ব্যাটারদের দিকে তাকিয়ে বাংলাদেশ অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ভারত ও শ্রীলঙ্কায় ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশ নারী দলের লক্ষ্য ছিল অন্তত দুই জয়। কলম্বোয় পাকিস্তানকে হারিয়ে একটি জয় পেয়ে গিয়েছিল নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। কিন্তু পরের দুই ম্যাচে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে আত্মবিশ্বাসটা আবার নেমেছে নিচে। এবার প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। তাঁদের লক্ষ্য একটাই—জয়ের ধারায় ফেরা।
ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২১ বার মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ, জিতেছে মাত্র ৩টি। সুখস্মৃতি বলতে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের সফরে তিন ম্যাচের সিরিজে একটি জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ। গত ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দলটা একেবারেই ব্যর্থ। ব্যাটিং ব্যর্থতায় ১০০ রানের বড় ব্যবধানে হেরেছে জ্যোতির দল। ওপরের ছয় ব্যাটার কেউই দুই অঙ্ক ছুঁতে পারেননি। নিচের দিকের তিন ব্যাটার কিছুটা প্রতিরোধ গড়লেও ৩৯.৫ ওভারে ১২৭ রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ। ফাহিমা খাতুন করেন সর্বোচ্চ ৩৪ রান।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ থেকে শিক্ষা নিচ্ছেন অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি। ম্যাচ শেষে তিনি বলেছেন, ‘অবশ্যই, এ ম্যাচ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। আমরা আমাদের স্বাভাবিক খেলা খেলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দল হিসেবে সেটা পারিনি। বোলাররা ধারাবাহিকভাবে ভালো করছে। আশা করি পরের ম্যাচেও করবে। তবে ব্যাটারদের এখনই দায়িত্ব নিতে হবে।’ ভারতের বিশাখাপট্টনমে বেলা সাড়ে ৩টায় শুরু মেয়েদের ম্যাচ।
