলাদেশের স্মরণীয় সেই ৫০ ম্যাচের টিকিট

বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসের ঐতিহাসিক ৫০ ম্যাচের টিকিট নিয়ে প্রকাশিত ‘মেমোরেবল ম্যাচ টিকিটস’ বই আজ জায়গা পেয়েছে লর্ডসে। বাংলাদেশ ক্রিকেট মিউজিয়ামের স্মারক প্রকাশনা ও বাংলাদেশ ক্রিকেট সাপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিএসএ) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জুনায়েদ পাইকার ব্যক্তিগত স্মারক থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
ক্রিকেটের তীর্থভূমি খ্যাত লর্ডসের মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব (এমসিসি) লাইব্রেরিতে আজ জায়গা পেয়েছে ‘মেমোরেবল ম্যাচ টিকিটস’ বই। পাইকারের পক্ষ থেকে এমসিসি আর্কাইভ ও লাইব্রেরি ম্যানেজার অ্যালান রিসের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দিয়েছেন ক্যাপিটাল কিডস ক্রিকেটের প্রধান নির্বাহী ও এমসিসির পূর্ণ সদস্য শহীদুল আলম রতন এবং বিসিএসএ ইউকের সভাপতি আব্দুস সালাম।
মূল ম্যাচ টিকিটকে ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে ব্যবহার করে ‘মেমোরেবল ম্যাচ টিকিটস’ বইটি বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেট যাত্রার চাক্ষুষ ও আর্কাইভভিত্তিক দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছে বলে মনে করেন অ্যালান রিস। এমসিসি আর্কাইভ ও লাইব্রেরি ম্যানেজার বলেন, ‘মেমোরেবল ম্যাচ টিকেটস, অত্যন্ত যত্নসহকারে তৈরি করা একটি বই। এটা আমাদের লর্ডসের টিকিট সংগ্রহতে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি এমসিসি লাইব্রেরিতে বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। ম্যাচ টিকিটের চাক্ষুষ ইতিহাস নিয়ে পাঠকদের আগ্রহ সবসময়ই বেশি থাকে এবং এই বইটি পাঠকদের মধ্যে কৌতূহল ও আগ্রহ সৃষ্টি করবে।’
বাংলাদেশের টেস্টের ঐতিহাসিক ৫০ ম্যাচের টিকিট লর্ডসে জায়গা পাওয়ায় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট সাপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিএসএ) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জুনায়েদ পাইকার। তিনি বলেন, ‘লর্ডসের এমসিসি লাইব্রেরিতে মেমোরেবল ম্যাচ টিকিটস অন্তর্ভুক্ত হওয়া আমার জন্য অত্যন্ত আবেগের এবং গর্বের বিষয়। যারা এই ঐতিহাসিক ম্যাচগুলোর সাক্ষী।’
মেমোরেবল ম্যাচ টিকিটস বইটির যাত্রা শুরু হয়েছে বাংলাদেশ টেস্টের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গত বছরের ১০ নভেম্বর। ২০০০ সালের ১০ নভেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকগুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে। ২০ হাজারের বেশি ক্রিকেটবিষয়ক বই রয়েছে এমসিসি লাইব্রেরিতে।
বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেট অভিষেকের রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ৯ ও ১০ নভেম্বর হয়েছে ক্রিকেট কনফারেন্স। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে বাংলাদেশের আড়াই দশকের স্মরণীয় মুহূর্ত নিয়ে ‘মেমোরেবল ম্যাচ টিকিটস‘ প্রকাশ করা হয়েছিল। জুনায়েদ পাইকারের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বাছাই করা ৫০ ঐতিহাসিক ম্যাচের টিকিট নিয়ে সাজানো এই গ্রন্থে ফুটে উঠেছে আড়াই দশকের আবেগ, স্মৃতি ও গৌরব। দুই মলাটের এই বইয়ের দাম ৮০০ টাকা।
২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী সাফে দুর্দান্ত শুরু করেছে বাংলাদেশ। পোখারা রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে আজ ভুৃটানকে ১২-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ।২ ঘণ্টা আগে
বাসায় যখন ছিলেন না রুবেন দিয়াস, তখন বাসায় ঘটেছে দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা। বিবিসির এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, ২৮ জানুয়ারি তাঁর বাড়িতে ভাঙচুর করে অনেক কিছু চুরি করা হয়েছে। তাঁর দল ম্যানচেস্টার সিটি এই ঘটনা খতিয়ে দেখবে বলে জানিয়েছেন দলটির সহকারী কোচ পেপ লিন্ডার্স।৩ ঘণ্টা আগে
কোচ হিসেবে পেপ গার্দিওলা কতটা সফল, সেটা কারও অজানা নয়। তাঁর হাত ধরেই ম্যানচেস্টার সিটি ২০২৩ সালে জিতেছে চ্যাম্পিয়নস লিগ। ছয়বার ম্যান সিটিকে জিতিয়েছেন প্রিমিয়ার লিগ। তাই বলে যে মাঠের বাইরের ঘটনা তাঁর নজর এড়িয়ে যায়, ব্যাপারটা তা নয়। এবার বার্সেলোনায় ফিলিস্তিন ইস্যুতে তিনি রীতিমতো ক্ষোভ ঝেরেছেন।৩ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগেই বাংলাদেশের গল্প শেষ। বাংলাদেশ ভারতে না যেতে চাওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) তাদের জায়গায় স্কটল্যান্ডকে নিয়েছে। ক্রিকেটাররা ভারতে না যেতে পারলেও বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে যাচ্ছেন দুই আম্পায়ার।৪ ঘণ্টা আগে