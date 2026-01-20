Ajker Patrika
ক্রিকেটে টান নেই মাশরাফির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রথম বিভাগ লিগে ১৮ গোল করেছেন মাশরাফি। ছবি: বাফুফে

শিরোনাম দেখে ভড়কে যাওয়ার কারণ নেই। ক্রিকেটার মাশরাফি বিন মর্তুজা ফিরছেন না জাতীয় দলে। বলছি ফুটবলার মাশরাফি ইসলামের কথা; সদ্য সমাপ্ত প্রথম বিভাগ লিগে ১৮ গোল করে যিনি হয়েছেন সর্বোচ্চ গোলদাতা। তাঁর দল মহাখালী একাদশ দ্বিতীয় হয়ে লিগ শেষ করে পেয়েছে প্রমোশন। লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যাত্রাবাড়ী ক্রীড়া চক্র; আগামী মৌসুমে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে (বিসিএল) খেলবে তারা।

মাশরাফিকেও তাই বিসিএল খেলার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও বছরখানেক। যদিও প্রথম বিভাগ লিগের মাঝপথেই বিসিএলে খেলার প্রস্তাব পেয়েছেন তিনি। তবে মহাখালীর কথা চিন্তা করে ফিরিয়ে দেন প্রস্তাব। আজকের পত্রিকাকে ১৯ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার বলেন, ‘আমার জেদ আমাকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসছে। সতীর্থরা অনেক সহায়তা করেছে। ইচ্ছা ছিল লিগের সেরা খেলোয়াড় হওয়ার। হতে পারিনি। তবে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে ভালো লাগছে।’

রাজশাহীতে বেড়ে ওঠা মাশরাফির ফুটবলে হাতেখড়ি তৃণমূল পর্যায় থেকে। রাজশাহীর কিশোর ফুটবল একাডেমিতে নিয়মিত অনুশীলন করেন তিনি। বাবা পেশায় ট্রাকচালক। অভাব অনটনের পরিবারেও ফুটবল নিয়ে স্বপ্ন দেখতে কোনো বাধার সম্মুখীন হননি মাশরাফি, ‘দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসেছি আমি। বড় ভাই আমাকে প্রচুর সহায়তা করেন ফুটবল খেলার জন্য। তিনি সেনাবাহিনীতে আছেন। ফুটবলের যাবতীয় সরঞ্জাম কিনে দিয়েছেন। এখনো কিনে দেন।’

ক্রিকেটার মাশরাফির নামেই তাঁর নাম রাখা। অথচ তিনিই কিনা ক্রিকেট খুব একটা পছন্দ করেন না, ‘আমার মামা খুব ক্রিকেটভক্ত, তাই মাশরাফির নামে নাম রেখেছিলেন। যদিও মামা প্রথমে প্রথমে রাগ করতেন, এখন প্রফেশনাল... মানে আমি ফুটবল ভালো খেলি দেখে আমাকে সাপোর্ট করেন। আমার স্বপ্ন ফুটবলার হওয়া। ক্রিকেটের প্রতি ছোটবেলা থেকে ও রকম কোনো টান নেই।’

গত মৌসুমে বাড্ডা জাগরণীর হয়ে ঘরোয়া ফুটবলে অভিষেক হলেও এবার মহাখালীর হয়ে নিজেকে নতুন করে চিনিয়েছেন তিনি। মাঝখানের বিরতিতে খ্যাপ খেলে আর একাডেমিতে অনুশীলন করেই সে সময় কাটবে তাঁর। শিগগির নিজেকে নিতে চান জাতীয় দলের পর্যায়ে, ‘মাসে দুইটা করে খ্যাপ খেলি, নিজের চলার জন্য আর পরিবারের কিছু দেওয়ার জন্য। প্রথম বিভাগের চেয়ে খ্যাপ খেলে আয় বেশি হয়। তবে আমার স্বপ্ন ফুটবল লিগ খেলা। দুই বছরের মধ্যে জাতীয় দলে জায়গা করে নেওয়া।’

