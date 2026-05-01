রানাদের ফাইনাল দেখতে বিশেষ অতিথিকে আফ্রিদির নিমন্ত্রণ

কোয়ালিফায়ার খেলার সুবিধা তো এটাই। জিতলে সরাসরি ফাইনালের টিকিট। হারলেও আরেকটা সুযোগ থাকবে। নাহিদ রানার দল পেশোয়ার জালমি জিতেই সরাসরি ফাইনালে উঠেছে। শিরোপাজয়ী ফাইনালে থাকছেন বিশ্বকাপজয়ী এক অধিনায়ক।
লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে পরশু হবে পিএসএলের ফাইনাল। শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল দেখতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুইবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ড্যারেন স্যামিকে দাওয়াত দিলেন পেশোয়ার জালমির সত্ত্বাধিকারী জাভেদ আফ্রিদি। গত রাতে নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে আফ্রিদি লিখেছেন, ‘ভাই। আপনাকে জালমির ফাইনাল ম্যাচ দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ভক্তদের অনুরোধ এটা।’ পেশোয়ারের সত্ত্বাধিকারী স্যামির নাম উল্লেখ করেছেন।
পেশোয়ারের ফাইনালিস্ট এখনো নির্ধারিত হয়নি। আজ লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় এলিমিনেটরে খেলছে হায়দরাবাদ কিংসমেন-ইসলামাবাদ ইউনাইটেড। এই ম্যাচের জয়ী দল শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালে পেশোয়ারের মুখোমুখি হবে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১৩ ওভারে ৪ উইকেটে ৯৯ রান করেছে হায়দরাবাদ। টস জিতেছে ইসলামাবাদ ইউনাইটেড।
পিএসএল খেলতে রানা এনওসি পেয়েছেন দুই ভাগে। এবারের পিএসএলে ৪ ম্যাচে ৫.৪২ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৭ উইকেট। যাঁর মধ্যে এক ম্যাচে ৪ ওভারে ৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। প্রথম দফায় এনওসি পেয়ে ১৪ এপ্রিল দেশে ফিরেছিলেন তিনি। পরশু বিসিবির কাছ থেকে এনওসি পেয়ে গতকাল পাকিস্তানে উড়াল দিয়েছেন। এই পেশোয়ারের কাছেই মঙ্গলবার কোয়ালিফায়ারে ৭০ রানে হেরেছিল ইসলামাবাদ।
পিএসএল ইতিহাসে ২০১৭ সালে একবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পেশোয়ার জালমি। স্যামির নেতৃত্বাধীন পেশোয়ার সেবার কোয়েটাকে ৫৮ রানে হারিয়ে শিরোপা উঁচিয়ে ধরেছিল। ৯ বছর পর আরেকবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা এখন পেশোয়ারের কাছে। রানার এই ফাইনালে চোখ থাকবে বাংলাদেশের কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমীরও।
এক সপ্তাহের মধ্যেই টুর্নামেন্টের নিয়ম বদলে দিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ২৭ এপ্রিল বিসিবি জানিয়েছিল, রেলিগেশন লিগ থাকছে এবারের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে (ডিপিএল)। আজ বিসিবি বলছে ভিন্ন কথা।২১ মিনিট আগে
রজত পাতিদার আউট কি নট আউট—এই আলোচনা চলছে গত ২৪ ঘণ্টা ধরে। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে গুজরাট টাইটান্স-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের ফলও হয়ে গেছে। কিন্তু পাতিদারের আউট নিয়ে বিতর্ক থামছেই না। অধিকাংশ ক্রিকেট বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতেই বেঙ্গালুরু অধিনায়ক নট আউট।২ ঘণ্টা আগে
বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি-ফর্টিস এফসি ম্যাচটা হয়ে থাকল মামুনুলময়। কারণ, আজই যে মামুনুল ইসলাম তাঁর পেশাদার ক্যারিয়ারের শেষ ফুটবল ম্যাচ খেলতে নেমেছেন। বিদায়বেলায় তাঁকে সম্মাননা জানায় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।৩ ঘণ্টা আগে
দেখতে দেখতে শেষভাগে চলে এসেছে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজ। তিন ওয়ানডে ও দুই টি-টোয়েন্টি হয়ে গেছে। আগামীকাল সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল। তবে শেষ টি-টোয়েন্টির দলে কোনো পরিবর্তন আনেনি বাংলাদেশ।৩ ঘণ্টা আগে