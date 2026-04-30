Ajker Patrika
ক্রিকেট

পাকিস্তানে উড়াল দিলেন রানা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ এপ্রিল ২০২৬, ১৫: ২৭
পিএসএল ফাইনাল খেলতে পাকিস্তানে রওনা দিলেন নাহিদ রানা। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) ফাইনাল খেলতে নাহিদ রানাকে গতকাল অনাপত্তিপত্র দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আজ তিনি রওনা দিলেন পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে। ২ মে তাঁর দল পেশোয়ার জালমি খেলতে নামবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালে।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শেষে নাহিদ রানাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যস্ততা না থাকলেও এবার তিনি খেলবেন পিএসএলে। আজ দুপুরে বাংলাদেশের গতিতারকা পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমে এক আনসার সদস্যের সঙ্গে ছবি তুলেছেন।

রানা এনওসি পেয়েছেন দুই ভাগে। এবারের পিএসএলে ৪ ম্যাচে ৫.৪২ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৭ উইকেট। যাঁর মধ্যে এক ম্যাচে ৪ ওভারে ৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। প্রথম দফায় এনওসি পেয়ে ১৪ এপ্রিল দেশে ফিরেছিলেন তিনি। এবার তিনি যাবেন ফাইনাল খেলতে। করাচিতে পরশু ইসলামাবাদ ইউনাইটেডকে ৭০ রানে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট কেটেছে পেশোয়ার জালমি।

পিএসএল ফাইনালে রানাকে উড়িয়ে নিচ্ছে জালমিপিএসএল ফাইনালে রানাকে উড়িয়ে নিচ্ছে জালমি

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকেই আলোচনায় রানা। ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে বোলিংয়ের পাশাপাশি বাউন্সার, ইয়র্কারে ভড়কে দিচ্ছেন ব্যাটারদের। ১১ ওয়ানডের ক্যারিয়ারে পেয়েছেন ২১ উইকেট। ইনিংসে দুইবার ৫ উইকেট পেয়েছেন। দুটিই এসেছে গত দুই মাসে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে।

পেশোয়ার ফাইনালে উঠলেও তাদের প্রতিপক্ষ এখনো নির্ধারিত হয়নি। আগামীকাল লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় এলিমিনেটরে মুখোমুখি হবে হায়দরাবাদ কিংসমেন-ইসলামাবাদ ইউনাইটেড। এই ম্যাচের জয়ী দল ফাইনালে পেশোয়ারের মুখোমুখি হবে।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির দলে রাখা হয়নি রানাকে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তিনি সর্বসাকল্যে খেলেছেন ১ ম্যাচ। শারজায় গত বছর আরব আমিরাতের বিপক্ষে ৪ ওভারে ৫০ রানে নিয়েছিলেন ২ উইকেট।

৩ মে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে হবে ফাইনাল। গতকাল পিসিবি টিকিটের দাম প্রকাশ করেছে। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচের জন্য ওয়াকার ইউনিস প্রান্তের টিকিটের দাম ৮ হাজার পাকিস্তানি রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ৩৫২০ টাকা। জহির আব্বাস এনক্লোজার ও পিসিবি গ্যালারির টিকিটের দাম ১০ হাজার (৪৪০০ টাকা) ও ১২ হাজার রুপি (৫২৮১ টাকা)। পিএসএল ফাইনাল শেষে রানার ব্যস্ততা শুরু হবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে। ৮ মে মিরপুরে শুরু হবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। দ্বিতীয় টেস্ট সিলেটে মাঠে গড়াবে ১৬ মে।

পাঠকের আগ্রহ

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

ইরান এমন অস্ত্র বের করবে, যা দেখে ‘শত্রু হার্ট অ্যাটাক’ করতে পারে

ইরান এমন অস্ত্র বের করবে, যা দেখে ‘শত্রু হার্ট অ্যাটাক’ করতে পারে

সম্পর্কিত

পাকিস্তানে উড়াল দিলেন রানা

পাকিস্তানে উড়াল দিলেন রানা

আমাকে দেশে ফেরাতে সেভাবে কেউই উদ্যোগ নেয়নি: সাকিব

আমাকে দেশে ফেরাতে সেভাবে কেউই উদ্যোগ নেয়নি: সাকিব

আন্ডারডগ কোরিয়ার ‘মিশন ইমপসিবল’

আন্ডারডগ কোরিয়ার ‘মিশন ইমপসিবল’

১০০০ গোল থেকে কত দূরে রোনালদো

১০০০ গোল থেকে কত দূরে রোনালদো