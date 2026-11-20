বিশ্বকাপের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ ফ্রান্সের, প্রতিপক্ষ কে
এই তো মাত্র চার মাস আগের ঘটনা। জুলাইয়ে স্পেনের কাছে হেরে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেই পথচলা থেমে গিয়েছিল ফ্রান্সের। এবার সেই প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে ফরাসিরা। নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে স্পেনের বিপক্ষে খেলবে ফ্রান্স।
সুইজারল্যান্ডে আজ ২০২৬-২৭ উয়েফা নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের ড্র হয়েছে। ফ্রান্স-স্পেন ম্যাচই টুর্নামেন্টের শেষ আটের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। শেষ আটের আরেক ম্যাচে নরওয়ের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। নেশনস লিগের অপর দুই কোয়ার্টার ফাইনালের লাইনআপও কম আকর্ষণীয় নয়। নেদারল্যান্ডস পাচ্ছে পর্তুগালকে এবং শেষ আটের আরেক ম্যাচে বেলজিয়ামের মুখোমুখি হবে জার্মানি।
নেশনস লিগের সবগুলো কোয়ার্টার ফাইনাল হবে দুই লেগে। এখন কোন দল কোন লেগ হোমে খেলবে, সেটা লাইনআপেই স্পষ্ট করে দেওয়া আছে। যেমন স্পেন-ফ্রান্স কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগ হবে স্পেনে। নরওয়ে-ইংল্যান্ড ম্যাচের প্রথম লেগ হবে নরওয়ের মাঠে। ডাচদের মাঠে হবে নেদারল্যান্ডস-পর্তুগাল কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগ। আর বেলজিয়াম-জার্মানি কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগ হচ্ছে বেলজিয়ামে। অর্থাৎ লাইনআপে যে দলের নাম আগে, তাদের মাঠেই হবে প্রথম লেগের ম্যাচগুলো।
লাইনআপটা এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যাতে স্ব স্ব গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দলগুলো দ্বিতীয় লেগ ঘরের মাঠে খেলে। ‘এ’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে উঠেছে ফ্রান্স। ইংল্যান্ড কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট কেটেছে ‘সি’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে। শেষ আটে পর্তুগাল উঠেছে ‘ডি’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে। আর জার্মানি ‘বি’ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে উঠেছে নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে।
এবারের নেশনস লিগে স্পেন, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, নরওয়ে স্ব স্ব গ্রুপের রানারআপ হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে।‘এ’ গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে শেষ আটের টিকিট কেটেছে বেলজিয়াম। স্পেন কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে ‘সি’ গ্রুপ রানারআপ হয়ে। শেষ আটে নরওয়ে উঠেছে ‘ডি’ গ্রুপ রানারআপ হয়ে। নেদারল্যান্ডস ‘বি’ গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে উঠেছে নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে।
যে স্পেনের কাছে ২-০ গোলে হেরে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে সেমিতেই ফ্রান্সের পথচলা থেমে গিয়েছিল, সেই স্প্যানিশরাই বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। নিউজার্সির ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জেতে স্পেন। আর ফ্রান্সকে ৬-৪ গোলে হারিয়ে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’ ইংল্যান্ড হয়েছে চতুর্থ।
২০২৬-২৭ উয়েফা নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের ড্র
স্পেন-ফ্রান্স
নরওয়ে-ইংল্যান্ড
নেদারল্যান্ডস-পর্তুগাল
বেলজিয়াম-জার্মানি