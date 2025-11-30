নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির দলে ছিলেন না শামীম হোসেন পাটোয়ারী। শামীমকে না নেওয়ায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচক প্যানেলের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল লিটন দাসের। অবশেষে শামীমকে নিল বিসিবি।
সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টির জন্য আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দল ঘোষণা করেছে বিসিবি। সিরিজ নির্ধারণী এই টি-টোয়েন্টি ম্যাচের দলে সুযোগ পেয়েছেন শামীম। শামীমের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া দলে আর কোনো পরিবর্তন নেই। তৃতীয় টি-টোয়েন্টির জন্য বাংলাদেশের দলটা এখন ১৬ সদস্যের।
২০২১ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫৩ ম্যাচ খেলেছেন শামীম। যার মধ্যে খেলেছেন ৪৬ টি-টোয়েন্টি ও ৭ ওয়ানডে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১২৩.৭১ স্ট্রাইকরেটে করেন ৫৭১ রান। ৫৩ চার ও ২০ ছক্কা মেরেছেন। করেছেন ১ ফিফটি।
শেষের দিকে ঝড় তুলে ক্যামিও ইনিংস খেলায় সুখ্যাতি রয়েছে শামীমের। ফিল্ডিংয়েও তিনি দুর্দান্ত। খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবেও কার্যকরী হতে পারেন তিনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি খেলার পর বাংলাদেশের জার্সিতে আর খেলার সুযোগ পাননি তিনি।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৩৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। হৃদয়ের ৮৩ রানের ইনিংসটা শুধু হারের ব্যবধানই কমিয়েছে। গতকাল ২ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতে সমতায় ফেরাল বাংলাদেশ। পরশু একই মাঠে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল।
সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ দল
লিটন দাস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, নুরুল হাসান সোহান, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, শেখ মেহেদী হাসন, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান, শরীফুল ইসলাম, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, শামীম হোসেন পাটোয়ারী
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ক্রীড়া ডেস্ক
ঝড় তুলতে তিনি কতটা সিদ্ধহস্ত, সেটার প্রমাণ অভিষেক শর্মা আগেও দিয়েছেন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) তান্ডব চালিয়ে বোলারদের লন্ডভন্ড করে দিয়েছেন বারবার। আজ সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফিতে ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে নিজেরই রেকর্ড ভেঙেছেন।
সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে আজ হায়দরাবাদের জিমখানা গ্রাউন্ডে মুখোমুখি হয়েছে পাঞ্জাব-বেঙ্গল। পাঞ্জাবের অধিনায়ক অভিষেক ৫২ বলে ৮ চার ও ১৬ ছক্কায় করেছেন ১৪৮ রান। তাতে করে ভারতীয়দের মধ্যে এক বছরে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড গড়েছেন তিনি। ২০২৫ সালে এখন পর্যন্ত স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৩৩ ইনিংসে মেরেছেন ৯১ ছক্কা। যার মধ্যে ৪৭ ছক্কা মেরেছেন ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে। এর আগেও এই কীর্তিটা ছিল অভিষেকের। গত বছর স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে মেরেছিলেন ৮৪ ছক্কা। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সে বছর তিনি মেরেছিলেন ১৯ ছক্কা। ভারতীয়দের মধ্যে এক বছরে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ছক্কা মারার রেকর্ডে তিন, চার-দুটিতেই সূর্যকুমার যাদব। ২০২২ সালে তিনি মেরেছিলেন ৮৫ ছক্কা। ২০২৩ সালে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে তিনি ৭১ ছক্কা মেরেছিলেন।
বেঙ্গলের বিপক্ষে আজ ১২ বলে ফিফটি করেছেন অভিষেক। পরবর্তী ৫০ রান যোগ করতে আরও ২০ বল খেলতে হয়েছে তাঁকে। ৩২ বলে তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ১৪৮ রানে থেমেছে তাঁর ইনিংস। এই ঝোড়ো ইনিংসের মধ্যে ৮৬.৪৯ শতাংশ রান এসেছে বাউন্ডারিতে। ১৬ ছক্কা ও ৮ চারে বাউন্ডারিতে তিনি করেছেন ১২৮ রান। অভিষেকের ঝোড়ো ইনিংসে আগে ব্যাটিং করে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ৩১০ রান করেছে পাঞ্জাব। পাহাড় সমান লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯৮ রানে থেমে যায় বেঙ্গলের ইনিংস। ১১২ রানের জয়ে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচসেরা হয়েছেন অভিষেক। ৫২ বলে ১৪৮ রানের পাশাপাশি বোলিংয়ে নিয়েছেন ১ উইকেট।
বেঙ্গলের বিপক্ষে ঝড় তুলেও অবশ্য দ্রুততম ফিফটি, সেঞ্চুরির রেকর্ড নিজের করে নিতে পারেননি। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে কম ৯ বলে ফিফটির রেকর্ড নেপালের দীপেন্দ্র সিং ঐরি। মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে ২০২৩ সালে এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে তিনি এই ঝোড়ো ফিফটি করেছিলেন। ১১ বলে ফিফটি করে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় দ্রুততম ফিফটি ভারতের আশুতোষ শর্মার। অভিষেকসহ ১২ বলে ফিফটির কীর্তি আছে পাঁচজনের। অপর চার ক্রিকেটার হলেন ভারতের যুবরাজ সিং, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেইল, আফগানিস্তানের হজরতউল্লাহ জাজাই ও এস্তোনিয়ার সাহিল চৌহান।
দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটা এস্তোনিয়ার সাহিলের দখলেই আছে। ২০২৪ সালে সাইপ্রাসের বিপক্ষে ২৭ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। ২৮ বলে সেঞ্চুরির কীর্তি আছে অভিষেকেরও। ২০২৪ সালে মেঘালয়ার বিপক্ষে তিনি এই কীর্তি গড়েছিলেন। সেটা তিনি পাঞ্জাবের হয়ে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে করেছিলেন। উর্বিল প্যাটেলের সেঞ্চুরির কীর্তি ২৮ বলে।
ক্রীড়া ডেস্ক
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপএল) থেকে অবসর নিলেন আন্দ্রে রাসেল। খেলোয়াড় হিসেবে বিদায় বললেও নতুন ভূমিকায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে দেখা যাবে তাঁকে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচিং স্টাফে যোগ দিয়েছেন এই জ্যামাইকান ক্রিকেটার। তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের পাওয়ার কোচ হিসেবে কাজ করবেন তিনি।
রাসেলের সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক নতুন নয়। ২০১২ সালে দিল্লি ডেয়ারডেলিভসের হয়ে আইপিএলে অভিষেক হয় তাঁর। প্রথম দুই মৌসুম খেলেছেন ভারতের রাজধানী পাড়ার ফ্র্যাঞ্চাইজিটির হয়েই। দিল্লি ছেড়ে ২০১৪ সালে কলকাতায় নাম লেখান রাসেল। শাহরুখ খানের মালিকানাধীন দলটির হয়েই আইপিএলে সবচেয়ে বেশি নাম করেছেন তিনি।
২০২৫ সাল পর্যন্ত কলকাতার হয়েই আইপিএল খেলেছেন রাসেল। ২০১৪ সালে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির দ্বিতীয় শিরোপা জয়ে রাখেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। টানা ১২ মৌসুম খেলার পর আইপিএলের নতুন আসরের জন্য তাঁকে রিটেইন করেনি কলকাতা। এরপরও দলটির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হচ্ছে না রাসেলের। কলকাতার ব্যাটারদের পাওয়ার হিটিং নিয়ে কাজ করবেন তিনি।
এক্সে দেওয়া এক বার্তায় রাসেল লিখেছেন, ‘আমি আইপিএল অধ্যায় শেষ করছি। আইপিএলে অসাধারণ সময় পার করেছি। কলকাতায় ১২টি মৌসুম আমার জন্য স্মৃতি হয়ে থাকবে। নাইট রাইডার্স পরিবারের পক্ষ থেকে প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছি।’
খেলোয়াড় হিসেবে আইপিএল থেকে অবসর নিলেও অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলা চালিয়ে যাবেন রাসেল, ‘আমি এখনও বিশ্বের অন্য সব লিগে ছক্কা মারব এবং উইকেট নেব। এর চেয়ে ভালো দিক আর কী হতে পারে? আমি বাড়ি (কলকাতা) ছেড়ে যাচ্ছি না। আমাকে নতুন ভূমিকায় দেখতে পারবেন। কেকেআরের সাপোর্ট স্টাফে পাওয়ার কোচ হিসেবে কাজ করব। আমার জন্য নতুন অধ্যায়। একই শক্তি। আমি চিরকাল একজন নাইট হয়েই থাকব।’
আইপিএলে দুটি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে ১৪০টি ম্যাচ খেলেছেন রাসেল। ১১৫ ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে করেছেন ২৬৫১ রান। ১২১ ইনিংস বল করে নিয়েছেন ১২৩ উইকেট। রবীন্দ্র জাদেজার পর দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে আইপিএল ইতিহাসে ন্যূনতম ২ হাজার রান ও ১০০ উইকেট নিয়েছেন রাসেল।
ক্রীড়া ডেস্ক
আত্মীয় হারানোর ২৪ ঘণ্টাও পেরোননি। এরই মধ্যে মাঠে নামতে হয়েছে দানিলোকে। পেশাগত জীবনে শোক কাটানোর অত সুযোগ কি আর পাওয়া যায়! ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার এমন শোকাবহ অবস্থাতে খেলতে নেমে দলকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন।
পেরুর মনুমেন্তাল ইউ স্টেডিয়ামে গত রাতে কোপা লিবার্তোদোরেস ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে পালমেইরাস-ফ্ল্যামেঙ্গো। ৬৭ মিনিটে কর্নার থেকে বল পেয়ে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন ফ্ল্যামেঙ্গো সেন্টারব্যাক দানিলো। তাঁর গোলেই পালমেইরাসের বিপক্ষে ১-০ গোলের জয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফ্ল্যামেঙ্গো। শোকাবহ অবস্থায় খেলতে নামা দানিলো কোপা লিবার্তোদোরেস ফাইনালের জয় তাঁর পরিবারকেই উৎসর্গ করেছেন। ম্যাচ শেষে ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার বলেন, ‘এই জয়টা বিশেষ। আমার এক আত্মীয় গতকাল মারা গেছেন। বাবাকে পেরুতে ফিরতে হয়েছে। এই জয়টা আমার পরিবারের সদস্যদের উৎসর্গ করতে চাচ্ছি।’
রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে ২০১৬ ও ২০১৭ সালে দুইবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন দানিলো। গত রাতে কোপা লিবার্তোদোরেসের শিরোপা জিতে বিরল এক রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন তিনি। প্রথম ফুটবলার হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগ, কোপা লিবার্তোদোরেস দুটি শিরোপা জিতেছেন ব্রাজিলের এই ফুটবলার। পালমেইরাসকে ১-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা জয়ের পর দানিলো বলেন, ‘সব সময়ই নিজেকে অনেক দূর নিয়ে যাওয়ার চিন্তা করতাম। কিন্তু কখনোই ভাবিনি এমন বড় ধরনের ফাইনালে খেলব। দলের জন্য নিজেদের ত্যাগ যেন আমরা সবাই মনে রাখি, সেটা বলেছি।’
কোপা লিবার্তোদোরেসের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সাতবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর্জেন্টিনার ইন্দিপেন্দিয়েন্তে। এই তালিকায় দুইয়ে থাকা ক্লাবটিও আর্জেন্টিনার। বোকা জুনিয়র্স ছয়বার জিতেছে কোপা লিবার্তোদোরেসের শিরোপা। উরুগুয়ের পেনারোল এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাঁচবার। তবে প্রথম ব্রাজিলিয়ান হিসেবে সর্বোচ্চ চারবার কোপা লিবার্তাদোরেসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফ্ল্যামেঙ্গো। তাদের সমান চারবার করে এই টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছে আর্জেন্টিনার দুই ক্লাব এস্তুদিয়ান্তেস ও রিভার প্লেট।
দানিলো এবার প্রথমবারের মতো জিতলেন কোপা লিবার্তোদোরেসের শিরোপা। ক্যাম্পেওনাতো কারিওকা, সুপারকোপা ডু ব্রাজিল—এই দুটি শিরোপাও ফ্ল্যামেঙ্গোর জার্সিতে জিতেছেন ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার। এর আগে রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানচেস্টার সিটি, জুভেন্টাসের মতো বিখ্যাত ক্লাবগুলোতে খেলেছেন তিনি। সেই ক্লাবগুলোর হয়েও মেজর টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছেন দানিলো।
ক্রীড়া ডেস্ক
পাকিস্তান দল তখন উদযাপনে ব্যস্ত। কিন্তু শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দাসুন শানাকা তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে। কারণ, ফখর জামান সঠিকভাবে ক্যাচ ধরেছেন কি না, সেটা নিয়ে ছিল সন্দেহ। শানাকা এরপর বেঁচে গিয়েছেন। কিন্তু লঙ্কান অধিনায়ককে নট আউট দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা।
রাওয়ালপিন্ডিতে গতকাল ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া লঙ্কানদের ইনিংসের ১৯তম ওভারের খেলা চলছে। ওভারের প্রথম বলে শাহিন শাহ আফ্রিদিকে লেগ সাইডে ঘোরাতে যান শানাকা। এজ হওয়া বল উল্টো দিকে দৌড়ে শর্ট থার্ড ম্যান এলাকায় লুফে নেন ফখর জামান। ফখর উল্লাস প্রকাশ করলেও ঘটনা সেখানে শেষ হয়নি। দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকা মাঠের দুই আম্পায়ার আহসান রাজা ও আসিফ ইয়াকুব তৃতীয় আম্পায়ারের শরণ নিয়েছেন। রিপ্লেতে বারবার যাচাই করে দেখা যায়, ফখর ক্যাচ ধরতে গিয়ে যখন স্লিপ কেটেছেন, সেই মুহূর্তে বল তাঁর হাত থেকে ফস্কে গেছে।
শানাকার এই বেঁচে যাওয়া যেন মানতেই পারেননি শাহিন ও ফখর। বিশেষ করে ফখর বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। পাকিস্তানি এই ক্রিকেটার তেড়ে গেছেন মাঠের দুই আম্পায়ার আহসান রাজা ও আসিফ ইয়াকুবের দিকে। দুর্দান্ত ক্যাচ ধরার পরও কেন আউট দেওয়া হলো না, ফখর হয়তো সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন। বিতর্কিত ঘটনার ঠিক পরের বলেই আউট হয়েছেন শানাকা। ১৯তম ওভারের দ্বিতীয় বলে শানাকে বোল্ড করেছেন শাহিন। বোল্ড আউটের পরও শাহিন ও ফখর আবেদন করেছেন। ক্যাচ ইস্যুতেই যে আম্পায়ারকে নিয়ে রসিকতা করেছেন তাঁরা (শাহিন-ফখর), সেটা বোঝাই যাচ্ছে।
টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া শ্রীলঙ্কা প্রথম পাওয়ারপ্লে (৬ ওভার) শেষে ১ উইকেটে ৫৬ রান করেছিল। কিন্তু দারুণ এই শুরুটা ধরে রাখতে পারেনি তারা। ৩০ রানে শেষ ৯ উইকেট হারিয়ে ১৯.১ ওভারে ১১৪ রানে গুটিয়ে গেছে লঙ্কানরা। জবাবে পাকিস্তান ১৮.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১১৮ রান করেছে। ম্যান অব দ্য ফাইনাল, টুর্নামেন্ট সেরা খেলোয়াড়—দুটি পুরস্কারই পেয়েছেন মোহাম্মদ নাওয়াজ। ফাইনালে ৪ ওভারে ১৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। সিরিজে সর্বোচ্চ ১০ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাটিংয়ে করেছেন ৫২ রান। ত্রিদেশীয় সিরিজের অপর দল জিম্বাবুয়ে লিগ পর্বেই ছিটকে গেছে। জিম্বাবুয়ের একমাত্র জয় এসেছিল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।
