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ক্রিকেট

নেপালে বন্যা-ভূমিধসে হতাহতের ঘটনায় বিসিবির শোক

ক্রীড়া ডেস্ক    
নেপালে বন্যা-ভূমিধসে হতাহতের ঘটনায় বিসিবির শোক
নেপালে প্রাণহানির ঘটনায় শোকার্ত বিসিবি। ছবি: সংগৃহীত

ভয়াবহ এক দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে নেপাল। বন্যা-ভূমিধসে তলিয়ে গেছে অনেক বাড়িঘর। নিহতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এশিয়ার দেশটির এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগে হতাহতদের প্রতি শোক প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

সামাজিক মাধ্যমে বিসিবি আজ নেপালে বন্যা-ভূমিধসে হতাহতের ঘটনায় শোকবার্তা জানিয়েছে। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব নেপালকে (ক্যান) মেনশন দিয়ে ফেসবুকে একটি ফটোকার্ড ছেড়েছে বিসিবি। ক্যাপশনে বিসিবি লিখেছে, ‘এই গভীর শোকের সময়ে নেপালের জনগণের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।’

বিসিবি ফটোকার্ডে শোকের প্রতীক হিসেবে কালো ব্যাজ পোস্ট করেছে। সেখানে লেখা, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড নেপালের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সকলের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।প্রাণহানি ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের খবর অত্যন্ত হৃদয়বিদারক।এই কঠিন সময়ে নেপালের জনগণ এবং আমাদের বন্ধু ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব নেপালের জন্য দোয়া করছি।’ এরপর বিসিবি হ্যাশট্যাগে লিখেছে, ‘নেপালের জন্য দোয়া।’

নেপালের ঘটনায় বিসিবির শোক প্রকাশ। ছবি: বিসিবি
নেপালের ঘটনায় বিসিবির শোক প্রকাশ। ছবি: বিসিবি

সামাজিক মাধ্যমে চোখ পড়তেই দেখা যাচ্ছে নেপালের ভয়াবহ দৃশ্য। এনামুল হক বিজয়, তাসকিন আহমেদরাও ফেসবুকে নেপালের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে স্টোরি দিয়েছেন। তাসকিন গতকাল নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘নেপালের হৃদয়বিদারক দৃশ্য। যাঁরা এখনো বিপদে আছেন, সৃষ্টিকর্তা যেন তাঁদের রক্ষা করেন। নেপালের জন্য দোয়া করুন।’

নেপাল ও চীনের তিব্বত অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে এখন পর্যন্ত ১৬৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। নিখোঁজ প্রায় ১৫০০। গতকাল হিমালয়ের এক নদীতে পাহাড়ের মাটি ও পাথরের বিশাল অংশ ধসে পড়ার পর ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হয়। এতে বিভিন্ন শহর ও উপত্যকা প্লাবিত হয়ে এমন ভয়াবহ অবস্থা হয়েছে।

বিষয়:

খেলাবিসিবিক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
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