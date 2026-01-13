Ajker Patrika
ফুটবল

ঢাকায় বিশ্বকাপ ট্রফির সঙ্গে আসছেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফিফা বিশ্বকাপের শিরোপাসহ আসছেন ব্রাজিলের গিলবার্তো সিলভা। ছবি: সংগৃহীত
ফিফা বিশ্বকাপের শিরোপাসহ আসছেন ব্রাজিলের গিলবার্তো সিলভা। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের দিল্লি ও গুয়াহাটি ঘুরে আগামীকাল বাংলাদেশে আসছে ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি। সোনালী এই ট্রফি ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সকাল ১০টায় অবতরণ করবে। দুপুরে রাজধানীর রেডিসন ব্লু হোটেলে রাখা হবে প্রদর্শনের জন্য।

কোমলপানীয় কোম্পানি কোকা-কোলার উদ্যোগে ট্রফির বিশ্বভ্রমণ কার্যক্রমটি পরিচালিত হচ্ছে। যা বিশ্বের ৩০ সদস্য দেশে ১৫০ দিন চলবে। গত ৩ জানুয়ারি কিংবদন্তি আলেসান্দ্রো দেল পিয়েরোর হাত ধরে শুরু হওয়া এই যাত্রা আগামীকাল বাংলাদেশে এসে পৌঁছাবে। এবারের সফরে ফিফার প্রতিনিধি হিসেবে সাথে আছেন ২০০২ বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিলের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার গিলবার্তো সিলভা।

​বিশ্বকাপের সোনালী ট্রফিটি দেখার সুযোগ পাচ্ছেন কেবল কোকা-কোলার ‘আন্ডার দ্য ক্যাপ’ ক্যাম্পেইনের বিজয়ীরা। দর্শকদের প্রবেশের জন্য বৈধ টিকিটের পাশাপাশি যাচাইয়ের জন্য কোকা-কোলার ক্যাপ সঙ্গে আনা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আয়োজক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দর্শকদের জন্য বেশ কিছু কড়া নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কোনো অবস্থাতেই ট্রফি স্পর্শ করা যাবে না এবং ভেন্যুতে ৭×১০ ইঞ্চির বড় ব্যাগ বা ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়া কোনো দেশ বা ফুটবল দলের পতাকা বহন এবং টিকিট পুনরায় ব্যবহার বা হস্তান্তর করা যাবে না।

১১ জুন কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে হবে ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ।ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ৪৮ দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হবে এই টুর্নামেন্ট। আজ একদিনের জন্য ঢাকায় আসবে ট্রফি। এর আগে ২০০২, ২০১৪ ও ২০২২ বিশ্বকাপ সামনে রেখেও ট্রফি এসেছিল ঢাকায়।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

টাঙ্গাইলে জেলা যুবদল নেতাকে বহিষ্কার

টাঙ্গাইলে জেলা যুবদল নেতাকে বহিষ্কার

চলচ্চিত্র ইস্যুতে থালাপতি বিজয়ের পাশে রাহুল, জোটের রাজনীতি নিয়ে গুঞ্জন

চলচ্চিত্র ইস্যুতে থালাপতি বিজয়ের পাশে রাহুল, জোটের রাজনীতি নিয়ে গুঞ্জন

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভেন্যু সরাতে বিসিবির সঙ্গে আইসিসির সভা, আসেনি কোনো সিদ্ধান্ত

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভেন্যু সরাতে বিসিবির সঙ্গে আইসিসির সভা, আসেনি কোনো সিদ্ধান্ত

আমদানি শুল্ক একলাফে ৬০ শতাংশ কমল, স্মার্টফোনের দাম কত কমবে

আমদানি শুল্ক একলাফে ৬০ শতাংশ কমল, স্মার্টফোনের দাম কত কমবে

আজকের রাশিফল: রোমান্সের চেয়ে তর্কের যোগ বেশি, মেজাজটা পকেটে রাখুন

আজকের রাশিফল: রোমান্সের চেয়ে তর্কের যোগ বেশি, মেজাজটা পকেটে রাখুন

সম্পর্কিত

ঢাকায় বিশ্বকাপ ট্রফির সঙ্গে আসছেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার

ঢাকায় বিশ্বকাপ ট্রফির সঙ্গে আসছেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার

আমরা এক ইঞ্চিও নড়ব না, ভারতে যাব না: বিসিবি সহসভাপতি

আমরা এক ইঞ্চিও নড়ব না, ভারতে যাব না: বিসিবি সহসভাপতি

বিপিএল ছেড়ে আফগানিস্তানের দায়িত্বে টবি র‍্যাডফোর্ড

বিপিএল ছেড়ে আফগানিস্তানের দায়িত্বে টবি র‍্যাডফোর্ড

দক্ষিণ আফ্রিকাকে এবারও ফাইনালে দেখতে চান বাংলাদেশের সাবেক কোচ

দক্ষিণ আফ্রিকাকে এবারও ফাইনালে দেখতে চান বাংলাদেশের সাবেক কোচ