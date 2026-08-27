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ফুটবল

‘হ্যাটট্রিক করে এমবাপ্পে বুঝিয়ে দিল রিয়ালের জন্যও সে কতটা ক্ষুধার্ত’

ক্রীড়া ডেস্ক    
‘হ্যাটট্রিক করে এমবাপ্পে বুঝিয়ে দিল রিয়ালের জন্যও সে কতটা ক্ষুধার্ত’
রিয়ালের হয়ে ২০২৬-২৭ মৌসুমের শুরুর ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ছবি: এএফপি

বিশ্বকাপের ফর্মটাই কিলিয়ান এমবাপ্পে টেনে এনেছেন রিয়াল মাদ্রিদের হয়েও। নতুন মৌসুমে স্প্যানিশ ক্লাবের হয়েই করে ফেললেন হ্যাটট্রিক। রিয়াল কোচ জোসে মরিনিও চান, এমবাপ্পে যেন তাঁর ক্ষুধার্ত মনোভাব ধরে রাখেন ক্লাবের জার্সিতেও।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত ফুটবল বিশ্বকাপে গোল, অ্যাসিস্ট করে রেকর্ড বই ওলট পালট করে দেন এমবাপ্পে। গতকাল সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে তাঁর হ্যাটট্রিকে লা লিগায় রিয়াল সোসিয়াদাদের বিপক্ষে রিয়াল মাদ্রিদ জিতেছে ৪-১ গোলে। এমবাপ্পের প্রশংসা করতে গিয়ে মরিনিও তাঁর বিশ্বকাপের পারফরম্যান্সের কথাও উল্লেখ করেছেন। সোসিয়াদাদকে হারানোর পর রিয়াল মাদ্রিদ কোচ বলেন, ‘সে একজন ঐতিহাসিক খেলোয়াড়। বিশ্বকাপে তার রেকর্ড চিরকাল অমলিন থাকবে। রিয়াল মাদ্রিদেও ইতিহাস গড়তে সে ভীষণ ক্ষুধার্ত।’

এমবাপ্পে গতকাল যে তিনটি গোল করেছেন, তাতে রিয়াল মাদ্রিদের তিন ফুটবলারের অবদান ছিল। ৪০ মিনিটে ফেদেরিকো ভালভের্দের পাস রিসিভ করে বক্সের ভেতর থেকে দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে গোল করেন এমবাপ্পে। প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধে এমবাপ্পে আরও বেশি ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠেন। ৬০ মিনিটে ফরাসি ফরোয়ার্ড গোল করেন জুড বেলিংহামের অ্যাসিস্টে। এরপর ৮০ মিনিটে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের পাস রিসিভ করে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন এমবাপ্পে।

শিষ্যদের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করতে গিয়ে মরিনিও বারবার এমবাপ্পের কথাই বলেছেন। ৪-১ গোলে জয়ের পর রিয়াল কোচ বলেন, ‘খেলায় সে খুবই সক্রিয় থাকে। আপনি যখন এমন মানের (এলিট) খেলোয়াড়দের কোচিং করান, তখন তাদের কী করতে হবে, সেটা শেখানোর প্রয়োজন হয় না। পুরো দলকে একটি ইউনিট হিসেবে কোচিং করাতে হবে আপনাকে।’

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে ১০ গোল করে গোল্ডেন বুটের পুরস্কার জেতেন এমবাপ্পে। গোলের পাশাপাশি চারটি অ্যাসিস্টও করেন তিনি। ২২ গোল করে বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন ফরাসি ফরোয়ার্ড। গতকাল রাতে রিয়াল সোসিয়াদাদের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করা এমবাপ্পের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মরিনিও বলেন, ‘সে শুধু একজন গোলদাতা নয়। পুরো দলকে সুযোগ তৈরি করে দিতে অপেক্ষা করবে এবং তারপর শুধু গোল করবে—বিষয়টা এমনও নয়।’

টানা দুইবার বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুট জেতেন এমবাপ্পে। ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপে করেছিলেন ৮ গোল। যার মধ্যে ছিল ফাইনালে হ্যাটট্রিকও। সেবার ফ্রান্সকে হারিয়ে আর্জেন্টিনা ৩৬ বছর পর জিতেছিল বিশ্বকাপ। আর সদ্য সমাপ্ত ফুটবল বিশ্বকাপে এমবাপ্পের দল হয়েছে চতুর্থ।

রিয়াল মাদ্রিদের হয়েও এমবাপ্পের সময়টা দারুণ যাচ্ছে। দুই বছরে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ১০৫ ম্যাচে ৮৯ গোল করেছেন। অ্যাসিস্ট রয়েছে ১২ গোলে। তবে ২০২৪-২৫, ২০২৫-২৬—তিনি আসার পর এই দুই মৌসুমে রিয়াল কোনো শিরোপাই জিততে পারেনি। সদ্য শুরু হওয়া ২০২৬-২৭ মৌসুমে দুই ম্যাচে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগার পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ। দুই ও তিনে থাকা রিয়াল বেতিস ও সেভিয়ারও পয়েন্ট ৬। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে সবার ওপরে মরিনিওর রিয়াল।

বিষয়:

খেলাফুটবলস্পেন ফুটবলরিয়াল মাদ্রিদ
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