Ajker Patrika
ক্রিকেট

গালিগালাজের শাস্তি পেলেন কোহলিদের কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১১ মে ২০২৬, ১৭: ৪৬
শাস্তি পেলেন অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার। ছবি: সংগৃহীত

রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তে কোচ-খেলোয়াড়েরা মেজাজ হারিয়ে ফেলেন প্রায়ই। মাঝেমধ্যে উত্তেজনা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে মেজাজ ধরে রাখতে না পেরে গালিগালাজও করে বসেন। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার গত রাতে রায়পুরে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে চরম উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে বাজে আচরণের শাস্তি পেলেন।

ফ্লাওয়ারকে ম্যাচ ফির ১৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে আইপিএল। তাতে এক নম্বর ধারা ভঙ্গ হয়েছে বলে জানিয়েছে টুর্নামেন্টের আয়োজক কর্তৃপক্ষ। এক বিবৃতিতে আইপিএল বলেছে, ‘অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারকে আচরণবিধির ২.৩ নম্বর ভঙ্গের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটা ম্যাচে অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত।’ বেঙ্গালুরুর ইনিংসের ১৮তম ওভারের দ্বিতীয় বলের সময় চতুর্থ আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কে জড়ান ফ্লাওয়ার। দলটির প্রধান কোচ তখন অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করেন।

রায়পুরে গতকাল টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৭ উইকেটে ১৬৬ রান করে মুম্বাই। জয়ের লক্ষ্যে নামা বেঙ্গালুরুর ইনিংসের শেষভাগে এসে ম্যাচের বাঁক বদলেছে ক্ষণে ক্ষণে। ইনিংসের ১৮তম ওভারের দ্বিতীয় বলে মুম্বাই স্পিনার মোহাম্মদ গজনফারের বলে ক্রুনাল পান্ডিয়া শটটি খেললে বলটি লং-অনের দিকে যায়। সীমানার দড়ির কাছে নামান ধির ক্যাচটি ধরার পর যখন দেখছিলেন যে ভারসাম্য রাখতে পারছেন না, তখন তিলক ভার্মার দিকে ছোড়েন। তিলক ক্যাচ ধরতে কোনো চেষ্টা করেননি। সেসময় চতুর্থ আম্পায়ারের সঙ্গে অশ্রাব্য ভাষায় কথা বলেছিলেন বলে অপরাধ স্বীকার করেন ‘আক্রমণাত্মক হয়ে কথা বলার’ অপরাধ স্বীকার করেছেন ফ্লাওয়ার এবং ম্যাচ রেফারি অমিত শর্মার দেওয়া শাস্তি মেনে নিয়েছেন।

পায়ে ব্যথা পাওয়ায় শেষের দিকে শুধু বাউন্ডারির ওপর খেলতে থাকেন ক্রুনাল পান্ডিয়া। ৪৬ বলে ৫ চার ও ৬ ছক্কায় ৭৩ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। যা দলের জয়ে অনেক বড় অবদান রেখে। শেষ পর্যন্ত শেষ বলে ২ উইকেটের জয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠেছে রজত পাতিদার, বিরাট কোহলিদের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। তাদের পয়েন্ট ১৪। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, গুজরাট টাইটান্সের পয়েন্টও ১৪। তবে নেট রানরেটের কারণে দুই ও তিনে হায়দরাবাদ ও গুজরাট। চারে থাকা পাঞ্জাব কিংসের পয়েন্ট ১৩। আর মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস ছিটকে গেছে প্লে-অফের দৌড় থেকে।

