স্বর্ণার নৈপুণ্যে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে বাংলাদেশের দ্বিতীয় জয়

ক্রীড়া ডেস্ক
নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে দারুণ ছন্দে আছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে পাপুয়া নিউগিনিকে ৩০ রানে হারিয়েছে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে বাছাইপর্ব শুরু করেছিল তারা।
কীর্তিপুরের ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের পুঁজিটা বড়ই ছিল; ১৬৮ রানের। রানা তাড়া করতে নেমে দারুণ শুরুর পরও ছন্দ হারায় পাপুয়া নিউগিনি। আচমকা ব্যাটিং ধসে শেষ পর্যন্ত ১৩৮ রানে থামে দলটি। টানা দ্বিতীয় জয়ে ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষ উঠে এল বাংলাদেশ।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে শেষবারের মতো নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছে আফগানিস্তান। সংযুক্ত আরব আমিরাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এই সংস্করণে ৩ ম্যাচের সিরিজ খেলছে তারা। বিশ্বকাপের জন্য তাই এই সিরিজ থেকেই সেরা একাদশের খোঁজ করছেন আফগান অধিনায়ক রশিদ খান।১ ঘণ্টা আগে
শিরোনাম দেখে ভড়কে যাওয়ার কারণ নেই। ক্রিকেটার মাশরাফি বিন মর্তুজা ফিরছেন না জাতীয় দলে। বলছি ফুটবলার মাশরাফি ইসলামের কথা; সদ্য সমাপ্ত প্রথম বিভাগ লিগে ১৮ গোল করে যিনি হয়েছেন সর্বোচ্চ গোলদাতা। তাঁর দল মহাখালী একাদশ দ্বিতীয় হয়ে লিগ শেষ করে পেয়েছে প্রমোশন। লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যাত্রাবাড়ী ক্রীড়া চক্র; আগ২ ঘণ্টা আগে
২১ জানুয়ারি বা আগামীকালই কি আইসিসি জানিয়ে দিচ্ছে, বাংলাদেশের ভাগ্যে কী আছে। বিশ্বকাপ আদৌ খেলা হবে, নাকি নিজেদের চাওয়ামতো শ্রীলঙ্কায় খেলার সুযোগ হবে। বিসিবির একাধিক পরিচালক গতকাল জানিয়েছেন, তাঁদের ২১ জানুয়ারির কোনো ডেডলাইন জানা নেই। তবে এটা ঠিক, এ সপ্তাহেই চলে আসতে পারে সিদ্ধান্ত। বিশ্বকাপে খেলা না২ ঘণ্টা আগে
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের শুরুটা ভালো হয়নি। ভারতের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট শুরু করেছে আজিজুল হাকিম তামিমের দল। তাই ঘুরে দাঁড়াতে আজ ‘বি’ গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বেলা দেড়টায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ।২ ঘণ্টা আগে