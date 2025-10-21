ঘূর্ণি উইকেটে আজই কি বাংলাদেশের সিরিজ জয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কালো উইকেটে যদি দেখা মেলে জয়ের ‘আলো’, তাহলে তো কালোই ভালো। গত চার সিরিজে ধারাবাহিক ব্যর্থতা এবং টানা চারটি ওয়ানডেতে হারের পর উইন্ডিজ সিরিজে জয়ের ধারায় ফিরেছে বাংলাদেশ দল। ৭৪ রানের সেই জয়ে নাকি ছিল কালো উইকেটের হাত!
স্পিনাররা বেশি টার্ন পান বলে বিদেশিদের কাছে এমনিতেই মিরপুর শেরেবাংলার ‘বাঘের ডেরা’র পরিচিতি। এবার উইন্ডিজ সিরিজে মাঠের কালো উইকেট আরও সুবিধা দিচ্ছে স্পিনারদের। বেশি টার্ন পাচ্ছে বল, মাটিতে পড়ার পর বেশি বেশি স্কিড করছে। এমন নয় যে এই সুবিধা পাচ্ছে শুধুই একটি দল। কিন্তু স্বাগতিক দলে রিশাদ হোসেনের মতো ভালো মানের স্পিনার থাকায় উইকেট থেকে বেশি ফায়দা পাওয়া দল বাংলাদেশই। অন্তত প্রতিপক্ষ ক্যারিবীয়দের চোখে ব্যাপারটা এমনই।
আজ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে। এই ম্যাচ হারলেই সিরিজ খোয়াবে সফরকারী দল। সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচে তাদের কী করতে হবে, তা এরই মধ্যে ভালোই বুঝে গেছে ড্যারেন স্যামির দল। লড়াইয়ের পুঁজি গড়া কিংবা রান তাড়ায় সফল হওয়া—দুটোতেই ক্যারিবীয় ব্যাটারদের মূল চ্যালেঞ্জ কালো উইকেটে স্পিনারদের বুঝেশুনে খেলা। প্রথম ম্যাচে ২০৮ রানের লক্ষ্য তাড়ায় তারা বিনা উইকেটে ৫৩ রান করেও অলআউট হয়েছিল ১৩৩ রানে। আর ক্যারিবীয় ব্যাটিং লাইনআপ ধসিয়ে দিতে ৬ উইকেট তুলে নিয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন রিশাদ।
রিশাদ কিংবা বাকি স্বাগতিক স্পিনারদের কীভাবে সামলানো যায়, প্রথম ম্যাচের পর সেই চিন্তাই করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। গতকাল একাডেমি মাঠে তাদের অনুশীলনেও দেখা গেল স্পিনার সামলানোর প্রস্তুতি। নেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্পিনারদের বলেই ব্যাটিং অনুশীলন করে গেলেন শাই হোপ, ব্রেন্ডন কিং, অলিক আথানেজরা।
স্পিনের প্রস্তুতিতে বাংলাদেশও কী কম গেছে! প্রথম ওয়ানডের কালো উইকেটে বল নিচু হয়ে আসার কথা মাথায় রেখে এদিন বড় হাতল আর ছোট ব্লেডের ‘মঙ্গুজ’ ব্যাটে অনুশীলন করেছেন তানজিদ হাসান ও সৌম্য সরকার। এই ব্যাটের সুবিধা কী? উত্তরটা শুনুন বাংলাদেশ দলের স্পিন কোচ মুশতাক আহমেদের মুখেই, ‘ছোট ব্যাট দিয়ে অনুশীলন করলে ব্যাটার তার গ্র্যাভিটি লেভেল নিচে নামাতে পারে। টার্নিং উইকেটে খেলতে হলে মাথা বলের কাছাকাছি রাখতে হয়। পায়ের মুভমেন্ট অলস হলে স্পিনার সহজে আউট করতে পারে। ছোট ব্যাটের অনুশীলন নিশ্চিত করে যে সামনের পায়ে কিংবা পেছনের পায়ে—যেভাবেই (ব্যাটার) খেলুন না কেন, মাথার অবস্থান বলের কাছেই থাকবে।’
তাহলে আজও স্পিনেই প্রতিপক্ষকে ঘায়েলের ছক বাংলাদেশের? লাগাতার চারটি সিরিজে হারের ধারায় ছেদ টানার সুযোগ যখন সামনে, কোন দল এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইবে! এক ম্যাচ হাতে রেখেই তূণের সম্ভাব্য সব অস্ত্রই ব্যবহার করতে চাইবে বাংলাদেশ। আর কালো উইকেটে স্বাগতিকদের বড় অস্ত্র কোনটি, তা বলার দরকার আছে কি?
