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ফুটবল

আজ চ্যাম্পিয়নস লিগের ড্র, কে হচ্ছে কার প্রতিপক্ষ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আজ চ্যাম্পিয়নস লিগের ড্র, কে হচ্ছে কার প্রতিপক্ষ
২০২৬-২৭ চ্যাম্পিয়নস লিগের ড্র হবে আজ। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬-২৭ ফুটবল মৌসুম এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগা চলছে পুরো দমে। চ্যাম্পিয়নস লিগেরও দামামা বেজে উঠল বলে। বাছাইপর্বের সবশেষ ধাপ প্লে-অফ গত রাতে শেষ হওয়ার পর ঠিক হয়েছে ৩৬ দল। আজ জানা যাবে, লিগ পর্বে কোন দল কাকে পাচ্ছে।

বাংলাদেশ সময় আজ রাত ১০টায় মোনাকোর গ্রিমালদি ফোরামে হবে ২০২৬-২৭ চ্যাম্পিয়নস লিগের ড্র। প্রত্যেক দল লিগ পর্বে আট দলের বিপক্ষে খেলবে। ড্রয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে প্রতিপক্ষ। উয়েফার কো-এফিশিয়েন্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে চারটি ভাগে ভাগ করা হবে ৩৬ দলকে।

কীভাবে হবে ড্র

  • সবার আগে প্রথম পট থেকে নিজের মতো করে একটা দলের নাম লেখা বল তোলা হবে। বিশেষায়িত সফটওয়্যারের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে সেই দলের আট প্রতিপক্ষের নাম। চারটা করে হোম ও অ্যাওয়ে ম্যাচও ঠিক করে দেবে এই সফটওয়্যার।
    • সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রথম পটের ৯ দলের প্রতিপক্ষ নির্ধারিত হবে। দ্বিতীয় পটের দলগুলোর নিজেদের পটের ও নিচের পটের প্রতিপক্ষ ঠিক করা হবে এভাবে। তৃতীয় পটের দলগুলো একই পদ্ধতিতে প্রতিপক্ষ পাবে। সবার শেষে নির্ধারিত হবে চতুর্থ পটের দলগুলোর প্রতিপক্ষ।
    • একই দেশের ক্লাবগুলো লিগ পর্বে একে অপরের বিপক্ষে খেলবে না।

সরাসরি লিগ পর্বে যে ২৯ ক্লাব

ইংল্যান্ড: আর্সেনাল, ম্যানচেস্টার সিটি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, অ্যাস্টন ভিলা, লিভারপুল

স্পেন: বার্সেলোনা, রিয়াল মাদ্রিদ, আতলেতিকো মাদ্রিদ, ভিয়ারিয়াল, রিয়াল বেতিস

ইতালি: ইন্টার মিলান, নাপোলি, রোমা, কোমো

জার্মানি: বায়ার্ন মিউনিখ, বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, লাইপজিগ, স্টুটগার্ট

ফ্রান্স: পিএসজি, লাঁস, লিল

পর্তুগাল: পোর্তো, স্পোর্তিং সিপি

নেদারল্যান্ডস: পিএসভি, ফেইনুর্ড

বেলজিয়াম: ব্রুগা

তুরস্ক: গালাতাসারাই

ইউক্রেন: শাখতার দোনেৎস্ক

চেক প্রজাতন্ত্র: স্লাভিয়া প্রাগ

প্লে-অফ থেকে এসেছে যারা

আজারবাইজান: সাবাহ

নরওয়ে: বোদো/গ্লিমট, ভাইকিং এফকে

তুরস্ক: ফেনারবাচে

অস্ট্রিয়া: লাস্ক

গ্রিস: এইকে এথেন্স

স্লোভাকিয়া: স্লোভান ব্রাতিস্লাভা

৩৬ দলের চ্যাম্পিয়নস লিগ সবার আগে হয়েছে ২০২৪-২৫ মৌসুমে। পরের মৌসুমেও (২০২৫-২৬) খেলেছে ৩৬ দল। এই দুইবারই চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপা জিতেছে প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি)।

বিষয়:

খেলাফুটবলচ্যাম্পিয়নস লিগ
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