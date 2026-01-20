Ajker Patrika
ক্রিকেট

স্বর্ণার নৈপুণ্যে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে বাংলাদেশের দ্বিতীয় জয়

ক্রীড়া ডেস্ক    
স্বর্ণার নৈপুণ্যে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে বাংলাদেশের দ্বিতীয় জয়
৩০ রানে জিতেছে জ্যোতিরা। ছবি: সংগৃহীত

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে দারুণ ছন্দে আছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে পাপুয়া নিউগিনিকে ৩০ রানে হারিয়েছে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে বাছাইপর্ব শুরু করেছিল তারা।

কীর্তিপুরের ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের পুঁজিটা বড়ই ছিল; ১৬৮ রানের। রানা তাড়া করতে নেমে দারুণ শুরুর পরও ছন্দ হারায় পাপুয়া নিউগিনি। আচমকা ব্যাটিং ধসে শেষ পর্যন্ত ১৩৮ রানে থামে দলটি। টানা দ্বিতীয় জয়ে ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষ উঠে এল বাংলাদেশ।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘ভবঘুরেকে যৌনাচারে লিপ্ত দেখলেই সানডে মানডে ক্লোজ করে দিতাম’, পুলিশকে ‘সাইকো’ সম্রাট

হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে আপিলের রায়ের পরদিনই শাকসু নির্বাচন, সিন্ডিকেটে সিদ্ধান্ত

জাতীয় সংসদ নির্বাচন: ভোট বর্জনের চিন্তায় এনসিপি

অভিজ্ঞতা ছাড়াই সিটি ব্যাংকে চাকরি, নিয়োগ ১৫ জেলায়

‘বাসররাতে মুখ ধোয়ার পর নববধূকে চেনা যাচ্ছে না’, কনে ফেরত, বর কারাগারে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘বাসররাতে মুখ ধোয়ার পর নববধূকে চেনা যাচ্ছে না’, কনে ফেরত, বর কারাগারে

‘বাসররাতে মুখ ধোয়ার পর নববধূকে চেনা যাচ্ছে না’, কনে ফেরত, বর কারাগারে

অভিজ্ঞতা ছাড়াই সিটি ব্যাংকে চাকরি, নিয়োগ ১৫ জেলায়

অভিজ্ঞতা ছাড়াই সিটি ব্যাংকে চাকরি, নিয়োগ ১৫ জেলায়

আজকের রাশিফল: চোখাচোখি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা, বসের নেক নজরে পড়বেন

আজকের রাশিফল: চোখাচোখি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা, বসের নেক নজরে পড়বেন

ঢাকা-৫ আসন: নতুন ভোটাররা উৎফুল্ল, আকাঙ্ক্ষা নতুন কিছুর

ঢাকা-৫ আসন: নতুন ভোটাররা উৎফুল্ল, আকাঙ্ক্ষা নতুন কিছুর

অর্থবছরের ৬ মাস: রাজস্ব লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ এনবিআর

অর্থবছরের ৬ মাস: রাজস্ব লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ এনবিআর

সম্পর্কিত

স্বর্ণার নৈপুণ্যে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে বাংলাদেশের দ্বিতীয় জয়

স্বর্ণার নৈপুণ্যে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে বাংলাদেশের দ্বিতীয় জয়

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে বিশ্বকাপের সেরা একাদশ খুঁজছেন রশিদ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে বিশ্বকাপের সেরা একাদশ খুঁজছেন রশিদ

ক্রিকেটে টান নেই মাশরাফির

ক্রিকেটে টান নেই মাশরাফির

বিশ্বকাপের সিদ্ধান্ত জানতে উদ্বেগ নিয়ে বাংলাদেশের অপেক্ষা

বিশ্বকাপের সিদ্ধান্ত জানতে উদ্বেগ নিয়ে বাংলাদেশের অপেক্ষা