Ajker Patrika
ক্রিকেট

নতুন ভূমিকায় আইপিএলে ফিরলেন সাউদি

ক্রীড়া ডেস্ক    
কলকাতার বোলিং কোচ হয়েছেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক। ছবি: এক্স
কলকাতার বোলিং কোচ হয়েছেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক। ছবি: এক্স

সবশেষ ২০২৩ সালে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপএল) খেলেছেন টিম সাউদি। দুই মৌসুম পর বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটিতে ফিরতে যাচ্ছেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক এই পেসার। সেটা খেলোয়াড় হিসেবে নয়, অন্য ভূমিকায়।

২০২৬ আইপিএলের জন্য বোলিং কোচ হিসেবে সাউদিকে নিয়োগ দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। আজ এক বিবৃতিতে ওপার বাংলার ফ্র্যাঞ্চাইজিটি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ভরত অরুনের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে সাউদিকে। গত আসরে কলকাতার বোলিং কোচের দায়িত্বে ছিলেন অরুন। নতুন মৌসুমের আগে লখনৌ সুপার জায়ান্টসে নাম লিখিয়েছেন তিনি।

কলকাতার সঙ্গে সাউদির সম্পর্কটা নতুন নয়। ২০২১ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের হয়ে খেলেছেন তিনি। প্রতিযোগিতায় কলকাতার হয়েই নিজের সেরা মৌসুমটা পার করেছেন সাউদি। ২০২২ সালের আসরে ৯ ম্যাচে নেন ১৪ উইকেট। সব মিলিয়ে আইপিএলে ৫৪ ম্যাচ খেলে ৪৭ উইকেট নিয়েছেন সাউদি। ইকোনমি রান রেট ৮.৬৬।

গত বছরের ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন সাউদি। এরপরই কোচিংয়ে নাম লেখান। ইংল্যান্ড জাতীয় দলের বোলিং পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন ৩৬ বছর বয়সী সাউদি। এবার জায়গা পেলেন কলকাতার কোচিং প্যানেলে।

নিউজিল্যান্ডের ইতিহাসের সেরা বোলারদের একজন সাউদি। দেশের জার্সিতে ১০৭ টেস্ট, ১৬১ ওয়ানডের পাশাপাশি ১২৬টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর শিকার ৭৭৬ উইকেট। নিউজিল্যান্ডের ইতিহাসে এত উইকেট নিতে পারেননি আর কোনো বোলার।

কলকাতার বোলিং কোচ হওয়ার পর সাউদি বলেন, ‘কলকাতা নাইট রাইডার্স আমার ঘরের মতো। এখানে নতুন ভূমিকায় ফিরতে পারাটা আমার জন্য সম্মানের। এই ফ্র্যাঞ্চাইজির সংস্কৃতি দারুণ। কলকাতার দারুণ সব ভক্ত এবং খেলোয়াড় আছেন। আমি কলকাতার হয়ে ২০২৬ আইপিএল জিততে চাই।’

সাউদিকে দলে নিয়ে কলকাতার সিইও বেঙ্কি মাইসোর বলেন, ‘কেকেআর পরিবারে টিম সাউদিকে আমন্ত্রণ জানাতে পেরে আমরা সত্যিই আনন্দিত। এবার সে কোচ হিসেবে এখানে পরীক্ষা দেবে। পেশাদার ক্যারিয়ারে তাঁর দারুণ সব অভিজ্ঞতা আমাদের বোলিং ইউনিটকে আরও শক্তিশালী করবে। একই সঙ্গে সাউদির নেতৃত্বদানের ক্ষমতা তরুণদের অনুপ্রাণিত করবে।’

বিষয়:

খেলাআইপিএলকলকাতা নাইট রাইডার্স
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

