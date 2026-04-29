বৃষ্টিতে ফুটবল-আড্ডায় সময় কাটিয়েছেন লিটন-তামিমরা

আপডেট : ২৯ এপ্রিল ২০২৬, ১৯: ১২
বৃষ্টিতে ড্রেসিংরুমে ফুটবল খেলেছেন শরীফুল ইসলাম-রিশাদ হোসেনরা। ছবি: বিসিবি

মুষলধারে বৃষ্টির কারণে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি মাঠে গড়ানো নিয়ে আশঙ্কা ছিল আগে থেকেই। শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো। বৃষ্টির বাগড়ায় চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে একটা বলও মাঠে গড়াতে পারেনি।

বৃষ্টিতে ম্যাচ না হওয়ায় ড্রেসিংরুমে অলস সময় কেটেছে লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের। তবে এই অবসর সময়টা একেবারে বোরিং ছিল না স্বাগতিকদের জন্য। ড্রেসিংরুমে ফুটবল-আড্ডায় সময় কাটিয়েছেন লিটনরা। তাঁরা কী করেছেন, তা নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে একটা ভিডিও পোস্ট করেছে। ক্যাপশনে লেখা, ‘চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ভারী বৃষ্টিতে খেলা থেমে গেল। ক্রিকেটাররা বিরতিতে বর্ষা নিয়ে স্মৃতিচারণ আর বর্ষার আমেজ উপভোগ করছে।’

বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টা ১০ মিনিটে বিসিবি ড্রেসিংরুমে লিটনদের কাজ নিয়ে ভিডিও পোস্ট করেছে। ভিডিওর শুরুতেই স্টেডিয়ামের গ্রিল বেয়ে পানি পড়তে দেখা গেছে। বৃষ্টিতে বিরতির সময় আড্ডার ফাঁকে খাচ্ছিলেন তামিম-পারভেজ হোসেন ইমনরা। শরীফুল ইসলাম-রিশাদ হোসেনকে ফুটবল খেলতে দেখা গেছে। যেখানে শট নেওয়ার আগে শরীফুলের কানে কী যেন বলেছেন রিশাদ।

পরিত্যক্ত বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ, টিকিটের টাকা ফেরত দেবে বিসিবিপরিত্যক্ত বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ, টিকিটের টাকা ফেরত দেবে বিসিবি

ড্রেসিংরুমে তামিম-ইমনদের সঙ্গে দেখা গেছে ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুলকেও। বৃষ্টি নিয়ে রোমাঞ্চকর মুহূর্ত শেয়ার করেছেন। শামীম হোসেন পাটোয়ারী বলেন, ‘বৃষ্টির সময় একটু অন্য রকম অনুভূতি হয়।’ এই কথা বলে হেহে করে হেসে দিলেন তিনি। সাইফ বলেন, ‘বৃষ্টির দিনে অনেক স্মৃতি রয়েছে। আপাতত কিছু মনে পড়ছে না।’

ক্রিকেট খেলতে এসে তাস খেলছেন নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটাররাক্রিকেট খেলতে এসে তাস খেলছেন নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটাররা

শেখ মেহেদী হাসানকে জিম মেশিনের ওপর শুয়ে থাকতে দেখা গেছে। সোহান বলেন, ‘আড্ডা দেওয়া হয়। টেস্টে অনেক সময় থাকে। টেস্টে একবার মধ্যাহ্নভোজের সময় একসঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম। অনুশীলনের সময় এমন হয়েছে যে বৃষ্টিতে ফুটবল খেলেছি। সেগুলো আলাদা।’

বিসিবি ভিডিও পোস্টের ৮ মিনিট পর (বিকেল ৪টা ১৮ মিনিটে) ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। বেলা দেড়টায় টস হওয়ার কথা থাকলেও বৃষ্টির কারণে নির্ধারিত সময়ে টস করা সম্ভব হয়নি। ৩টা ১০ মিনিট থেকে ওভার কমানো হচ্ছিল। ন্যুনতম ৫ ওভার খেলার জন্য বিকেল ৪টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বৃষ্টির যে অবস্থা, তাতে আর এত লম্বা সময় অপেক্ষা করেননি ম্যাচ কর্মকর্তারা।

কী আছে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচের ভাগ্যেকী আছে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচের ভাগ্যে

চট্টগ্রামে গত পরশু সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৬ উইকেটে জিতে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে বাংলাদেশ। আজ জিতলে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিশ্চিত করত স্বাগতিকেরা। কিন্তু দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি পরিত্যক্ত হওয়ায় এখন নিউজিল্যান্ডের সামনে সিরিজে সমতায় ফেরার সুযোগ তৈরি হয়েছে। মিরপুরে ২ মে হবে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি।

‘বছিলা গরুর হাটের ইজারা নিয়ে পিচ্চি হেলালের সঙ্গে বিরোধ ছিল টিটনের’

অনিয়ম ও নীতিমালা লঙ্ঘনে অভিযুক্ত ২৩১১ সার ডিলার: কৃষিমন্ত্রী

রীতি মেনে পেছনের আসনে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

শাহজালাল বিমানবন্দর: তৃতীয় টার্মিনাল চালুর সময় আরও পেছাল

একতরফা বিজয় ঘোষণার পরিকল্পনা ট্রাম্পের, সম্ভাব্য ইরানি প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করছে যুক্তরাষ্ট্র

এলাকার খবর
Loading...

রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কিন্তু ব্যক্তি সাহাবুদ্দিনকে পারলাম না: সরকারদলীয় হুইপ

শ্রম আইন বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য: মার্কিন রাষ্ট্রদূত

রীতি মেনে পেছনের আসনে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

অনিয়ম ও নীতিমালা লঙ্ঘনে অভিযুক্ত ২৩১১ সার ডিলার: কৃষিমন্ত্রী

এমন ম্যাচ কবে দেখেছিলেন আপনি

পোল্যান্ডের জাতীয় দলে বান্দরবানের শাকিব

ভারতে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ না খেলা অন্তর্বর্তী সরকারের বড় ভুল সিদ্ধান্ত: সাকিব

নতুন কুড়িতে অংশ নিচ্ছে ১ লাখ ৬০ হাজার কিশোর-কিশোরী

