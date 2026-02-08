Ajker Patrika
যৌন নিপীড়ন নিয়ে বিসিবির তদন্তে সন্তুষ্ট নন জাহানারা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিসিবির তদন্ত প্রতিবেদন নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন জাহানারা আলম। ছবি: সংগৃহীত

জাহানারা আলমের উত্থাপিত যৌন নিপীড়ন নিয়ে আলোচনা কম হয়নি। ৮ নভেম্বর তদন্ত কমিটি গঠনের প্রায় দুই মাস পর তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তবে এই তদন্ত প্রতিবেদন নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক।

আইনি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ‘মাহবুব অ্যান্ড কোম্পানি’ আজ এক বিবৃতিতে বিসিবির তদন্ত প্রতিবেদন নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশের কথা জানিয়েছে। এ কথা জানায়। অভিযোগকারী হিসেবে তদন্তের ফল নিয়ে বিসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে কিছুই জানায়নি বলে দাবি করেছেন জাহানারার আইনজীবীরা। এমনকি প্রতিবেদনের কোনো কপিও জাহানারাকে পাঠানো হয়নি বলে উল্লেখ করেছে মাহবুব অ্যান্ড কোম্পানি। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘যৌন হয়রানি, প্রতিশোধমূলক আচরণ ও গোপনীয়তা লঙ্ঘনের মতো গুরুতর অভিযোগের ক্ষেত্রে এ ধরনের গোপনীয়তায় আমরা হতাশ। তদন্ত নিয়ে জাহানারা স্বস্তি বোধ করলেও স্বচ্ছতা না থাকায় জাহানারা হতাশ।’

বিসিবির কাছে ইমেইলের মাধ্যমে তদন্ত প্রতিবেদন বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানতে চাওয়া হলেও এই প্রতিবেদন বর্তমানে লিগ্যাল টিম পর্যালোচনা করছে। তবে তিনি আদৌ এই প্রতিবেদন পাবেন কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি বলে উল্লেখ করেছে মাহবুব অ্যান্ড কোম্পানি।

নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক ও ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জুর বিরুদ্ধে জাহানারার যৌন হয়রানির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের ৮ নভেম্বর তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তাদের কাজ ছিল ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া। সেটা না পারার পর সময়সীমা বাড়িয়ে ২০ ডিসেম্বর করা হয়। কালক্ষেপণ করতে করতে অবশেষে ২ ফেব্রুয়ারি বিসিবির কাছে তদন্ত প্রতিবেদন এসে জমা পড়েছে।

জাহানারার অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্তে কী পাওয়া গেছে, সেটা ৪ ফেব্রুয়ারি বিসিবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়কের করা চারটি অভিযোগের দুটি প্রমাণ হয়নি বলে উল্লেখ করেছে বিসিবি। তবে জাহানারার সঙ্গে মঞ্জুর অসদাচরণের প্রাথমিক সত্যতা বোর্ড পেয়েছে।

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