সম্পর্কিত

বাংলাদেশের আশা গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পাকিস্তান

বাংলাদেশের আশা গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পাকিস্তান

বিশ্বকাপ খেলতে ঢাকায় আসছে না আর্জেন্টিনা

বিশ্বকাপ খেলতে ঢাকায় আসছে না আর্জেন্টিনা

রোনালদোর মতো বাইসাইকেল গোল করা হামজার প্রশংসায় ফিফা

রোনালদোর মতো বাইসাইকেল গোল করা হামজার প্রশংসায় ফিফা

একবারের জন্যও শান্তর মনে হয় না তিনি অধিনায়ক

একবারের জন্যও শান্তর মনে হয় না তিনি অধিনায়ক

অন্য খেলা

বাংলাদেশের আশা গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পাকিস্তান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশকে ৮-০ গোলে হারিয়েছে পাকিস্তান। ছবি: এএইচএফ
বাংলাদেশকে ৮-০ গোলে হারিয়েছে পাকিস্তান। ছবি: এএইচএফ

প্রথম ম্যাচে যেমন, ঠিক তেমনভাবেই দ্বিতীয় ম্যাচে নিজেদের মেলে ধরল পাকিস্তান। বাংলাদেশও কোনো পাত্তা পেল না। তাই এক ম্যাচ হাতে রেখেই বিশ্বকাপ বাছাইয়ে টিকিট নিশ্চিত করল পাকিস্তান। মাওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে আজ ৮-০ গোলে তারা হারিয়েছে বাংলাদেশকে।

ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে পাকিস্তানকে এগিয়ে দেন সুফিয়ান খান। প্রথম কোয়ার্টারে এরপর আর কোনো গোল করতে পারেনি সফরকারীরা। তবে দ্বিতীয় কোয়ার্টারে নাকানিচুবানি খাওয়াল বাংলাদেশকে।

১৯ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে দ্বিতীয় গোলটি করেন সুফিয়ান খান। ৩০ মিনিটে রানা ওয়াহিদ আশরাফের স্টিক থেকে তৃতীয় গোল। ৩০ মিনিটের সময়ইপেনাল্টি কর্নারে জাল কাঁপান রানা ওয়ালিদ।

তৃতীয় কোয়ার্টার শুরু হওয়ার দুই মিনিটের মধ্যে পঞ্চম গোলের দেখা পায় পাকিস্তান। ফিল্ড প্লে থেকে গোল আদায় করে নেন হান্নান শহীদ। প্রথম দুই কোয়ার্টারে কয়েকবার আক্রমণের ঝলক দেখালেও পেনাল্টি কর্নার পায়নি বাংলাদেশ। কিন্তু তৃতীয় কোয়ার্টারে এসে খোলে সেই দুয়ার। তবু তা কাজে লাগাতে পারেননি আশরাফুল ইসলাম।

শেষ কোয়ার্টারে বাংলাদেশকে তেমন কোনো সুযোগই দেয়নি পাকিস্তান। ৫৩ মিনিটে আফরাজ ও ৫৭ মিনিট একক নৈপুণ্যে অসাধারণ এক গোল করেন রানা ওয়াহিদ। ৫৯ মিনিটে বাংলাদেশের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন পাকিস্তানের অধিনায়ক আম্মাদ শাকিল ভাট।

প্লে অফ সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৮-২ গোলে জয় পায় পাকিস্তান। তৃতীয় ম্যাচে পরশু মুখোমুখি হবে দুই দল। যদিও তা কেবল নিয়মরক্ষার।

বিষয়:

বাংলাদেশখেলাপাকিস্তানঅন্য খেলাহকি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

