রানাদের ফাইনাল দেখতে বিশেষ অতিথিকে আফ্রিদির নিমন্ত্রণ

আপডেট : ০১ মে ২০২৬, ২১: ২৩
পেশোয়ার জালমির ফাইনালে থাকছেন ২০১৭ পিএসএলজয়ী অধিনায়ক ড্যারেন স্যামি। ছবি: সংগৃহীত

কোয়ালিফায়ার খেলার সুবিধা তো এটাই। জিতলে সরাসরি ফাইনালের টিকিট। হারলেও আরেকটা সুযোগ থাকবে। নাহিদ রানার দল পেশোয়ার জালমি জিতেই সরাসরি ফাইনালে উঠেছে। শিরোপাজয়ী ফাইনালে থাকছেন বিশ্বকাপজয়ী এক অধিনায়ক।

লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে পরশু হবে পিএসএলের ফাইনাল। শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল দেখতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুইবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ড্যারেন স্যামিকে দাওয়াত দিলেন পেশোয়ার জালমির সত্ত্বাধিকারী জাভেদ আফ্রিদি। গত রাতে নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে আফ্রিদি লিখেছেন, ‘ভাই। আপনাকে জালমির ফাইনাল ম্যাচ দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ভক্তদের অনুরোধ এটা।’ পেশোয়ারের সত্ত্বাধিকারী স্যামির নাম উল্লেখ করেছেন।

পেশোয়ারের ফাইনালিস্ট এখনো নির্ধারিত হয়নি। আজ লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় এলিমিনেটরে খেলছে হায়দরাবাদ কিংসমেন-ইসলামাবাদ ইউনাইটেড। এই ম্যাচের জয়ী দল শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালে পেশোয়ারের মুখোমুখি হবে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১৩ ওভারে ৪ উইকেটে ৯৯ রান করেছে হায়দরাবাদ। টস জিতেছে ইসলামাবাদ ইউনাইটেড।

পিএসএল খেলতে রানা এনওসি পেয়েছেন দুই ভাগে। এবারের পিএসএলে ৪ ম্যাচে ৫.৪২ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৭ উইকেট। যাঁর মধ্যে এক ম্যাচে ৪ ওভারে ৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। প্রথম দফায় এনওসি পেয়ে ১৪ এপ্রিল দেশে ফিরেছিলেন তিনি। পরশু বিসিবির কাছ থেকে এনওসি পেয়ে গতকাল পাকিস্তানে উড়াল দিয়েছেন। এই পেশোয়ারের কাছেই মঙ্গলবার কোয়ালিফায়ারে ৭০ রানে হেরেছিল ইসলামাবাদ।

পিএসএল ইতিহাসে ২০১৭ সালে একবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পেশোয়ার জালমি। স্যামির নেতৃত্বাধীন পেশোয়ার সেবার কোয়েটাকে ৫৮ রানে হারিয়ে শিরোপা উঁচিয়ে ধরেছিল। ৯ বছর পর আরেকবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা এখন পেশোয়ারের কাছে। রানার এই ফাইনালে চোখ থাকবে বাংলাদেশের কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমীরও।

