কেন এখনো দলের সঙ্গে যোগ দেননি হামজা

ঈদের আগের দিন রাতে উড়াল দিয়ে পর দিন সকালে ভিয়েতনামের হ্যানয়ে পৌঁছায় বাংলাদেশ ফুটবল দল। বিমানবন্দরে নেমেই গতকাল সকালে দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জামাল ভূঁইয়া-শমিত শোমরা। দল এরই মধ্যে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু হামজা চৌধুরী এখনো ভিয়েতনামে পৌঁছাতেই পারেননি।
ভিয়েতনাম-সিঙ্গাপুর ম্যাচ সামনে রেখে পরশু বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ২৩ সদস্যের দল ঘোষণা করে। ২৬ মার্চ প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম। বাফুফের ঘোষিত দলে শমিত-জামাল-শেখ মোরসালিনদের সঙ্গে আছে হামজার নামও। কেন হামজা এখনো দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেননি, সেই ব্যাখ্যায় বাংলাদেশ ফুটবল দলের ম্যানেজার আমের খান বলেন, ‘আসলে হামজার আসার যে তারিখটা ছিল, সেটা নিয়ে অনেকে বিভ্রান্তিতে ছিলেন। কেউ বলেছিলেন ২১ তারিখ। আসলে আমরাও এভাবে তৈরি করেছিলাম। ২২ তারিখ হামজা এখানে জয়েন করবে। যেহেতু হামজার একটা ম্যাচ ছিল, প্রথমে তার দলের সঙ্গে থাকার কথা ছিল। কিন্তু পরে তার নাম খেলোয়াড়দের তালিকায় ছিল।’
হামজা কবে, কোন ফ্লাইটে, কখন ভিয়েতনামে পৌঁছাবেন, বাফুফের ভিডিও বার্তায় সবই জানিয়ে দিয়েছেন আমের। বাংলাদেশ ফুটবল দলের ম্যানেজার বলেন, ‘সেই অনুযায়ী তার ফ্লাইটটাও পরিবর্তিত হয়ে এক দিন পরে গেছে। সেজন্য সে ২৩ তারিখ ফ্লাইটে উঠে ২৪ তারিখে ভিয়েতনাম সময়ে ৩টা ২৫ মিনিটে পৌঁছাবে। তার্কিশ এয়ারলাইন্সে আসবে।’
ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপে গতকাল ভিকারাজ রোড স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছে ওয়াটফোর্ড-লেস্টার সিটি। হামজা লেস্টার সিটির দলে থাকলেও তাঁর কাটাতে হয়েছে বেঞ্চে বসেই। এই ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে। ৩৯ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের ২২ নম্বরে অবস্থান করছে লেস্টার। তারা জিতেছে ১১ ম্যাচ, হেরেছে ১৬ ম্যাচ ও ১২ ম্যাচ ড্র করেছে। চ্যাম্পিয়নশিপে খেলছে ২৪ দল।
শিলংয়ে গত বছরের ২৫ মার্চ ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে হামজার অভিষেক হয়েছে। বাংলাদেশের জার্সিতে এখন পর্যন্ত ৭ ম্যাচে ৪ গোল করেছেন ও অ্যাসিস্ট করেছেন এক গোলে। যার মধ্যে বাইসাইকেল কিকে গোল করে হই চই ফেলে দেন হামজা।
ভিয়েতনাম ম্যাচের এক সপ্তাহ না পেরোতেই সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। এইদুটি ম্যাচই বাংলাদেশের জন্য অ্যাওয়ে ম্যাচ। যার মধ্যে ৩১ মার্চ বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ম্যাচটি এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের অন্তর্ভুক্ত।
চার-ছক্কার ফুলঝুরি, অর্থের ঝনঝনানি, জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন—সব মিলিয়ে আইপিএলকে পাখির চোখ করেন অনেক তারকা ক্রিকেটার। কেউ আবার জাতীয় দলের খেলা থাকলেও আইপিএলকে বেশি প্রাধান্য দেন। এবার পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) ছেড়ে আইপিএলে যাওয়া ক্রিকেটারদের তালিকা লম্বা হচ্ছে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) তাঁদের২৬ মিনিট আগে
পাকিস্তান ক্রিকেট দলের দুই তারকা বাবর আজম এবং শাহিন শাহ আফ্রিদিকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ছুটি নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন দেশটির সাবেক অধিনায়ক আজহার আলী। ফর্মে ফিরতে বাবরের ছয় মাস এবং শাহিনের তিন মাস বিশ্রাম দরকার বলে মনে করেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
রিয়াল মাদ্রিদে এসে গোলের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। নাম লেখাচ্ছেন একের পর এক রেকর্ডেও। কিন্তু তাঁর এই সুন্দর ক্যারিয়ারের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল চোট। মাঠে নামার সুযোগই তিনি পাচ্ছেন না নিয়মিত। এমনকি খেললেও পুরোটা সময় থাকতে পারছেন কই! তারকা ফুটবলারের চোট নিয়ে চিন্তিত পুরো রিয়াল।২ ঘণ্টা আগে
ইরান যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে ক্রীড়াঙ্গনে। এরই মধ্যে ফুটবল ক্রিকেট—দুই বিভাগেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিছু ম্যাচ বাতিল হয়েছে; বিঘ্ন ঘটেছে খেলোয়াড়দের ভ্রমণেও। এবার পাকিস্তান সুপার লিগেও (পিএসএল) মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধাবস্থার প্রভাব পড়ল। পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবারের টুর্নামেন্ট দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে আয়োজনের স৩ ঘণ্টা আগে