আর্জেন্টিনার মাঠে শেষ ম্যাচে মেসি কাঁদলেন, সবাইকে কাঁদালেনও

ক্রীড়া ডেস্ক
আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা ম্যাচটা আজ হয়ে উঠেছে ‘মেসিময়।’ কারণ, আর্জেন্টিনার প্রাণভোমড়া লিওনেল মেসি যে আজ দেশের মাঠে দেশের জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। ম্যাচে তিনি খেলবেন কী করে, আবেগই যে ধরে রাখতে পারেননি। একটু পরপর তাঁর দুচোখ গড়িয়ে ঝরে পড়ছিল অশ্রু।
বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে বুয়েনস এইরেসের এস্তাদিও মাস মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ। এই ম্যাচ দেখতে এসেছেন তাঁর স্ত্রী আন্তোনেলা রোকুজ্জো ও তিন ছেলে। জাতীয় সংগীতের সময় মেসির সঙ্গে ছিল তিন ছেলে। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ার লেখা বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেদের সঙ্গে ছবি তুলেছেন আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ড। এমনকি মেসি ও তিন ছেলের সঙ্গে জাতীয় সংগীতের সময় ছবি তুলেছেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ-রদ্রিগো দি পলরা।
আর্জেন্টিনার মাঠে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচ যে মেসি খেলতে যাচ্ছেন, তেমন ইঙ্গিত আগেই পাওয়া গিয়েছিল। ২৮ আগস্ট লিগস কাপের সেমিফাইনাল শেষে তাঁর বলা কথা, ঠিক তার কয়েক ঘণ্টা পরই ‘মেসির লাস্ট ড্যান্স’ শিরোনামে ক্যাপশন দিয়ে বাছাইপর্বের দল ঘোষণা—মেসির ‘শেষ’ বোঝাতে আর কী লাগে! অন্যান্য সময় মেসি খেলতে নামলে বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়াম উৎসবমুখর থাকত। কিন্তু আজ উৎসব ছাপিয়ে গ্যালারিতে থাকা দর্শকদেরও বেশি করে স্পর্শ করেছে দেশের মাঠে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের বিদায়ী ম্যাচ। মেসির বিশ্বকাপ হাতে ছবির পোস্টার বড় করে টাঙানো হয়েছে গ্যালারিতে। সেই পোস্টারের পাশে লেখা ছিল আর্জেন্টিনা। যে বিশ্বকাপের ট্রফি সংবলিত মেসির ছবি দেখা গেছে গ্যালারিতে, সেই পরম আরাধ্য বিশ্বকাপের স্বাদ মেসি পেয়েছেন ২০২২ সালে।
দেশের মাঠে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচে মেসি খেলেছেন পুরো ৯০ মিনিট। যতবার তাঁর পায়ে বল গেছে, দর্শকেরা গলা ফাটিয়েছেন। ‘ওলে, ওলে, ওলে...মেসি, মেসি, মেসি—এই গান আজ মনুমেন্তালের গ্যালারিতে শোনা গেছে অনেকবার। গ্যালারিতে মেসির স্ত্রী রোকুজ্জোকে দেখা গেছে কয়েকবার। ম্যাচের শুরুতে তিনি হাসছিলেন। তবে যখন ম্যাচটা শেষ হয়ে আসছিল, তাঁর মুখ ম্লান হয়ে যায়। বুঝতে পারছিলেন, প্রাণপ্রিয় স্বামী মেসি কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন। ভেনেজুয়েলাকে ৩-০ গোলে হারানোর পর মেসি জানালেন, আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের এটা শেষ ম্যাচ।
ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচে মেসি করেছেন জোড়া গোল। ৩৯ ও ৮০ মিনিটে হয়েছে তাঁর এই গোল দুটি। মাঝে ৭৬ মিনিটে গোল করেন লাওতারো মার্তিনেজ। হ্যাটট্রিক করার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছিল মেসির। কিন্তু ৮৯ মিনিটে রদ্রিগো দি পলের অ্যাসিস্টে মেসি গোল করলেও ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) অফসাইডের কারণে গোল বাতিল করে দিয়েছে।
আর্জেন্টিনার মাঠে বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচ হলেও ঘরের মাঠে এটা এখনো শেষ কি না বলার উপায় নেই। কারণ, আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) বিশ্বকাপের আগে জুনে দেশের মাঠে একটি প্রীতি ম্যাচ আয়োজন করতে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম ‘লা নাসিওন’। সেটা না হলে এই ম্যাচই যে মেসির আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ ম্যাচ। বাছাইপর্বে আর্জেন্টিনার শেষ ম্যাচের প্রতিপক্ষ ইকুয়েডর। ১০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টায় শুরু হবে এই ম্যাচ। এটা হবে ইকুয়েডরের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে। ১৭ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আর্জেন্টিনা।