সম্পর্কিত

নতুন ভূমিকায় আইপিএলে ফিরলেন সাউদি

নতুন ভূমিকায় আইপিএলে ফিরলেন সাউদি

বিশ্বকাপ খেলতে ঢাকায় আসছে না আর্জেন্টিনা

বিশ্বকাপ খেলতে ঢাকায় আসছে না আর্জেন্টিনা

রোনালদোর মতো বাইসাইকেল গোল করা হামজার প্রশংসায় ফিফা

রোনালদোর মতো বাইসাইকেল গোল করা হামজার প্রশংসায় ফিফা

একবারের জন্যও শান্তর মনে হয় না তিনি অধিনায়ক

একবারের জন্যও শান্তর মনে হয় না তিনি অধিনায়ক

অন্য খেলা

বিশ্বকাপ খেলতে ঢাকায় আসছে না আর্জেন্টিনা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নারী কাবাডি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় আসর বসতে যাচ্ছে ঢাকায়। ছবি: এক্স
নারী কাবাডি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় আসর বসতে যাচ্ছে ঢাকায়। ছবি: এক্স

নারী কাবাডি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় আসর বসতে যাচ্ছে ঢাকায়। ১৩ দেশের অংশগ্রহণ করার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে বেকে বসেছে আর্জেন্টিনা। টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে তারা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এসএম নেওয়াজ সোহাগ।

আর্জেন্টিনা না আসায় অংশ নিচ্ছে ১২ দেশ। স্বাগতিক বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েছে ভারত, চায়নিজ তাইপে, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, ইরান, জাপান, কেনিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, নেপাল, থাইল্যান্ড, উগান্ডা এবং জাঞ্জিবার।

মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে ১৭ নভেম্বর শুরু হবে নারী বিশ্বকাপ। চলবে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত। ১৩ বছর আগে প্রথম আসর হয়েছিল ভারতের বিহারে। সেবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত।

বিষয়:

খেলাআর্জেন্টিনাকাবাডি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

সম্পর্কিত

নতুন ভূমিকায় আইপিএলে ফিরলেন সাউদি

নতুন ভূমিকায় আইপিএলে ফিরলেন সাউদি

বাংলাদেশের আশা গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পাকিস্তান

বাংলাদেশের আশা গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পাকিস্তান

রোনালদোর মতো বাইসাইকেল গোল করা হামজার প্রশংসায় ফিফা

রোনালদোর মতো বাইসাইকেল গোল করা হামজার প্রশংসায় ফিফা

একবারের জন্যও শান্তর মনে হয় না তিনি অধিনায়ক

একবারের জন্যও শান্তর মনে হয় না তিনি অধিনায়ক

ফুটবল

রোনালদোর মতো বাইসাইকেল গোল করা হামজার প্রশংসায় ফিফা

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাইসাইকেল কিকে গোল করে বাংলাদেশকে সমতায় ফেরান হামজা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাইসাইকেল কিকে গোল করে বাংলাদেশকে সমতায় ফেরান হামজা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে জোড়া গোল করেও বাংলাদেশকে জেতাতে পারেননি হামজা চৌধুরী। ২-২ গোলে ড্র হয়েছে ম্যাচটি। দল জিততে না পারলেও প্রশংসায় ভাসছেন হামজা। সেটা যতটুকু না জোড়া গোলের কারণে, তার চেয়েও বেশি বরং বাইসাইকেল কিকে গোল করার কারণে।

জাতীয় স্টেডিয়ামে গতকাল ৪৬ মিনিটে হামজার গোলে সমতায় ফেরে বাংলাদেশ। বক্সে বাড়ানো জামাল ভূঁইয়ার ভলিতে দারুণ এক বাইসাইকেল কিকে কোনাকুনিভাবে জালে বল পাঠান হামজা। এই গোলের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তারকা ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের বন্দনায় মেতে উঠেছেন ভক্তরা। হামজার এই গোলে রীতিমতো মুগ্ধ সবাই। বাদ যায়নি ফিফা। নিজেদের ‘ওয়ার্ল্ড কাপ’ পেজে হামজার গোল করা মুহূর্তের দুটি ছবি পোস্ট করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। ক্যাপশনে বাংলায় খেলা হয়েছে, ‘উড়ন্ত হামজা।’

