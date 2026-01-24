বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটিতে গিয়েও ব্যর্থ বাংলাদেশ

পিটিআইয়ের খবর
আইসিসির আল্টিমেটামের জবাব দিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির (ডিআরসি) দ্বারস্থ হয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তাতে অবশ্য কোনো লাভ হলো না। বিসিবির আবেদন খারিজ করে দিয়েছে ডিআরসি–এমনটাই জানিয়েছে ভারতের সংবাদ সংস্থা পিটিআই।
ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা না-খেলা নিয়ে গত ২১ জানুয়ারি ভোটাভুটির আয়োজন করেছিল আইসিসি। সেখানে নিজেদের পাশপাশি কেবল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) ভোট পেয়েছে বিসিবি। ১২-২ ব্যবধানে হেরে যাওয়ায় বাংলাদেশের সামনে ভারতে খেলতে যাওয়ার বিকল্প ছিল না। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিসিবিকে এক দিনের সময় বেধে দিয়েছিল আইসিসি। তারপরও নিজেদের অনড় অবস্থান পরিবর্তন করেনি বিসিবি; এবারও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল পাঠাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে সংস্থাটি।
নিজেদের সিদ্ধান্তে অটুট থাকলেও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিতে চায় বাংলাদেশ। তাই ভারতের বিকল্প হিসেবে শ্রীলঙ্কার মাটিতে নিজেদের ম্যাচ খেলতে চেয়ে ডিআরসিকে চিঠি দেয় বিসিবি। তবে নিজেদের আইন অনুযায়ী, আইসিসির সিদ্ধান্ত বা বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করার অধিকার নেই ডিআরসির।
বিষয়টা অনুমিতই ছিল। অপেক্ষা ছিল কেবল আনুষ্ঠানিক ঘোষণার। এবার সেটাও জানিয়েছে আইসিসি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা–এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ক্রিকবাজ।২৯ মিনিট আগে
নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল পাঠাবে না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বিসিবির এই সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী বলেই মনে হচ্ছে ভারতের সাবেক অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানের কাছে। এমনকি বাংলাদেশ ক্রিকেট শেষ হয়ে যেতে পারে বলেও মনে করেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
ভারতে গিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে বাংলাদেশ। বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রতি নাখোশ আইসিসির চেয়ারম্যান জয় শাহ। এই ইস্যুতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন তিনি, সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের বরাত দিয়ে এমনটি জানিয়েছে হিন্দুস্তান টাইমস।৪ ঘণ্টা আগে
উদ্বোধনী ম্যাচে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সকে জেতাতে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি উপহার দেন নাজমুল হোসেন শান্ত। ফাইনালে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেন তানজিদ হাসান তামিম। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ১২ তম পর্বের শুরু এবং শেষের মতো মাঝের সময়টাতেও উজ্জ্বল ছিলেন দেশি ক্রিকেটাররা। সদ্য শেষ হওয়া বিপিএলে ব্যাটে-বলে দাপট ছিল স্থানীয়৫ ঘণ্টা আগে