হারারেতে প্রথম দিনটা আফগানিস্তানের কাছে ভুলে যাওয়ার মতোই। ব্যাটিং, বোলিংয়ে জিম্বাবুয়ের ওপর বিন্দুমাত্র চাপ প্রয়োগ করতে পারেনি আফগানরা। ম্যাচের প্রথম দিন থেকেই চোখে সর্ষেফুল দেখছে আফগানিস্তান।
স্বাগতিকেরা যেন শুরুর দিনই চালকের আসনে বসে গেছে।
জিম্বাবুয়ে-আফগানিস্তান সিরিজের একমাত্র টেস্ট শুরু হয়েছে আজ। হারারেতে জিম্বাবুয়ের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে আফগানিস্তান গুটিয়ে গেছে ১২৭ রানে। ব্যাটিংয়ে নেমে দিনটা নিরাপদেই পার করেছে জিম্বাবুয়ে। ২ উইকেটে ১৩০ রানে শেষ করেছে প্রথম দিনের খেলা। স্বাগতিকদের লিড এখন ৩ রানের।
সিরিজের একমাত্র টেস্টে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক ক্রেগ আরভিন। দলীয় ২৩ রানেই ভেঙে যায় আফগানিস্তানের উদ্বোধনী জুটি। ষষ্ঠ ওভারের চতুর্থ বলে ইবরাহিম জাদরানকে (১৯) ফিরিয়েছেন ব্লেসিং মুজারাবানি। দ্রুত প্রথম উইকেট হারানোর পর তিনে নামেন রহমানউল্লাহ গুরবাজ। দ্বিতীয় উইকেটে ৫৯ বলে ৫৪ রানের জুটি গড়েন গুরবাজ ও আব্দুল মালিক। ১৬তম ওভারের তৃতীয় বলে গুরবাজকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন তানাকা চিভাঙ্গা।
৩৭ বলে তিনটি করে চার ও ছক্কায় গুরবাজ করেন ৩৭ রান। তিনিই আফগানিস্তানের ইনিংসের সর্বোচ্চ স্কোরার। গুরবাজ আউট হওয়ার চোখের পলকে ধসে পড়ে আফগানদের ইনিংস। ৫০ রানে শেষ ৯ উইকেট হারিয়ে ৩২.৩ ওভারে ১২৭ রানে গুটিয়ে যায় আফগানিস্তান। জিম্বাবুয়ের পেসার ব্র্যাড ইভান্স নিয়েছেন ৫ উইকেট। মুজারাবানি ও চিভাঙ্গা ৩ ও ১ উইকেট পেয়েছেন। আর আফগান ওপেনার আব্দুল মালিক রানআউট হয়েছেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩০ রান করেছেন তিনি।
ব্যাটিংয়ে নেমে ৯ রানেই প্রথম উইকেট হারায় জিম্বাবুয়ে। চতুর্থ ওভারের তৃতীয় বলে ব্রায়ান বেনেটকে (৬) বোল্ড করেন জিয়াউর রহমান। তিন নম্বরে নামা নিক ওয়েলচ ১ রানের জন্য চতুর্থ টেস্ট ফিফটি মিস করেছেন। ৮৯ বলে ৫ চার ও ১ ছক্কায় করেন ৪৯ রান। ৩৪তম ওভারের প্রথম বলে ওয়েলচকে বোল্ড করে জুটি ভাঙেন জিয়াউর। দ্বিতীয় উইকেটে তাঁরা (ওয়েলচ-বেন কারান) ১৭৯ বলে ৯৭ রানের জুটি গড়েন। দিনের শেষ অংশ নির্বিঘ্নে পার করেছেন ব্রেন্ডন টেলর ও বেন কারান। ৫২ ও ১৮ রানে ব্যাটিং করছেন বেন কারান ও টেলর।
একটু অন্যরকম ঘটনা ঘটলেই হলো। সুনীল গাভাস্কার চুপ করে বসে থাকার পাত্র নন। কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে চাঁচাছোলা মন্তব্য করে বসেন ভারতীয় এই কিংবদন্তি। পার্থে ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম ওয়ানডে শেষেও ক্রিকেটের এক পদ্ধতিগত ব্যাপার নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন গাভাস্কার।
পার্থে গতকাল ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম ওয়ানডেতে সব মিলিয়ে খেলা হয়েছে ৪৭.১ ওভার। একটা ওয়ানডে ম্যাচে যখন এক ইনিংসেরও সমান খেলা হয় না, তখন ব্যাটিং ব্যর্থতাই চোখের সামনে ভেসে আসাটা স্বাভাবিক। কিন্তু ম্যাচটা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা বুঝতে পেরেছেন বৃষ্টি কী পরিমাণ ঝামেলা সৃষ্টি করেছে! টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারতের ইনিংসে চারবার বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ায় ইনিংসের দৈর্ঘ্য ৫০ ওভার থেকে ২৬ ওভারে নেমে এসেছে। ভারত ২৬ ওভারে ৯ উইকেটে করেছে ১৩৬ রান। কিন্তু ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে অস্ট্রেলিয়ার সামনে সেই লক্ষ্যটা হয়ে গেছে ২৬ ওভারে ১৩১ রানের।
ভারতের ইনিংসের চেয়ে ৫ রান কম পেয়ে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে হেসেখেলে। বৃষ্টি আইনে ২৯ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের সহজ জয় পেয়েছে মিচেল মার্শের নেতৃত্বাধীন অজিরা। ভারতের হারের পর এই ডিএলএস মেথডকেই ধুয়ে দিয়েছেন গাভাস্কার। তাঁর মতে এখানে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। ইন্ডিয়া টুডেকে ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তি বলেন, ‘হয়তো এখানে আরও একটু স্বচ্ছতা আনা যেতে পরে। বৃষ্টির কারণে বারবার খেলা বন্ধ হলে এমনভাবে কাজটা করা উচিত যাতে দুই দলেরই মনে হয় সমান সুযোগসুবিধা পেয়েছে তারা।’
ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ওভার কমে গেলে প্রতিপক্ষের সামনে কত লক্ষ্য হবে, ডিএলএসের মতো আরও একটি পদ্ধতি আছে। ভি জয়দেবন নামে ভারতীয় এক প্রকৌশলীর নামে সেই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন বলে এটাকে বলা হয় ভিজেডি মেথড। তাঁর আশা ছিল ভিজেডি মেথড ক্রিকেটের অনেক উপকার করবে। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে সাধারণত এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইন্ডিয়া টুডেকে গাভাস্কার বলেন, ‘আমার মতে অনেক মানুষই এই নিয়মটা বুঝবে না। তবে এটা অনেক দিন ধরে চলে আসছে। এক ভারতীয় ভিজেডি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। আমি ভেবেছিলাম এটা অনেক উপকার করবে। দুই দলের জন্যই সাম্যাবস্থা নিয়ে আসবে। বিসিসিআই ঘরোয়া ক্রিকেটে ভিজেডি মেথড ব্যবহার করে থাকে। যদিও আমি নিশ্চিত না এই ব্যাপারে।’
অস্ট্রেলিয়া সিরিজ দিয়ে ওয়ানডেতে নতুন যুগ শুরু হলো ভারতের। পার্থে গতকাল প্রথম ওয়ানডে দিয়েই এই সংস্করণে অধিনায়ক হিসেবে পথচলা শুরু করেছেন শুবমান গিল। প্রথম ম্যাচ জিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে এখন অস্ট্রেলিয়া। গিলের নেতৃত্বাধীন ভারতের এখন শেষ দুই ওয়ানডে জিততে হবে। ২৩ ও ২৫ অক্টোবর অ্যাডিলেড ও সিডনিতে হবে অস্ট্রেলিয়া-ভারত সিরিজের শেষ দুই ম্যাচ।