হামজার বাইসাইকেল কিক গোলের প্রশংসা করেছে এই ফুটবলারের ক্লাব লেস্টার সিটিও। ম্যাচের তিনটি ছবি পোস্ট করে ইংলিশ ক্লাবটি লিখেছে, ‘বাংলাদেশের হয়ে হামজা দুটি গোল করেছেন। ম্যাচে তাঁর বাইসাইকেল কিক থেকে করা গোলটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো।’

হামজার দর্শনীয় গোল করার আগে ২৯ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। মাটি কামড়ানো শটে নেপালকে এগিয়ে নেন রোহিত চাঁদ। বাইসাইকেল কিক থেকে গোল করে সমতায় ফেরানোর ৩ মিনিট পর স্বাগতিক শিবিরে ফের উৎসবের উপলক্ষ এনে দেন হামজা। ৪৯ মিনিটে স্পট কিক থেকে নিজের এবং দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি।

এই গোলের ওপর দাঁড়িয়ে নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষ করে বাংলাদেশ। তখন জয়ের স্বপ্ন বুনছিল গোটা দল এবং গ্যালারিতে থাকা দর্শকেরা। কিন্তু যোগ সময়ের তৃতীয় মিনিটে স্বপ্নভঙ্গ হয় বাংলাদেশের। দীনেশের কর্নার থেকে দারুণ এক ফ্লিকে নেপালকে ম্যাচে ফেরান অনন্ত তামাং। ২-২ সমতায় ম্যাচ শেষ হয়।

বিষয়:

খেলাফুটবলনেপালহামজা চৌধুরী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

সম্পর্কিত

নতুন ভূমিকায় আইপিএলে ফিরলেন সাউদি

নতুন ভূমিকায় আইপিএলে ফিরলেন সাউদি

বাংলাদেশের আশা গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পাকিস্তান

বাংলাদেশের আশা গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পাকিস্তান

বিশ্বকাপ খেলতে ঢাকায় আসছে না আর্জেন্টিনা

বিশ্বকাপ খেলতে ঢাকায় আসছে না আর্জেন্টিনা

একবারের জন্যও শান্তর মনে হয় না তিনি অধিনায়ক

একবারের জন্যও শান্তর মনে হয় না তিনি অধিনায়ক

ক্রিকেট

একবারের জন্যও শান্তর মনে হয় না তিনি অধিনায়ক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ব্যাটিংয়ের সময় নিজেকে শুধু ব্যাটারই ভাবতে চান নাজমুল হোসেন শান্ত। ছবি: বিসিবি
ব্যাটিংয়ের সময় নিজেকে শুধু ব্যাটারই ভাবতে চান নাজমুল হোসেন শান্ত। ছবি: বিসিবি

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে নাজমুল হোসেন শান্ত ছিলেন পুরোদস্তুর ‘ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট’। সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে রেকর্ড গড়া এক সেঞ্চুরি করেন তিনি। তাঁর দল এক দিন হাতে রেখেই ইনিংস ও ৪৭ রানের বড় ব্যবধানে জিতেছে। যদিও ব্যাটিংয়ের সময় কখনোই নিজেকে অধিনায়ক মনে করেন না শান্ত।

এক সময় বাংলাদেশের তিন সংস্করণের অধিনায়ক থাকলেও শান্ত এখন টেস্টেই নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টির চেয়ে বরং টেস্টে তিনি সাবলীল ব্যাটিং করেন। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে করেছেন ৮ সেঞ্চুরি ও ৫ ফিফটি। বাংলাদেশের বেশির ভাগ ক্রিকেটার যেখানে ফিফটিকে সেঞ্চুরিতে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়ে থাকেন, শান্ত এক ব্যতিক্রমই বটে।

