ক্লাসিকোতে রোনালদোর নতুন কীর্তি
আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের পর প্রথম ম্যাচেই গোল করে নতুন কীর্তি গড়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। আল আহলির বিপক্ষে ক্লাসিকোতে গোল করে সৌদি প্রো লিগে আল নাসরের হয়ে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন পর্তুগিজ তারকা।
শুক্রবার জেদ্দার আল ইনমা স্টেডিয়ামে সৌদি প্রো লিগের নবম রাউন্ডের স্থগিত ম্যাচে আল আহলির বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল আল নাসর। ম্যাচের ১৪ মিনিটেই দলকে এগিয়ে দেন রোনালদো। আল আহলির ফরাসি মিডফিল্ডার ভ্যালেন্তিন আতাঙ্গানার ভুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে গোল করেন সিআরসেভেন। মাঝমাঠে আতাঙ্গানাকে চাপে ফেলে বল কেড়ে নেন আল নাসরের পর্তুগিজ মিডফিল্ডার সামু কোস্তা। তাঁর কাছ থেকে বল পেয়ে প্রথম স্পর্শেই আল আহলির সেনেগালিজ গোলরক্ষক এদুয়ার্দ মেন্দির জাল কাঁপান রোনালদো।
৫ নভেম্বর আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দেওয়ার পর এটিই রোনালদোর প্রথম গোল। অবসরের পর এর আগে কোনো ম্যাচে মাঠে নামেননি তিনি। আন্তর্জাতিক বিরতিতে অনুপস্থিত থাকার পর আল আহলির বিপক্ষে ক্লাসিকো দিয়েই মাঠে ফেরেন পাঁচবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী।
এই গোলের মাধ্যমে সৌদি প্রো লিগে আল আহলির বিপক্ষে ক্লাসিকোতে আল নাসরের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতার রেকর্ড নিজের করে নেন রোনালদো। পরিসংখ্যানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান অপ্টার তথ্য অনুযায়ী, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁর গোলসংখ্যা পাঁচ। সমান পাঁচ গোল নিয়ে তাঁর পাশে আছেন আল নাসরের সাবেক তারকা মোহাম্মদ আল সাহলাওয়ি ও ব্রাজিলিয়ান অ্যান্ডারসন তালিসকা।
তবে দুই দলের ক্লাসিকোতে সর্বোচ্চ গোলের সামগ্রিক রেকর্ড থেকে এখনো ছয় গোল দূরে রোনালদো। আল আহলির সাবেক সিরিয়ান স্ট্রাইকার ওমর আল সোমা আল নাসরের বিপক্ষে ১১ গোল করে সেই রেকর্ডের মালিক।
চলতি মৌসুমে সৌদি প্রো লিগে রোনালদোর গোলসংখ্যা এখন ৯। গোলদাতাদের তালিকায় এককভাবে দ্বিতীয় স্থানে আছেন তিনি। শীর্ষে থাকা আল আহলির ইংলিশ স্ট্রাইকার ইভান টনির চেয়ে চার গোল পিছিয়ে পর্তুগিজ তারকা।
ক্যারিয়ারের ১০০০ গোলের মাইলফলক ছোঁয়ার অভিযানও এগিয়ে চলছে রোনালদোর। আল আহলির বিপক্ষে গোলটি ছিল তাঁর ক্যারিয়ারের ৯৮৬তম। ঐতিহাসিক এই মাইলফলক থেকে এখন মাত্র ১৪ গোল দূরে তিনি।
ক্লাসিকোতে নামার আগে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে আল নাসরের হয়ে ১২ ম্যাচে ৯ গোল করেছিলেন রোনালদো। তবে ওই সময় পর্যন্ত কোনো অ্যাসিস্ট ছিল না তাঁর।