Ajker Patrika
ক্রিকেট

বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচে খেলছে বৃষ্টিও, কী হতে যাচ্ছে কাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচে খেলছে বৃষ্টিও, কী হতে যাচ্ছে কাল
দ্বিতীয় ইনিংসেও ১০০ রানের জুটি গড়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত ও মুমিনুল হক। ছবি: বিসিবি

মিরপুরে বাংলাদেশ-পাকিস্তান প্রথম টেস্টের প্রথম দুই দিন হয়েছে নির্বিঘ্নে। সবুজাভ উইকেটে স্কোরবোর্ডে যেমন রান উঠেছে, পড়েছে উইকেটও। কিন্তু তৃতীয়-চতুর্থ দিনে প্রতিপক্ষ হিসেবে খেলেছে বৃষ্টিও। ম্যাচের বর্তমান যে অবস্থা, তাতে ড্রই একমাত্র পরিণতি মনে হচ্ছে।

বৃষ্টির বাগড়ায় গতকাল বাংলাদেশ-পাকিস্তান টেস্টের তৃতীয় দিনে দুই ঘণ্টা খেলা হয়নি। আজ সকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হলেও চতুর্থ দিনের প্রথম সেশনের খেলা হয়েছে নির্বিঘ্নে। কিন্তু লাঞ্চ বিরতির পর পৌনে ৪ ঘণ্টা খেলা হয়নি। ৩টা ৪৫ মিনিটে ম্যাচ পুনরায় মাঠে গড়ানোর পর ৯৩ মিনিট ছিল স্থায়িত্ব। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে ১৫২ রানে বাংলাদেশ চতুর্থ দিনের খেলা শেষ করেছে।

৫০০০ রানের মাইলফলকে মুমিনুল, তামিম-মুশফিক কত দূরে৫০০০ রানের মাইলফলকে মুমিনুল, তামিম-মুশফিক কত দূরে

আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামীকাল বৃষ্টির সম্ভাবনা ৩০ শতাংশ। বাংলাদেশ-পাকিস্তান টেস্টের শেষ দিনে (আগামীকাল) খেলা সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে শুরু হবে। নির্বিঘ্নে যদি পুরো দিনের খেলা পরিচালনা করা সম্ভব হয়, তাতে ম্যাচের ফল আসা একটু কঠিনই বটে। লিডসহ বাংলাদেশের স্কোর ১৭৯। স্কোরবোর্ডে দ্রুত রান তুলে বোলিংয়ে জাদুকরী কিছু করে স্বাগতিকদের পক্ষে মিরপুর টেস্ট জয় সম্ভব।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেটবাংলাদেশ পাকিস্তান সিরিজ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুলিশের জঙ্গিবিরোধী ইউনিট থাকছে না

রাঙামাটির চাকমা সার্কেল চিফ দেবাশীষ রায়ের স্ত্রীকে সতর্ক করল জেলা প্রশাসন

মধ্যরাতে মিয়ানমারে ৫ মাত্রার ভূমিকম্প, কাঁপল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া নির্মাণে ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফকে জমি হস্তান্তর: শুভেন্দু

বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ, টানা অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের জঙ্গিবিরোধী ইউনিট থাকছে না

পুলিশের জঙ্গিবিরোধী ইউনিট থাকছে না

আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে পুতিনের বাহিনীর অপমানজনক বিদায়

আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে পুতিনের বাহিনীর অপমানজনক বিদায়

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

উপজেলা ও পৌরসভা নির্বাচনে এনসিপির ১০০ প্রার্থীর নাম ঘোষণা, দেখুন তালিকা

উপজেলা ও পৌরসভা নির্বাচনে এনসিপির ১০০ প্রার্থীর নাম ঘোষণা, দেখুন তালিকা

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

সম্পর্কিত

টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

গালিগালাজের শাস্তি পেলেন কোহলিদের কোচ

গালিগালাজের শাস্তি পেলেন কোহলিদের কোচ

৫০০০ রানের মাইলফলকে মুমিনুল, তামিম-মুশফিক কত দূরে

৫০০০ রানের মাইলফলকে মুমিনুল, তামিম-মুশফিক কত দূরে

রিজার্ভ ডেতে আবাহনী-মোহামেডানের দাপুটে জয়

রিজার্ভ ডেতে আবাহনী-মোহামেডানের দাপুটে জয়