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আজ চার দিনে ম্যাচ জেতার পর সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসেন শান্ত। অধিনায়কত্বের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘সবসময় যেটা বলি ব্যাটিংয়ের সময় ব্যাটার হিসেবে খেলতে পছন্দ করি। একবারের জন্যও মনে হয় না অধিনায়ক হিসেবে খেলছি আমি। চিন্তা করি একজন ব্যাটার হিসেবে কীভাবে অবদান রাখতে পারি। সেটাই প্রধান ফোকাসে থাকে। যখন মাঠের বাইরে বা ফিল্ডিংয়ে থাকি, তখন অধিনায়কের দায়িত্বগুলো পালনের চেষ্টা করি।’

অধিনায়কত্ব না থাকায় বেশ ‘রিল্যাক্স’ ছিলেন শান্তঅধিনায়কত্ব না থাকায় বেশ ‘রিল্যাক্স’ ছিলেন শান্ত

এ বছরের জুনে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শেষে শান্ত টেস্ট অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর পরিবর্তে টেস্ট অধিনায়কের বিকল্প ভেবে রেখেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। শেষ পর্যন্ত তাঁর কাঁধেই ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পর্যন্ত ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অধিনায়কের গুরুদায়িত্ব তুলে দেয় বোর্ড। আয়ারল্যান্ড সিরিজ দিয়ে বাংলাদেশ যেমন সাড়ে চার মাস পর টেস্ট খেলেছে, শান্তর অধিনায়কত্বেও ফেরা এই সময়েই।

অধিনায়কত্ব হারানোর পর শুরুর দিকে সময়টা কঠিন গেলেও পরে দারুণ কেটেছে বলে জানিয়েছেন শান্ত। এ সময় তিনি নিজের স্কিল নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আজ প্রথম টেস্টে ইনিংস ও ৪৭ রানে জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন,

সেঞ্চুরিতে মুশফিককে ছুঁলেন শান্তসেঞ্চুরিতে মুশফিককে ছুঁলেন শান্ত

‘সত্যি বলতে প্রথম কিছুদিন কঠিন ছিল। তারপর অনেকটা রিল্যাক্স হয়ে গিয়েছিলাম। উপভোগ করেছি পুরো সময়টা। নিজেকে সময় দিয়েছি। পাশাপাশি পরিবারকেও সময় দিয়েছি। স্কিল বা মানসিক দিক থেকে ক্রিকেটে কীভাবে উন্নতি করা যায়, এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেছি। সেই সময়টা আমার খুব ভালো কেটেছে।’

১৭১ রান করে ম্যাচসেরা হয়েছেন মাহমুদুল হাসান জয়। শান্ত করেছেন ১১৪ বলে ১০০ রান। বাংলাদেশের ৫৮৭ রানের ইনিংসে এই দুই ব্যাটারই সেঞ্চুরি করেছেন। টেস্টে বাংলাদেশের অধিনায়ক হিসেবে যৌথভাবে সর্বোচ্চ চারটি করে সেঞ্চুরির কীর্তি এখন মুশফিকুর রহিম ও শান্তর। ১৯ নভেম্বর মিরপুরে শুরু হবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। মিরপুরেই টেস্ট ক্যারিয়ারের শততম ম্যাচ খেলতে নামবেন মুশফিক।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটআয়ারল্যান্ড ক্রিকেটনাজমুল হোসেন শান্তটেস্ট ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

সম্পর্কিত

নতুন ভূমিকায় আইপিএলে ফিরলেন সাউদি

নতুন ভূমিকায় আইপিএলে ফিরলেন সাউদি

বাংলাদেশের আশা গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পাকিস্তান

বাংলাদেশের আশা গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পাকিস্তান

বিশ্বকাপ খেলতে ঢাকায় আসছে না আর্জেন্টিনা

বিশ্বকাপ খেলতে ঢাকায় আসছে না আর্জেন্টিনা

রোনালদোর মতো বাইসাইকেল গোল করা হামজার প্রশংসায় ফিফা

রোনালদোর মতো বাইসাইকেল গোল করা হামজার প্রশংসায় ফিফা