একটু অন্যরকম ঘটনা ঘটলেই হলো। সুনীল গাভাস্কার চুপ করে বসে থাকার পাত্র নন। কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে চাঁচাছোলা মন্তব্য করে বসেন ভারতীয় এই কিংবদন্তি। পার্থে ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম ওয়ানডে শেষেও ক্রিকেটের এক পদ্ধতিগত ব্যাপার নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন গাভাস্কার।
পার্থে গতকাল ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম ওয়ানডেতে সব মিলিয়ে খেলা হয়েছে ৪৭.১ ওভার। একটা ওয়ানডে ম্যাচে যখন এক ইনিংসেরও সমান খেলা হয় না, তখন ব্যাটিং ব্যর্থতাই চোখের সামনে ভেসে আসাটা স্বাভাবিক। কিন্তু ম্যাচটা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা বুঝতে পেরেছেন বৃষ্টি কী পরিমাণ ঝামেলা সৃষ্টি করেছে! টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারতের ইনিংসে চারবার বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ায় ইনিংসের দৈর্ঘ্য ৫০ ওভার থেকে ২৬ ওভারে নেমে এসেছে। ভারত ২৬ ওভারে ৯ উইকেটে করেছে ১৩৬ রান। কিন্তু ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে অস্ট্রেলিয়ার সামনে সেই লক্ষ্যটা হয়ে গেছে ২৬ ওভারে ১৩১ রানের।
ভারতের ইনিংসের চেয়ে ৫ রান কম পেয়ে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে হেসেখেলে। বৃষ্টি আইনে ২৯ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের সহজ জয় পেয়েছে মিচেল মার্শের নেতৃত্বাধীন অজিরা। ভারতের হারের পর এই ডিএলএস মেথডকেই ধুয়ে দিয়েছেন গাভাস্কার। তাঁর মতে এখানে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। ইন্ডিয়া টুডেকে ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তি বলেন, ‘হয়তো এখানে আরও একটু স্বচ্ছতা আনা যেতে পরে। বৃষ্টির কারণে বারবার খেলা বন্ধ হলে এমনভাবে কাজটা করা উচিত যাতে দুই দলেরই মনে হয় সমান সুযোগসুবিধা পেয়েছে তারা।’
ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ওভার কমে গেলে প্রতিপক্ষের সামনে কত লক্ষ্য হবে, ডিএলএসের মতো আরও একটি পদ্ধতি আছে। ভি জয়দেবন নামে ভারতীয় এক প্রকৌশলীর নামে সেই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন বলে এটাকে বলা হয় ভিজেডি মেথড। তাঁর আশা ছিল ভিজেডি মেথড ক্রিকেটের অনেক উপকার করবে। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে সাধারণত এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইন্ডিয়া টুডেকে গাভাস্কার বলেন, ‘আমার মতে অনেক মানুষই এই নিয়মটা বুঝবে না। তবে এটা অনেক দিন ধরে চলে আসছে। এক ভারতীয় ভিজেডি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। আমি ভেবেছিলাম এটা অনেক উপকার করবে। দুই দলের জন্যই সাম্যাবস্থা নিয়ে আসবে। বিসিসিআই ঘরোয়া ক্রিকেটে ভিজেডি মেথড ব্যবহার করে থাকে। যদিও আমি নিশ্চিত না এই ব্যাপারে।’
