Ajker Patrika
ক্রিকেট

বলছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা

‘অযৌক্তিক চাপ দিয়ে ভারতে খেলতে বাধ্য করা যাবে না’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২০ জানুয়ারি ২০২৬, ১৪: ৪৫
‘অযৌক্তিক চাপ দিয়ে ভারতে খেলতে বাধ্য করা যাবে না’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইস্যুতে আবার মুখ খুললেন ক্রীড়া উপদেষ্টা। ছবি: সংগৃহীত

নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে ভারতের পরিবর্তে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় খেলতে চায় বাংলাদেশ। বিষয়টি নিয়ে ভারতের কথায় আইসিসি অযৌক্তিক চাপ সৃষ্টি করলে সেটা মেনে নেওয়া হবে না বলে জানালেন যুব ও ক্রীড়া এবং আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।

আজ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে আসিফ নজরুল বলেন, ‘উদাহরণ আছে পাকিস্তানে ভারত খেলতে যাবে না বলেছে, আইসিসি ভেন্যু বদল করেছে। আমরা অত্যন্ত যৌক্তিক কারণে ভেন্যু পরিবর্তনের কথা বলেছি। আমাদেরকে অযৌক্তিক চাপ প্রয়োগ করে, অযৌক্তিক চাপ সৃষ্টি করে ভারতে খেলাতে বাধ্য করা যাবে না।’

আসিফ নজরুল আরও বলেন, ‘আইসিসি যদি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের চাপের কাছে মাথা নত করে আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে অযৌক্তিক কোনো শর্ত চাপিয়ে দেয়, আমরা সেই অযৌক্তিক শর্ত মানব না।’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচগুলোর জন্য ভারতে দল পাঠাবে না বলে আইসিসিকে দুইবার চিঠি দিয়েছে বিসিবি। তবে আইসিসির চাওয়া, নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে ভারতেই বিশ্বকাপ খেলুক বাংলাদেশ। বিষয়টি নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেও বিসিবিকে রাজি করাতে পারেনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা।

সবশেষ গত ১৭ জানুয়ারি ঢাকায় এসেছিলেন আইসিসি এক প্রতিনিধি। ভারতে তেমন একটা নিরাপত্তা শঙ্কা নেই বলে বিসিবিকে আশ্বস্ত করেছেন তিনি। তাতেও কাজের কাজ হয়নি। বরাবরের মতো নিজেদের সিদ্ধান্তে অটুট বিসিবি। বিশ্বকাপ খেলতে কোনোভাবেই ভারতে দল পাঠাবে না সংস্থাটি।

এরই মধ্যে গত পরশু বেশ কয়েকটি ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দাবি করে, বিসিবিকে ২১ জানুয়ারির পর্যন্ত সময়ে বেঁধে দিয়েছে আইসিসি। এই সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসলে বাংলাদেশকে ছাড়াই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করা হবে। তবে বিসিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই বিষয়ে আইসিসির সঙ্গে কোনো কথাই হয়নি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটআসিফ নজরুলবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘ভবঘুরেকে যৌনাচারে লিপ্ত দেখলেই সানডে মানডে ক্লোজ করে দিতাম’, পুলিশকে ‘সাইকো’ সম্রাট

অভিজ্ঞতা ছাড়াই সিটি ব্যাংকে চাকরি, নিয়োগ ১৫ জেলায়

ফের তাপমাত্রা কমবে, কবে থেকে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

‘বাসররাতে মুখ ধোয়ার পর নববধূকে চেনা যাচ্ছে না’, কনে ফেরত, বর কারাগারে

জামায়াতের পলিসি সামিটে ভারতসহ ৩০ দেশের প্রতিনিধি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘বাসররাতে মুখ ধোয়ার পর নববধূকে চেনা যাচ্ছে না’, কনে ফেরত, বর কারাগারে

‘বাসররাতে মুখ ধোয়ার পর নববধূকে চেনা যাচ্ছে না’, কনে ফেরত, বর কারাগারে

অভিজ্ঞতা ছাড়াই সিটি ব্যাংকে চাকরি, নিয়োগ ১৫ জেলায়

অভিজ্ঞতা ছাড়াই সিটি ব্যাংকে চাকরি, নিয়োগ ১৫ জেলায়

আজকের রাশিফল: চোখাচোখি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা, বসের নেক নজরে পড়বেন

আজকের রাশিফল: চোখাচোখি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা, বসের নেক নজরে পড়বেন

ঢাকা-৫ আসন: নতুন ভোটাররা উৎফুল্ল, আকাঙ্ক্ষা নতুন কিছুর

ঢাকা-৫ আসন: নতুন ভোটাররা উৎফুল্ল, আকাঙ্ক্ষা নতুন কিছুর

অর্থবছরের ৬ মাস: রাজস্ব লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ এনবিআর

অর্থবছরের ৬ মাস: রাজস্ব লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ এনবিআর

সম্পর্কিত

‘অযৌক্তিক চাপ দিয়ে ভারতে খেলতে বাধ্য করা যাবে না’

‘অযৌক্তিক চাপ দিয়ে ভারতে খেলতে বাধ্য করা যাবে না’

স্বর্ণার নৈপুণ্যে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে বাংলাদেশের দ্বিতীয় জয়

স্বর্ণার নৈপুণ্যে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে বাংলাদেশের দ্বিতীয় জয়

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে বিশ্বকাপের সেরা একাদশ খুঁজছেন রশিদ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে বিশ্বকাপের সেরা একাদশ খুঁজছেন রশিদ

ক্রিকেটে টান নেই মাশরাফির

ক্রিকেটে টান নেই মাশরাফির