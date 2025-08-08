বিশ্বকাপের ওপেনিং জুটি ঠিক করে ফেলল অস্ট্রেলিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এখনো প্রায় ছয় মাস দূরে। তার আগেই নিজেদের প্রথম পছন্দের ওপেনিং জুটি চূড়ান্ত করেছে অস্ট্রেলিয়া। দলটির টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক মিচেল মার্শ আজ নিশ্চিত করেছেন, আক্রমণাত্মক বাঁহাতি ব্যাটার ট্রাভিস হেডের সঙ্গে তিনি নিজেই ওপেনিং করবেন ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় হবে এই টুর্নামেন্ট।
গত জুলাইয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৫-০ ব্যবধানে ধবলধোলাইয় করে অস্ট্রেলিয়া। আগামী পরশু থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে নামবে অজিরা। এই সিরিজে ফের দলে ফিরছেন ট্রাভিস হেড।
তার আগে আজ বিশ্বকাপের ওপেনিং জুটির ব্যাপারে স্পষ্ট কথা বলেছেন মার্শ। অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক বলেন, ‘এখন থেকে ওপরে আমি আর হেডি (ট্রাবিস হেড) থাকব। আমরা অনেক ম্যাচ একসঙ্গে খেলেছি, দারুণ বোঝাপড়া আছে, তাই সেখান থেকেই শুরু করব।’
যদিও টি-টোয়েন্টিতে এখনো একসঙ্গে ওপেন করেননি হেড-মার্শ। তবে ওয়ানডেতে এই জুটি দারুণ সফল। মাত্র পাঁচ ইনিংসে করেছেন ২৮২ রান, গড় ৭০.৫০। সব সংস্করণ মিলিয়ে ১৪ ইনিংসে তাঁদের সংগ্রহ ৫০৪ রান, গড় ৩৮.৭৬। একটি সেঞ্চুরি ও তিনটি অর্ধশতকের জুটি রয়েছে দুজনের।
২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তিন নম্বরে ব্যাট করেছিলেন মার্শ। অস্ট্রেলিয়াকে শিরোপা জেতাতে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন এই অলরাউন্ডার। তবে ২০২৪ বিশ্বকাপে তাঁর নেতৃত্বে দল থেমে যায় সুপার এইটে। ব্যাট হাতে মার্শও ছিলেন ব্যর্থ—সাত ম্যাচে করেন ১২৫ রান।
ডেভিড ওয়ার্নারের অবসরের পর একাধিক ওপেনারকে দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এর মধ্যে ছিলেন ম্যাথু শর্ট, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও জ্যাক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সাম্প্রতিক সিরিজে পাঁচ ম্যাচেই ওপেন করেন মার্শ। সেভাবে সুবিধা করতে পারেননি। তবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে ওপেনিংয়ে থিতু হওয়াই তাঁর লক্ষ্য। প্রোটিয়াদের বিপক্ষে হেডকে সঙ্গী হিসেবে পাচ্ছেন তিনি।
দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি দল: মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, টিম ডেভিড, বেন ডারশুইস, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, ম্যাট কুনেমান, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মিচেল ওয়েন, ম্যাথু শর্ট ও অ্যাডাম জাম্পা।
সিরিজের সূচি:
১০ আগস্ট: প্রথম টি-টোয়েন্টি, মারারা স্টেডিয়াম, ডারউইন
১২ আগস্ট: দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি, মারারা স্টেডিয়াম, ডারউইন
১৬ আগস্ট: তৃতীয় টি-টোয়েন্টি, কাজালিস স্টেডিয়াম, কেয়ার্নস