অস্ট্রেলিয়া সিরিজ দিয়ে ওয়ানডেতে নতুন যুগ শুরু হলো ভারতের। পার্থে গতকাল প্রথম ওয়ানডে দিয়েই এই সংস্করণে অধিনায়ক হিসেবে পথচলা শুরু করেছেন শুবমান গিল। প্রথম ম্যাচ জিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে এখন অস্ট্রেলিয়া। গিলের নেতৃত্বাধীন ভারতের এখন শেষ দুই ওয়ানডে জিততে হবে। ২৩ ও ২৫ অক্টোবর অ্যাডিলেড ও সিডনিতে হবে অস্ট্রেলিয়া-ভারত সিরিজের শেষ দুই ম্যাচ।
বাংলাদেশ ফুটবল লিগে শুরুতে হোঁচট খেয়েছিল বসুন্ধরা কিংস। পিডব্লিউডি স্পোর্টস ক্লাবের বিপক্ষে ড্র করে ২-২ ব্যবধানে। দ্বিতীয় রাউন্ডে এসে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তারা। ফর্টিস এফসিকে ঘরের মাঠে হারিয়েছে ২-১ ব্যবধানে। এই ম্যাচ দিয়ে ঘরোয়া ফুটবলে অভিষেক হয়েছে কিউবা মিচেলের।
বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় ম্যাচের প্রথম মিনিটেই এগিয়ে যায় স্বাগতিকেরা। মাঝমাঠ থেকে বক্সে লম্বা ক্রস বাড়িয়েছিলেন রাফায়েল অগুস্তো। ফাঁকায় থাকা দরিয়েলতন যেন এমন একটি বলের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। দুর্দান্ত এক হেডে জাল কাঁপান তিনি। হতভম্ব হয়ে পড়েন ফর্টিসের নেপালি গোলকিপার সুজান পেরেরা।
২০ মিনিটে ফয়সাল আহমেদ ফাহিমের দূরপাল্লার শট খুঁজে পায়নি লক্ষ্য। এরপর ঝামেলায় পড়ে কিংস। ২৯ মিনিটে অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন দলের তারকা ফরোয়ার্ড রাকিব। কোচ মারিও গোমেসও তাই কোনো ঝুঁকি নেননি। রাকিবকে তুলে নিয়ে মাঠে নামান মজিবুর রহমান জনিকে।
দ্বিতীয়ার্ধে ফর্টিসের ওপর চাপ বাড়ায় কিংস। ৫২ মিনিটে রাফায়েলের পাস ধরে বাঁ প্রান্ত দিয়ে একজনকে কাটিয়ে বক্সে ঢুকে ক্রস বাড়ান ফাহিম। কিন্তু গোলমুখ থেকে দরিয়েলতনের শট আটকে দেন সুজান। ৬০ মিনিটে অবশ্য সফল হননি ফর্টিস গোলরক্ষক। জনির পাসের দরিয়েলতন টোকা দিলে চলে যায় পেছনে থাকা ফাহিমের কাছে। ফাঁকায় থাকা ফাহিমের জাল খুঁজে নিতে কোনো অসুবিধা হয়নি।
দুই গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ৭১ মিনিটে কিউবাকে মাঠে নামান কোচ। চ্যালেঞ্জ লিগের প্লে অফ ম্যাচে কিংসের জার্সিতে অভিষেক হলেও ফুটবল লিগে এটি তাঁর প্রথম ম্যাচ। ৭৯ মিনিটে গোলের খুব কাছাকাছিই ছিলেন তিনি। বক্সের কিছুটা বাইরে থেকে নেওয়া তাঁর শট কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন সুজান।
দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ে ব্যবধান কমায় ফর্টিস। গোলটি আসে অনিকাচি ওকাফোরের গোল থেকে। দিনের অপর ম্যাচে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘকে ১-০ গোলে হারায় পিডব্লিউডি। একমাত্র গোলটি করেন আকোবির তুরায়েব।লাল কার্ড দেখেছেন আরামবাগের ম্যানেজার মজিবর রহমান।
চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ পর্ব খেলতে কাল কুয়েতে যাবে কিংস। প্রথম ম্যাচে ২৫ অক্টোবর ওমানের আল-সিবের মুখোমুখি হবে তারা।
