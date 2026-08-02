Ajker Patrika
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ক্রিকেট

ধবলধোলাই এড়াতে নামছে পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০২ আগস্ট ২০২৬, ১০: ৪৪
ধবলধোলাই এড়াতে নামছে পাকিস্তান
প্রথম টেস্টে বড় ব্যবধানে হেরেছে বাবর আজমের দল। ছবি: ক্রিকইনফো

সিরিজের প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে পাত্তা পায়নি পাকিস্তান। ব্রায়ান লারা ক্রিকেট একাডেমিতে ৯০ রানে হেরেছে সফরকারীরা। ধবলধোলাই এড়াতে শেষ টেস্টে জিততেই হবে বাবর আজমের দলকে। পোর্ট অব স্পেনের কুইন্স পার্ক ওভালে ম্যাচটি শুরু হবে আজ রাত ৮টায়। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

গ্লোবাল সুপার লিগ

ফাইনাল

গায়ানা-সানফ্রান্সিসকো

ভোর ৫টা, সরাসরি

সনি টেন ৫

এশিয়ান লিজেন্ডস লিগ

ভারত-পাকিস্তান

বেলা ৩টা ৩০মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ১

লঙ্কা প্রিমিয়ার ক্রিকেট

ডাম্বুলা সিক্সার্স-জাফনা কিংস

রাত ৮টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ৩

পোর্ট অব স্পেন টেস্ট
প্রথম দিন
ওয়েস্ট ইন্ডিজ-পাকিস্তান
রাত ৮টা. সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস

দ্য হান্ড্রেড (পুরুষ)

ট্রেন্ট-লিডস

সন্ধ্যা ৭টা ৩০মিনিট, সরাসরি

লন্ডন-ম্যানচেস্টার

রাত ১১টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

ব্যাডমিন্টন

বিউব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর

সকাল ১০টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিষয়:

খেলাক্রিকেটওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
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