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ফুটবল

বিশ্বকাপ উন্মাদনার মাঝেই বন্দুক হামলা, নিহত ১

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিশ্বকাপ উন্মাদনার মাঝেই বন্দুক হামলা, নিহত ১
এই ঘটনার পর ফ্যান জোনে ম্যাচ আয়োজন নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপ উন্মাদনা মাঝেই ঘটে গেল এক মর্মান্তিক ঘটনা। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান হোসেতে বিশ্বকাপের ফ্যান জোন হিসেবে ব্যবহৃত একটি জনপ্রিয় বিনোদনকেন্দ্রে বন্দুক হামলা হয়েছে। এই হামলায় একজন নিহত এবং আরেকজন গুরুতর আহত হয়েছেন। সান হোসে পুলিশের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, হামলার ঘটনা ঘটেছে ২৮ জুন। তবে হামলার সময় সেখানে কোনো বিশ্বকাপ ম্যাচ সম্প্রচার হচ্ছিল না। স্থানীয় সময় দুপুর ২টার দিকে দিনের একমাত্র ম্যাচটি শেষ হওয়ার পরই এ ঘটনা ঘটে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া বার্তায় পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়, ‘ঘটনাস্থলেই একজনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় ভুক্তভোগীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তার আঘাত প্রাণঘাতী হতে পারে। ঘটনাটি হত্যাকাণ্ড হিসেবে তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে আশপাশের কয়েকটি সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।’

হামলাটি ঘটে সান পেদ্রো স্কয়ারে, যা সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় ওয়াচ পার্টি ভেন্যু। বিশ্বকাপ চলাকালে এখানে বড় পর্দায় ম্যাচ দেখার জন্য বিপুলসংখ্যক সমর্থক জড়ো হন। এ পর্যন্ত সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়ায় বিশ্বকাপের পাঁচটি ম্যাচ হয়েছে।

ঘটনাস্থলে থাকা রয়টার্সের এক সাংবাদিকের বরাতে গ্লোবো ডটকম জানিয়েছে, হামলার পর পুরো এলাকাজুড়ে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে আশপাশের বেশিরভাগ বার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি না থাকায় পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নারী নিরাপত্তাকর্মী আহত ব্যক্তিকে গুরুতর অবস্থায় দেখেছেন বলে জানান। তাঁর ভাষ্য, ‘লোকটি তখনও কাতরাচ্ছিল। তার ঘাড় ও পিঠের ওপরের অংশে রক্ত ছিল। পুলিশ নিরাপত্তাকর্মী এবং কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে বক্তব্য সংগ্রহ করছিল।’

সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়াজুড়ে বিশ্বকাপ উপলক্ষে এমন কয়েক ডজন ফ্যান জোন স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে সমর্থকেরা বড় পর্দায় ম্যাচ উপভোগ করছেন। এই হামলার পর নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

বিষয়:

খেলাফুটবলযুক্তরাষ্ট্রফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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