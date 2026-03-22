কেন এখনো দলের সঙ্গে যোগ দেননি হামজা

এখনো ভিয়েতনামে পৌঁছাতে পারেননি হামজা চৌধুরী। ছবি: বাফুফে

ঈদের আগের দিন রাতে উড়াল দিয়ে পর দিন সকালে ভিয়েতনামের হ্যানয়ে পৌঁছায় বাংলাদেশ ফুটবল দল। বিমানবন্দরে নেমেই গতকাল সকালে দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জামাল ভূঁইয়া-শমিত শোমরা। দল এরই মধ্যে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু হামজা চৌধুরী এখনো ভিয়েতনামে পৌঁছাতেই পারেননি।

ভিয়েতনাম-সিঙ্গাপুর ম্যাচ সামনে রেখে পরশু বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ২৩ সদস্যের দল ঘোষণা করে। ২৬ মার্চ প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম। বাফুফের ঘোষিত দলে শমিত-জামাল-শেখ মোরসালিনদের সঙ্গে আছে হামজার নামও। কেন হামজা এখনো দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেননি, সেই ব্যাখ্যায় বাংলাদেশ ফুটবল দলের ম্যানেজার আমের খান বলেন, ‘আসলে হামজার আসার যে তারিখটা ছিল, সেটা নিয়ে অনেকে বিভ্রান্তিতে ছিলেন। কেউ বলেছিলেন ২১ তারিখ। আসলে আমরাও এভাবে তৈরি করেছিলাম। ২২ তারিখ হামজা এখানে জয়েন করবে। যেহেতু হামজার একটা ম্যাচ ছিল, প্রথমে তার দলের সঙ্গে থাকার কথা ছিল। কিন্তু পরে তার নাম খেলোয়াড়দের তালিকায় ছিল।’

হামজা কবে, কোন ফ্লাইটে, কখন ভিয়েতনামে পৌঁছাবেন, বাফুফের ভিডিও বার্তায় সবই জানিয়ে দিয়েছেন আমের। বাংলাদেশ ফুটবল দলের ম্যানেজার বলেন, ‘সেই অনুযায়ী তার ফ্লাইটটাও পরিবর্তিত হয়ে এক দিন পরে গেছে। সেজন্য সে ২৩ তারিখ ফ্লাইটে উঠে ২৪ তারিখে ভিয়েতনাম সময়ে ৩টা ২৫ মিনিটে পৌঁছাবে। তার্কিশ এয়ারলাইন্সে আসবে।’

ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপে গতকাল ভিকারাজ রোড স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছে ওয়াটফোর্ড-লেস্টার সিটি। হামজা লেস্টার সিটির দলে থাকলেও তাঁর কাটাতে হয়েছে বেঞ্চে বসেই। এই ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে। ৩৯ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের ২২ নম্বরে অবস্থান করছে লেস্টার। তারা জিতেছে ১১ ম্যাচ, হেরেছে ১৬ ম্যাচ ও ১২ ম্যাচ ড্র করেছে। চ্যাম্পিয়নশিপে খেলছে ২৪ দল।

শিলংয়ে গত বছরের ২৫ মার্চ ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে হামজার অভিষেক হয়েছে। বাংলাদেশের জার্সিতে এখন পর্যন্ত ৭ ম্যাচে ৪ গোল করেছেন ও অ্যাসিস্ট করেছেন এক গোলে। যার মধ্যে বাইসাইকেল কিকে গোল করে হই চই ফেলে দেন হামজা।

ভিয়েতনাম ম্যাচের এক সপ্তাহ না পেরোতেই সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। এইদুটি ম্যাচই বাংলাদেশের জন্য অ্যাওয়ে ম্যাচ। যার মধ্যে ৩১ মার্চ বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ম্যাচটি এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের অন্তর্ভুক্ত।

