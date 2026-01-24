Ajker Patrika
ক্রিকেট

পিটিআইয়ের খবর

বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটিতে গিয়েও ব্যর্থ বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৪ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৩৫
বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটিতে গিয়েও ব্যর্থ বাংলাদেশ
ডিআরসিকে চিঠি দিয়েছিল বিসিবি। ছবি: আজকের পত্রিকা গ্রাফিকস

আইসিসির আল্টিমেটামের জবাব দিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির (ডিআরসি) দ্বারস্থ হয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তাতে অবশ্য কোনো লাভ হলো না। বিসিবির আবেদন খারিজ করে দিয়েছে ডিআরসি–এমনটাই জানিয়েছে ভারতের সংবাদ সংস্থা পিটিআই।

ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা না-খেলা নিয়ে গত ২১ জানুয়ারি ভোটাভুটির আয়োজন করেছিল আইসিসি। সেখানে নিজেদের পাশপাশি কেবল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) ভোট পেয়েছে বিসিবি। ১২-২ ব্যবধানে হেরে যাওয়ায় বাংলাদেশের সামনে ভারতে খেলতে যাওয়ার বিকল্প ছিল না। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিসিবিকে এক দিনের সময় বেধে দিয়েছিল আইসিসি। তারপরও নিজেদের অনড় অবস্থান পরিবর্তন করেনি বিসিবি; এবারও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল পাঠাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে সংস্থাটি।

নিজেদের সিদ্ধান্তে অটুট থাকলেও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিতে চায় বাংলাদেশ। তাই ভারতের বিকল্প হিসেবে শ্রীলঙ্কার মাটিতে নিজেদের ম্যাচ খেলতে চেয়ে ডিআরসিকে চিঠি দেয় বিসিবি। তবে নিজেদের আইন অনুযায়ী, আইসিসির সিদ্ধান্ত বা বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করার অধিকার নেই ডিআরসির।

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটআইসিসি
