নিউজিল্যান্ড সিরিজ জিতলেও আগের অবস্থানেই বাংলাদেশ

আপডেট : ১১ মে ২০২৬, ১৮: ৫৯
ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯ নম্বর স্থানেই বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

ওয়ানডেতে বাজে সময় কাটিয়ে এখন সুসময় পার করছে বাংলাদেশ। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে কদিন আগে পিছিয়ে থেকে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। তবে এশিয়ার এই দলের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

ছেলেদের ওয়ানডের বার্ষিক র‍্যাঙ্কিং আজ হালনাগাদ করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। ৮৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশ ৯ নম্বর স্থানেই রয়েছে। ১১৮ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওয়ানডেতে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে ভারত। দুই ও তিনে থাকা নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার রেটিং পয়েন্ট ১১৩ ও ১০৯। সেরা দশে অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে কেবল দক্ষিণ আফ্রিকা ও পাকিস্তানের। এক ধাপ এগিয়ে চারে ওঠা প্রোটিয়াদের রেটিং পয়েন্ট ১০২। পাঁচ নম্বরে অবস্থান করা পাকিস্তানের রেটিং পয়েন্ট ৯৮। তারা পিছিয়েছে এক ধাপ।

ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে ছয়, সাত ও আট নম্বরে থাকা শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও ইংল্যান্ডের রেটিং পয়েন্ট ৯৬, ৯৩ ও ৮৯। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৭৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দশ নম্বরে অবস্থান করছে। আর জিম্বাবুয়েকে হটিয়ে আয়ারল্যান্ড ১১ নম্বরে উঠে এসেছে। আইরিশদের রেটিং পয়েন্ট ৫৪। ৫৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ১২ নম্বরে জিম্বাবুয়ে। আয়ারল্যান্ড এক ধাপ এগোলেও জিম্বাবুয়ে পিছিয়েছে এক ধাপ।

বার্ষিক র‍্যাঙ্কিং হালনাগাদে ২০২৫ সালের মে মাস থেকে খেলা সমস্ত ম্যাচকে ১০০ শতাংশ হিসেব করা হয়েছে। তার আগের দুই বছরের ফলকে ৫০ শতাংশ ধরা হয়েছে। গত বছরের অক্টোবরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, এ বছরের মার্চ ও এপ্রিলে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড—ঘরের মাঠে টানা তিনটি ওয়ানডে সিরিজ বাংলাদেশ জিতেছে ঘরের মাঠে।

সদ্য হালনাগাদকৃত র‍্যাঙ্কিংয়ের পর ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সরাসরি খেলার সম্ভাবনা জোরালো হয়েছে। আগামী বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত র‍্যাঙ্কিংয়ের সেরা ৯ নম্বরে থাকা দলগুলো সরাসরি খেলবে বিশ্বকাপে। ২০২৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ায় হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ।

