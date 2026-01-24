বাংলাদেশের প্রতি অবিচার করেছে আইসিসি, বলছে পাকিস্তান

এখনো পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি আইসিসি। তবে বেশ কয়েকটি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশকে। বিকল্প হিসেবে খেলবে স্কটল্যান্ড। এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যায় করেছে আইসিসি। এমনটাই জানিয়েছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি।
বেশ কয়েকদিন ধরে আলোচনা চললেও ভারতে বিশ্বকাপে খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থেকেছে বাংলাদেশ। বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল সাফ জানিয়ে দিয়েছেন সে কথা। বাংলাদেশের সিদ্ধান্তে সমর্থন আছে পাকিস্তানে, এমনটা গুঞ্জন হিসেবেই ছিল এতদিন। তবে পিসিবি চেয়ারম্যান তা স্পষ্ট করে দিলেন আজ। লাহোরে পিসিবিতে একটি ক্যাফে উদ্বোধনে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি।
নাকভি বলেন, ‘আমার মনে হয় বাংলাদেশের সঙ্গে অবিচার করা হয়েছে। বাংলাদেশ বড় এক স্টেকহোল্ডার ক্রিকেটের। তাদের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে। যেকোনো অবস্থায় বাংলাদেশকে বিশ্বকাপে খেলতে দেওয়া উচিত।’
গত কয়েক বছরে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ও এশিয়া কাপ খেলতে পাকিস্তানে যায়নি ভারত। তাই আইসিসির দ্বিচারিতা নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন নাকভি। তিনি বলেন, ‘যখন পাকিস্তান ও ভারতের সঙ্গে বিষয়গুলো সমাধান করা যায়, তাহলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই ধরনের আচরণ করা হবে না কেন? ভারত সুবিধা পেলে বাংলাদেশেরও পাওয়া উচিত।’
পাকিস্তান বিশ্বকাপে অংশ নেবে কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে নাকভি বলেন, ‘আমরা সরকারের প্রতি দায়বদ্ধ। যদি সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশনা আসে তাহলে পাকিস্তান বিশ্বকাপে অংশ নেবে না। আমরা প্রধানমন্ত্রীর দেশে ফেরার অপেক্ষা করছি। তিনি দেশে ফিরলেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।’
নিরাপত্তা শঙ্কায় ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে না বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কায় খেলার আবেদন জানালেও তা মানেনি আইসিসি। উল্টো বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে বিশ্বকাপে খেলানোর পরিকল্পনা করছে তারা।১৪ মিনিট আগে
বিষয়টা অনুমিতই ছিল। অপেক্ষা ছিল কেবল আনুষ্ঠানিক ঘোষণার। এবার সেটাও জানিয়েছে আইসিসি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা–এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ক্রিকবাজ।২ ঘণ্টা আগে
আইসিসির আল্টিমেটামের জবাব দিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির (ডিআরসি) দ্বারস্থ হয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তাতে অবশ্য কোনো লাভ হলো না। বিসিবির আবেদন খারিজ করে দিয়েছে ডিআরসি–এমনটাই জানিয়েছে ভারতের সংবাদ সংস্থা পিটিআই।২ ঘণ্টা আগে
নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল পাঠাবে না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বিসিবির এই সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী বলেই মনে হচ্ছে ভারতের সাবেক অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানের কাছে। এমনকি বাংলাদেশ ক্রিকেট শেষ হয়ে যেতে পারে বলেও মনে করেন তিনি।৪ ঘণ্টা আগে