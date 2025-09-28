নেপালের এত বড় খুশির উপলক্ষ কখনোই আসেনি

ক্রীড়া ডেস্ক
কাঠমান্ডু, পোখারা, ঝাপা থেকে শুরু করে মাউন্ট এভারেস্টের চূড়া ও অন্নপূর্ণা রেঞ্জে আরোহণ। নেপালের ক্রিকেটাররা অসম্ভব সাধন করেছে। এই দুই বাক্য ক্রিকইনফোর কমেন্টারি থেকে নেওয়া। শারজায় গত রাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নেপালের জয়কে এর চেয়ে আর কী সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা যায়!
শারজায় গত রাতে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১৯ রানে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছে নেপাল। প্রথমবারের মতো কোনো টেস্ট খেলুড়ে দলকে হারানোর পর নেপালের ভক্ত-সমর্থকেরা শুরু করেন বাধভাঙা উদযাপন। শুরু করে শেষ পর্যন্ত নেপাল নিজেদের সর্বোচ্চটা দিয়ে লড়েছে। একেবারে ওভারের শেষ বলটা দেখা যাক। ১৪৯ রানের লক্ষ্যে নেমে যখন ১৯.৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১২৯ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, রোহিত পাউডেলের নেতৃত্বাধীন নেপাল তখনই ম্যাচটা জিতে নিয়েছে। শেষ বলে ফ্যাবিয়ান অ্যালেন চার-ছক্কা মারলে ক্যারিবীয়দের হারের ব্যবধানটাই কমত। দীপেন্দ্র সিং ঐরিকে ছক্কা মারতেই গিয়েছিলেন অ্যালেন। সীমানার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা কুশল ভুর্টেল প্রথমে ক্যাচ ধরতে গিয়ে বুঝতে পেরেছেন সেটা ছক্কা হতে পারে। তখন নিজের শরীরের ভারসাম্য ঠিক রেখে দারুণভাবে ক্যাচ ধরেন ভুর্টেল।
ভুর্টেল ক্যাচ ধরার পর ধারাভাষ্যকক্ষে থাকা ইয়ান বিশপ প্রশংসায় ভাসান নেপালকে। ১৯ রানের ঐতিহাসিক জয়ের পর নেপালের ভক্ত-সমর্থকেরা ডাগআউট থেকে হর্ষধ্বনি দিয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারানোর পর নেপালের ভুর্টেল বলেন, ‘ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে আমি সত্যিই অনেক খুশি। টি-টোয়েন্টিতে অন্যতম কঠিন এক দল তারা। আশা করি নেপাল ও দুবাইয়ে অবস্থানরত নেপালি ভক্ত-সমর্থকদের খুশির মুহূর্ত এনে দিয়েছি। টেস্ট খেলুড়ে কোনো দলের বিপক্ষে প্রথম জয়ে সত্যিই আমি অনেক খুশি।’
টস জিতে গতকাল আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক আকিল হোসেন। প্রথমে ব্যাটিং পাওয়া নেপাল নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪৮ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৮ রান করেন অধিনায়ক রোহিত। ৩৫ বলের ইনিংসে তিন চার ও এক ছক্কা মেরেছেন। জবাবে ক্যারিবীয়রা ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৯ রানে আটকে যায়। ঐতিহাসিক ১৯ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন রোহিত। ৩৮ রানের ইনিংসের পাশাপাশি বোলিংয়ে ৩ ওভারে ২০ রানে নিয়েছেন ১ উইকেট। প্রথমবারের মতো কোনো টেস্ট খেলুড়ে দলের বিপক্ষে নেপাল টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয় থেকে এক ম্যাচ দূরে। নেপাল-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের অপর দুই টি-টোয়েন্টি হবে আগামীকাল ও পরশু।
কাঠমান্ডু, পোখারা, ঝাপা থেকে শুরু করে মাউন্ট এভারেস্টের চূড়া ও অন্নপূর্ণা রেঞ্জে আরোহণ। নেপালের ক্রিকেটাররা অসম্ভব সাধন করেছে। এই দুই বাক্য ক্রিকইনফোর কমেন্টারি থেকে নেওয়া। শারজায় গত রাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নেপালের জয়কে এর চেয়ে আর কী সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা যায়!
শারজায় গত রাতে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১৯ রানে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছে নেপাল। প্রথমবারের মতো কোনো টেস্ট খেলুড়ে দলকে হারানোর পর নেপালের ভক্ত-সমর্থকেরা শুরু করেন বাধভাঙা উদযাপন। শুরু করে শেষ পর্যন্ত নেপাল নিজেদের সর্বোচ্চটা দিয়ে লড়েছে। একেবারে ওভারের শেষ বলটা দেখা যাক। ১৪৯ রানের লক্ষ্যে নেমে যখন ১৯.৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১২৯ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, রোহিত পাউডেলের নেতৃত্বাধীন নেপাল তখনই ম্যাচটা জিতে নিয়েছে। শেষ বলে ফ্যাবিয়ান অ্যালেন চার-ছক্কা মারলে ক্যারিবীয়দের হারের ব্যবধানটাই কমত। দীপেন্দ্র সিং ঐরিকে ছক্কা মারতেই গিয়েছিলেন অ্যালেন। সীমানার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা কুশল ভুর্টেল প্রথমে ক্যাচ ধরতে গিয়ে বুঝতে পেরেছেন সেটা ছক্কা হতে পারে। তখন নিজের শরীরের ভারসাম্য ঠিক রেখে দারুণভাবে ক্যাচ ধরেন ভুর্টেল।
ভুর্টেল ক্যাচ ধরার পর ধারাভাষ্যকক্ষে থাকা ইয়ান বিশপ প্রশংসায় ভাসান নেপালকে। ১৯ রানের ঐতিহাসিক জয়ের পর নেপালের ভক্ত-সমর্থকেরা ডাগআউট থেকে হর্ষধ্বনি দিয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারানোর পর নেপালের ভুর্টেল বলেন, ‘ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে আমি সত্যিই অনেক খুশি। টি-টোয়েন্টিতে অন্যতম কঠিন এক দল তারা। আশা করি নেপাল ও দুবাইয়ে অবস্থানরত নেপালি ভক্ত-সমর্থকদের খুশির মুহূর্ত এনে দিয়েছি। টেস্ট খেলুড়ে কোনো দলের বিপক্ষে প্রথম জয়ে সত্যিই আমি অনেক খুশি।’
টস জিতে গতকাল আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক আকিল হোসেন। প্রথমে ব্যাটিং পাওয়া নেপাল নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪৮ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৮ রান করেন অধিনায়ক রোহিত। ৩৫ বলের ইনিংসে তিন চার ও এক ছক্কা মেরেছেন। জবাবে ক্যারিবীয়রা ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৯ রানে আটকে যায়। ঐতিহাসিক ১৯ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন রোহিত। ৩৮ রানের ইনিংসের পাশাপাশি বোলিংয়ে ৩ ওভারে ২০ রানে নিয়েছেন ১ উইকেট। প্রথমবারের মতো কোনো টেস্ট খেলুড়ে দলের বিপক্ষে নেপাল টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয় থেকে এক ম্যাচ দূরে। নেপাল-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের অপর দুই টি-টোয়েন্টি হবে আগামীকাল ও পরশু।
লিওনেল মেসি যখন ছন্দে থাকেন, তখন তাঁকে থামানো অনেক কঠিন। গোলমেশিনের মতো গোল করে চলেছিলেন আর্জেন্টাইন এই ফরোয়ার্ড। কিন্তু তারকা ফুটবলারদেরও ছন্দপতন হতে পারে। টানা তিন ম্যাচ গোল করা মেসি আজ থামলেন। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের থেমে যাওয়ার দিন জেতা হলো না ইন্টার মায়ামিরও।৬ মিনিট আগে
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ এখন যেন অন্য এক মাত্রা পেয়েছে। ছেলেদের ক্রিকেট তো বটেই। মেয়েদের ক্রিকেটেও দুই দলের লড়াই হয় সমানে সমানে। কলম্বোর ক্রিকেট ক্লাব গ্রাউন্ড (সিসিজি) স্টেডিয়ামে গত রাতে শ্রীলঙ্কা শেষ বল পর্যন্ত খেললেও নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে হারাতে পারেনি।২৭ মিনিট আগে
গ্রুপপর্বে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে কলকাতার এক দৈনিকের প্রতিবেদনে লেখা হলো, দুই দেশের যত বৈরিতাই থাকুক, আগে ভারত-পাকিস্তানের সাংবাদিকদের মধ্যে যে হৃদ্যতা দেখা যেত, সেটা এবার আরব আমিরাতে দেখা যাচ্ছে না।১ ঘণ্টা আগে
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ৯ অক্টোবর জাতীয় স্টেডিয়ামে হংকংকে আতিথ্য দেবে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচের টিকিট বিক্রি শুরু হবে আজ। দুপুর ২টা থেকে কুইকেট ডট মি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে টিকিট।২ ঘণ্টা আগে