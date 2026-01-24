Ajker Patrika
ক্রিকেট

সরকারের নির্দেশ পেলে বিশ্বকাপে খেলবে না পাকিস্তানও

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৪ জানুয়ারি ২০২৬, ১৮: ৩৮
বিশ্বকাপের খেলার জন্য সরকারের নির্দেশনার অপেক্ষায় পাকিস্তান। ফাইল ছবি

নিরাপত্তা শঙ্কায় ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে না বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কায় খেলার আবেদন জানালেও তা মানেনি আইসিসি। উল্টো বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে বিশ্বকাপে খেলানোর পরিকল্পনা করছে তারা।

বিসিবির সিদ্ধান্তে শুরু থেকে সমর্থন জানিয়ে আসছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। যদিও তাদের সব ম্যাচই শ্রীলঙ্কায়। কিন্তু সরকারের নির্দেশ পেলে তারাও বিশ্বকাপ থেকে সরা দাঁড়াবে।

আজ লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে এক সংবাদ সম্মেলনে পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি বলেন, ‘পাকিস্তান সরকার আমাকে যা নির্দেশ দেবে, আমাদের অবস্থান ঠিক সেটিই হবে। প্রধানমন্ত্রী এই মুহূর্তে পাকিস্তানে নেই, তিনি ফিরলে আমরা আপনাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাব। এটি পাকিস্তান সরকারের সিদ্ধান্ত। সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে আমরা তা মেনে চলতে বাধ্য। আমরা আইসিসি-র চেয়ে পাকিস্তান সরকারের প্রতি বেশি অনুগত, তাই সরকার যা বলবে আমাদের তাই করতে হবে।’

পাকিস্তান বিশ্বকাপ বর্জন করলে কী হবে। এমন প্রসঙ্গে নাকভি বলেন, ‘দেখুন, পাকিস্তান সরকার যদি বলে খেলব না, তবে তারা (আইসিসি) ২২তম দল নিয়ে আসুক। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তান সরকারকেই নিতে হবে। এটি পাকিস্তান সরকার জানাবে। প্রধানমন্ত্রীর ফেরার অপেক্ষায় আছি, তিনি এলে সবকিছু চূড়ান্ত হবে। আগে সিদ্ধান্ত আসুক, আমাদের কাছে প্ল্যান এ, বি, সি, ডি সবই আছে’

বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত নিয়ে নাকভির ভাষ্য, ‘আমি মনে করি এর পেছনে অনেক বিষয় জড়িত। আমি এখনই বিস্তারিত বলতে চাই না, তবে সময় এলে জানাব কীভাবে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’

আইসিসির চেয়ারম্যান জয় শাহ আবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের সচিবও ছিলেন একসময়। তাই ভারত যদি কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে পাকিস্তান তা মেনে নেবে না। নাকভি বলেন, ‘বাংলাদেশও আইসিসির তেমনি সদস্য যেমন পাকিস্তান। আমাদের কথা হলো, যদি পাকিস্তান ও ভারতের জন্য এই সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে, তবে বাংলাদেশের জন্যও তাই করা উচিত। কোনো একটি দেশ অন্য কাউকে করতে পারে না। যদি এমন চেষ্টা করা হয়, তবে পাকিস্তানের নিজস্ব অবস্থান আছে এবং আমরা সেখানেই অনড় থাকব।’

আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতের সঙ্গে এবারের আসরের যৌথ আয়োজক শ্রীলঙ্কাও। গত বছর এক সমঝোতায় ভারত-পাকিস্তান উভয়ই একে অপরের দেশে টুর্নামেন্ট খেলতে যাবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাই বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় হচ্ছে।

