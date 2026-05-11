বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচে খেলছে বৃষ্টিও, কী হতে যাচ্ছে কাল

মিরপুরে বাংলাদেশ-পাকিস্তান প্রথম টেস্টের প্রথম দুই দিন হয়েছে নির্বিঘ্নে। সবুজাভ উইকেটে স্কোরবোর্ডে যেমন রান উঠেছে, পড়েছে উইকেটও। কিন্তু তৃতীয়-চতুর্থ দিনে প্রতিপক্ষ হিসেবে খেলেছে বৃষ্টিও। ম্যাচের বর্তমান যে অবস্থা, তাতে ড্রই একমাত্র পরিণতি মনে হচ্ছে।
বৃষ্টির বাগড়ায় গতকাল বাংলাদেশ-পাকিস্তান টেস্টের তৃতীয় দিনে দুই ঘণ্টা খেলা হয়নি। আজ সকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হলেও চতুর্থ দিনের প্রথম সেশনের খেলা হয়েছে নির্বিঘ্নে। কিন্তু লাঞ্চ বিরতির পর পৌনে ৪ ঘণ্টা খেলা হয়নি। ৩টা ৪৫ মিনিটে ম্যাচ পুনরায় মাঠে গড়ানোর পর ৯৩ মিনিট ছিল স্থায়িত্ব। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে ১৫২ রানে বাংলাদেশ চতুর্থ দিনের খেলা শেষ করেছে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামীকাল বৃষ্টির সম্ভাবনা ৩০ শতাংশ। বাংলাদেশ-পাকিস্তান টেস্টের শেষ দিনে (আগামীকাল) খেলা সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে শুরু হবে। নির্বিঘ্নে যদি পুরো দিনের খেলা পরিচালনা করা সম্ভব হয়, তাতে ম্যাচের ফল আসা একটু কঠিনই বটে। লিডসহ বাংলাদেশের স্কোর ১৭৯। স্কোরবোর্ডে দ্রুত রান তুলে বোলিংয়ে জাদুকরী কিছু করে স্বাগতিকদের পক্ষে মিরপুর টেস্ট জয় সম্ভব।
