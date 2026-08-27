১৬ বছর পর ভারত করতে যাচ্ছে এমন কিছু

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্টে এখন পর্যন্ত যে দুইবার ভারত রান তাড়া করে জিতেছে, দুটিই লঙ্কানদের মাঠে। ২০০২ সালে ক্যান্ডিতে ভারত জিতেছিল ৭ উইকেটে। এরপর কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে ২০১০ সালে কলম্বোর পি সারা ওভালে ৫ উইকেটের জয় পেয়েছিল ভারত।
১৬ বছর পর শুবমান গিলের নেতৃত্বাধীন ভারতের সামনে চতুর্থ ইনিংসে জয়ের সুযোগ রয়েছে। কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে (এসএসসি) আজ চলছে ভারত-শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় টেস্টের পঞ্চম দিনের খেলা। শেষ দিনের লাঞ্চ বিরতির আগ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা ৬ উইকেটে করেছে ৩২৯। লিড নিয়েছে ১১৬ রানের। সোনাল দিনুশা ও কেশারা নুয়ান্তা ৫৫ ও ৪৬ রানে ব্যাটিং করছেন। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
কলম্বো টেস্ট: ৫ম দিন
ভারত-শ্রীলঙ্কা
সকাল ১০টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১ ও ৩
ফুটবল খেলা সরাসরি
লা লিগা
বার্সেলোনা-আথলেতিক ক্লাব
রাত ১টা
সরাসরি
ফ্যানকোড
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