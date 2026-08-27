Ajker Patrika
En
অন্য খেলা

১৬ বছর পর ভারত করতে যাচ্ছে এমন কিছু

ক্রীড়া ডেস্ক    
১৬ বছর পর ভারত করতে যাচ্ছে এমন কিছু
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১৬ বছর পর টেস্টে রান তাড়া করে জয়ের সুযোগ এখন ভারতের সামনে। ছবি: ক্রিকইনফো

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্টে এখন পর্যন্ত যে দুইবার ভারত রান তাড়া করে জিতেছে, দুটিই লঙ্কানদের মাঠে। ২০০২ সালে ক্যান্ডিতে ভারত জিতেছিল ৭ উইকেটে। এরপর কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে ২০১০ সালে কলম্বোর পি সারা ওভালে ৫ উইকেটের জয় পেয়েছিল ভারত।

১৬ বছর পর শুবমান গিলের নেতৃত্বাধীন ভারতের সামনে চতুর্থ ইনিংসে জয়ের সুযোগ রয়েছে। কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে (এসএসসি) আজ চলছে ভারত-শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় টেস্টের পঞ্চম দিনের খেলা। শেষ দিনের লাঞ্চ বিরতির আগ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা ৬ উইকেটে করেছে ৩২৯। লিড নিয়েছে ১১৬ রানের। সোনাল দিনুশা ও কেশারা নুয়ান্তা ৫৫ ও ৪৬ রানে ব্যাটিং করছেন। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

কলম্বো টেস্ট: ৫ম দিন

ভারত-শ্রীলঙ্কা

সকাল ১০টা ১৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১ ও ৩

ফুটবল খেলা সরাসরি

লা লিগা

বার্সেলোনা-আথলেতিক ক্লাব

রাত ১টা

সরাসরি

ফ্যানকোড

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাশ্রীলঙ্কা ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত