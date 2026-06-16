আলজেরিয়ার বিপক্ষে কেমন হবে আর্জেন্টিনার একাদশ

আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে আর্জেন্টিনা। কানসাস সিটিতে আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচকে সামনে রেখে মূল একাদশ একরকম চূড়ান্ত করে ফেলেছেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের কোচ লিওনেল স্কালোনি। তবে কয়েকটি পজিশনে এখনো প্রশ্ন রেখে দিয়েছেন এই মাস্টারমাইন্ড।
আর্জেন্টিনার জন্য সবচেয়ে স্বস্তির খবর গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেসকে ঘিরে। ডান হাতের অনামিকায় চিড় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানো এই গোলরক্ষক দলের হয়ে একটি প্রীতি ম্যাচও খেলতে পারেননি। তবে ভক্তদের জন্য খুশির খবর হলো, চোট কাটিয়ে তিনি এখন মাঠে নামতে পুরোপুরি প্রস্তুত এবং আলজেরিয়ার বিপক্ষে শুরু থেকেই মাঠে নামবেন—প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে টিওয়াইসি স্পোর্টস।
রক্ষণভাগে ক্রিস্তিয়ান রোমেরোর খেলা নিশ্চিত। চোট থেকে সেরে ওঠা এই ডিফেন্ডারকে ঘিরেই রক্ষণভাগ সাজাবেন স্কালোনি। তাঁর সঙ্গী হিসেবে লিসান্দ্রো মার্তিনেসের থাকা নিশ্চিত হলেও তিনি সেন্টার-ব্যাকে খেলবেন নাকি বামপ্রান্তে, সেটি এখনো চূড়ান্ত করা হয়নি। নিকোলাস তালিয়াফিকো চোটের কারণে ছিটকে যাওয়ায় স্কালোনির ভাবনায় রয়েছেন নিকোলাস ওতামেন্দি ও ফাকুন্দো মেদিনাও। অন্যদিকে ডানপ্রান্তের রক্ষণে গনসালো মন্তিয়েল কিছুটা এগিয়ে থাকলেও নাউয়েল মলিনার খেলার সম্ভাবনাও কম নয়।
মিডফিল্ডে খুব একটা পরিবর্তনে পক্ষে নন স্কালোনি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রদ্রিগো দে পল, এনসো ফার্নান্দেস ও আলেক্সিস মাক আলিস্তারের সঙ্গে আক্রমণভাগকে সমর্থন দেওয়ার দায়িত্বে থাকবেন থিয়াগো আলমাদা। আনহেল দি মারিয়ার বিদায়ের পর এই ভূমিকায় আলমাদার ওপরই বেশি আস্থা রাখছেন স্কালোনি।
আক্রমণভাগে অধিনায়ক লিওনেল মেসির সঙ্গী হিসেবে দেখা যাবে লাউতারো মার্তিনেসকে। দুর্দান্ত ফর্মে থাকা এই ফরোয়ার্ডের ওপর বেশি ভরসা রাখতে চান স্কালোনি। গোড়ালির চোট কাটিয়ে হুলিয়ান আলভারেজও দলে ফিরেছেন। তবে তাঁকে শুরুর একাদশে নয়, ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী বদলি হিসেবে নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে কোচিং স্টাফের। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপ মিশনের শুরুতে অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের সমন্বয়ে শক্তিশালী এক আর্জেন্টিনাকেই দেখা যাবে আলজেরিয়ার বিপক্ষে।
আলজেরিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার সম্ভাব্য একাদশ: এমিলিয়ানো মার্তিনেস, নাউয়েল মলিনা অথবা গনসালো মন্তিয়েল, ক্রিস্তিয়ান রোমেরো, লিসান্দ্রো মার্তিনেস; নিকোলাস ওতামেন্দি অথবা ফাকুন্দো মেদিনা; রদ্রিগো দে পল, এনসো ফার্নান্দেস, আলেক্সিস মাক অ্যালিস্টার, থিয়াগো আলমাদা; লিওনেল মেসি ও লাউতারো মার্তিনেস।
এবারের বিশ্বকাপের শুরুতেই চোখে পড়ছে একটি নতুন ফ্যাশন ট্রেন্ড—বেশিরভাগ খেলোয়াড়ের পায়ে গোলাপি রঙের বুট। ম্যাচগুলোতে এই উজ্জ্বল রঙের আধিক্য স্পষ্টভাবে নজর কাড়ছে দর্শক ও বিশ্লেষকদের। নাইকি, অ্যাডিডাস, পুমা, নিউ ব্যালেন্স এবং স্কেচার্স—সব বড় স্পোর্টস ব্র্যান্ডই এই টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে আলাদা আলাদা গো৩৮ মিনিট আগে
বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই অঘটনের সাক্ষী হয়েছে স্পেন। সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের রুখে দিয়েছে কেপ ভার্দে। ‘এইচ’ গ্রুপের অপর ম্যাচে সৌদি আরবের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগ করেছে উরুগুয়ে। এই ম্যাচ দুটি ড্র হওয়ায় নকআউট পর্বে আর্জেন্টিনার সমীকরণ কিছুটা কঠিন হয়ে গেল।২ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপে আজ রাত এবং আগামীকাল সকালে মাঠে নামছে বেশ কয়েকটি তারকাসমৃদ্ধ দল। ‘আই’ ও ‘জে’ গ্রুপের ম্যাচে দেখা যাবে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা, দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স এবং আরলিং হালান্ডের নরওয়েকে। স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বকাপে এ দিনের সূচি ঘিরে ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহও তুঙ্গে।৪ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপে হতাশাজনক শুরুর পর বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে তিউনিসিয়া। সুইডেনের কাছে ৫-১ গোলের বড় ব্যবধানে হারের একদিনের মধ্যেই প্রধান কোচ সাবরি লামুচিকে বরখাস্ত করেছে দেশটির ফুটবল ফেডারেশন। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অভিজ্ঞ ফরাসি কোচ হার্ভে রেনার্ডকে।৫ ঘণ্টা আগে