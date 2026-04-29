পোল্যান্ডের জাতীয় দলে বান্দরবানের শাকিব

বান্দরবান প্রতিনিধি
সাইফুল্লাহ শাকিব। ছবি: বান্দরবান প্রতিনিধি

স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চড়াবেন। সাইফুল্লাহ শাকিবের সে স্বপ্ন পূরণ না হলেও নিজের মেধা দিয়ে বাংলাদেশের বান্দরবানের সীমান্ত উপজেলা নাইক্ষ্যংছড়ির এই তরুণ জায়গা করে নিয়েছেন পোল্যান্ডের জাতীয় ক্রিকেট দলে।

ফুটবলের বড় তারকা রবার্ট লেভানডফস্কি কিংবা টেনিসের ইগা শিয়াতেকের দেশ পোল্যান্ডের হয়ে গত শনিবার (২৫ এপ্রিল) অভিষেকও হয়ে গেল শাকিবের। অভিষেক হলো ক্রোয়েশিয়া, পোল্যান্ড এবং স্লোভেনিয়াকে নিয়ে আয়োজিত ফ্রেন্ডশিপ টি-টোয়েন্টি সিরিজে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাইফুল্লাহ শাকিব বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ির চাকঢালা বাজারের ব্যবসায়ী মোহাম্মদ ইউনুছের দ্বিতীয় সন্তান। ১৯৯৮ সালে জন্ম নেওয়া শাকিবের শৈশব কেটেছে এখানে। পরিবারের ইচ্ছায় ২০০৬ সালে তাকে কক্সবাজারের একটি হেফজখানায় ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে নাইক্ষ্যংছড়ি মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসা ও চাকঢালা মাদ্রাসায় পড়াশোনা শেষে দাখিল পাস করেন।

এরপর উচ্চশিক্ষার জন্য ঢাকায় পাড়ি জমান শাকিব। পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে জাতীয় দলের ক্রিকেটার এনামুল হক বিজয়ের সহযোগিতায় মিরপুরের একটি কলেজে ভর্তি হন এবং ইংরেজিতে অনার্সে পড়াশোনা শুরু করেন। পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিত ক্রিকেট অনুশীলন চালিয়ে যান। অবশেষে ২০২৩ সালের নভেম্বরে সুযোগ পেয়ে পাড়ি জমান পোল্যান্ডে। সেখানে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের মাধ্যমে দেশটির জাতীয় দলে জায়গা করে নেন।

শাকিবের বাবা মোহাম্মদ ইউনুছ বলেন, আমার পাঁচ সন্তান, তার মধ্যে শাকিব দ্বিতীয়। ছোটবেলা থেকেই তার ক্রিকেটের প্রতি বেশ আগ্রহ ছিল। এখন সে পোল্যান্ড জাতীয় দলের হয়ে ক্রিকেট খেলছে—এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়।

তবে নিজের দেশের জাতীয় দলে খেলতে না পারার আক্ষেপ রয়ে গেছে সাইফুল্লাহ শাকিবের। আর বিষয়টি উঠে এসেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তারা স্ট্যাটাসে। তিনি লিখেছেন, ‘স্বপ্ন ছিল নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করার, কিন্তু ভাগ্যে লেখা ছিল পোল্যান্ড। আলহামদুলিল্লাহ, সবকিছুর জন্য শুকরিয়া।’

পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও তার এ অর্জনে উচ্ছ্বসিত। তারা জানান, শাকিবের এই সফলতা শুধু তাদের পরিবারের নয়, পুরো এলাকার গর্ব। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, শাকিব খুবই ভদ্র ও অমায়িক ছেলে ছিল, তাঁর এই সাফল্যের খবর এখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁর জন্য তাঁরা গর্বিত।

এ বিষয়ে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মুহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, পোল্যান্ড জাতীয় ক্রিকেট দলে সুযোগ পাওয়া সত্যিই বড় অর্জন। এটি আমাদের (নাইক্ষ্যংছড়ির) এলাকার জন্য সম্মানের। আমরা তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

