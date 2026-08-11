Ajker Patrika
En
ফুটবল

বার্গভিকে নিয়ে বড় বিপদে পড়ে গেল বার্সা

ক্রীড়া ডেস্ক    
বার্গভিকে নিয়ে বড় বিপদে পড়ে গেল বার্সা
রুনি বার্গভি। ছবি: সংগৃহীত

বার্সেলোনায় নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার মাঝেই বড় ধাক্কা খেলেন রুনি বার্গভি। অনুশীলনে ডান হাঁটুর এসিএলে (অ্যান্টেরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট) চোট পেয়েছেন এই সুইডিশ ফরোয়ার্ড। এই চোটে লম্বা সময়ের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে গেলেন তিনি।

মঙ্গলবার বার্সার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে অস্ত্রোপচার করতে হবে বার্গভিকে। এই ফুটবলারকে ঠিক কত দিন মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত কিছু জানায়নি বার্সা। ২০২৪ সালে কোপেনহেগেনের হয়ে খেলার সময়ও এই চোট পেয়েছিলেন বার্গভি।

চোটের কারণে আগামী দলবদলের সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে বার্সা ছাড়ার সম্ভাবনাও আপাতত শেষ হয়ে গেল বার্গভির। গত সপ্তাহেই প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিক জানিয়েছিলেন, আসন্ন মৌসুমে নিয়মিত একাদশে জায়গা পাওয়া কঠিন হবে বার্গভির। তাই গ্রীষ্মের দলবদলে নতুন ক্লাব খোঁজার পরামর্শ দিয়েছিলেন জার্মান কোচ। সেই কারণেই গত শনিবার নটিংহাম ফরেস্ট ও উদিনেসের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের দলে রাখা হয়নি বার্গভিকে। নতুন ক্লাবে যাওয়ার আগে যাতে কোনো চোট না পান, সেই ভাবনা থেকেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কাতালান ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু দলবদলের আগেই অনুশীলনে চোটে পড়লেন তিনি।

বার্গভিকে নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন ক্লাবের আগ্রহ ছিল। প্রিমিয়ার লিগের কয়েকটি ক্লাবও তাঁর ব্যাপারে বার্সার সঙ্গে কথা বলেছে। ফ্লিকের সঙ্গে আলোচনার পর বার্গভির দলবদল নিয়ে আলোচনা আরও গতি পাওয়ার কথা ছিল। গুরুতর চোটে সেই সম্ভাবনাও এখন থমকে গেল।

গত গ্রীষ্মে প্রায় ২০ লাখ ইউরোতে কোপেনহেগেন থেকে বার্সায় যোগ দেন বার্গভি। গত মৌসুমে ক্লাবটির হয়ে ২৮ ম্যাচ খেললেও বেশিরভাগ সময়ই বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছেন। করেছেন দুটি গোল।

আক্রমণভাগে অ্যান্থনি গর্ডন ও করিম আদেয়েমির মতো ফুটবলাররা যোগ দেওয়ায় আসন্ন মৌসুমে একাদশে সুযোগ পাওয়া আরও কঠিন হবে বার্গভির জন্য। এরই মধ্যে গুরুতর চোটে পড়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য মাঠের বাইরে চলে গেলেন তিনি।

বিষয়:

খেলাফুটবলবার্সেলোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত