ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে বিশ্বকাপের সেরা একাদশ খুঁজছেন রশিদ

ক্রীড়া ডেস্ক
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে শেষবারের মতো নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছে আফগানিস্তান। সংযুক্ত আরব আমিরাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এই সংস্করণে ৩ ম্যাচের সিরিজ খেলছে তারা। বিশ্বকাপের জন্য তাই এই সিরিজ থেকেই সেরা একাদশের খোঁজ করছেন আফগান অধিনায়ক রশিদ খান।
রশিদের সেরা একাদশের ভাবনাটা কিছুটা হলেও দূর হয়েছে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতেই। গতকাল রাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩৮ রানের জয় তুলে নিয়েছে আফগানিস্তান। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এদিন ব্যাটে-বলে দারুণ নৈপুণ্য দেখিয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গত পর্বের সেমিফাইনালিস্টরা। বিশ্বকাপের আগে এমন দলগত পারফরম্যান্স দেখে স্বাভাবিকভাবেই বেশ খুশি রশিদ।
আগে ব্যাট করে ইবরাহিম জাদরান ও দারউইশ রাসুলির ফিফটিতে ১৮১ রানের পুঁজি পায় আফগানিস্তান। জাদরান ৮৭ ও রাসুলির ব্যাট থেকে আসে ৮৪ রান। জবাবে ১৪৩ রানে থামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস। কোয়েন্টিন স্যাম্পসন ৩০ ও গুদাকেশ মোটি করেন ২৮ রান। আফগানিস্তানের হয়ে ৩৬ রানে ৩ উইকেট নেন জিয়াউর রহমান। রশিদ, নুর আহমেদ ও মুজিব উর রহমানের শিকার দুটি করে উইকেট। জয়ের কৃতিত্ব ব্যাটার এবং বোলারদের দিয়েছেন রশিদ।
ম্যাচ শেষে রশিদ বলেন, ‘আমার মনে হয় আমাদের বোলিং ইউনিট, বোর্ডে রান– এসব আমাদের সেরা সুযোগ তৈরি করে দেয়। স্পিনাররা নিশ্চিত করে যে আমরা প্রতিপক্ষের সঠিক জায়গায় আঘাত করতে পেরেছি। যতক্ষণ আমরা সেরা দক্ষতা খেলায় ব্যবহার করছি ততক্ষণ প্রথমে ব্যাট করছি নাকি পরে করছি তা বিবেচনা করতে চাই না।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পরিকল্পনা নিয়ে রশিদ বলেন, ‘আফগানিস্তানের জার্সি পরতে পেরে আমি গর্ববোধ করি। এটা আমাকে দারুণ এক অনুভূতি এনে দেয়। দল হিসেবে আমরা ফিট এবং আশা করি দারুণ একটি বিশ্বকাপ হবে ইনশাআল্লাহ। সেরা একটি একাদশ এবং ভালো সমন্বয় নিয়ে বিশ্বকাপে যেতে চাই, ভারতে আমাদের জন্য কী সেরা হবে সেটা নিয়ে পরিকল্পনা করতে চাই। আমাদের মানসিকতা এবং শক্তি সব সময় একই থাকবে।’
নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে দারুণ ছন্দে আছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে পাপুয়া নিউগিনিকে ৩০ রানে হারিয়েছে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে বাছাইপর্ব শুরু করেছিল তারা।২৩ মিনিট আগে
শিরোনাম দেখে ভড়কে যাওয়ার কারণ নেই। ক্রিকেটার মাশরাফি বিন মর্তুজা ফিরছেন না জাতীয় দলে। বলছি ফুটবলার মাশরাফি ইসলামের কথা; সদ্য সমাপ্ত প্রথম বিভাগ লিগে ১৮ গোল করে যিনি হয়েছেন সর্বোচ্চ গোলদাতা। তাঁর দল মহাখালী একাদশ দ্বিতীয় হয়ে লিগ শেষ করে পেয়েছে প্রমোশন। লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যাত্রাবাড়ী ক্রীড়া চক্র; আগ২ ঘণ্টা আগে
২১ জানুয়ারি বা আগামীকালই কি আইসিসি জানিয়ে দিচ্ছে, বাংলাদেশের ভাগ্যে কী আছে। বিশ্বকাপ আদৌ খেলা হবে, নাকি নিজেদের চাওয়ামতো শ্রীলঙ্কায় খেলার সুযোগ হবে। বিসিবির একাধিক পরিচালক গতকাল জানিয়েছেন, তাঁদের ২১ জানুয়ারির কোনো ডেডলাইন জানা নেই। তবে এটা ঠিক, এ সপ্তাহেই চলে আসতে পারে সিদ্ধান্ত। বিশ্বকাপে খেলা না২ ঘণ্টা আগে
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের শুরুটা ভালো হয়নি। ভারতের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট শুরু করেছে আজিজুল হাকিম তামিমের দল। তাই ঘুরে দাঁড়াতে আজ ‘বি’ গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বেলা দেড়টায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ।২ ঘণ্টা আগে