বাবরের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ, আদালত বলছেন ভিত্তিহীন

বাবর আজমের বিরুদ্ধে এক নারীর করা হয়রানির অভিযোগে মামলা দায়েরের নির্দেশ বাতিল করে দিয়েছেন লাহোর হাইকোর্ট। দায়রা আদালতের দেওয়া সেই নির্দেশনাকে অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট।
আজ বিচারপতি আসজাদ জাভেদ ঘুরালের আদালতে বাবরের করা আবেদনের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানি শেষে হাইকোর্ট পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়কের আবেদন মঞ্জুর করে দায়রা আদালতের নির্দেশনা বাতিল করে দেন।
বাবরের পক্ষে আদালতে যুক্তি উপস্থাপন করেন ব্যারিস্টার হারিস আজমত। এ সময় ফেডারেল সরকার, পাঞ্জাব সরকার এবং অভিযোগকারী নারী হামিজা মুখতারের আইনজীবীরাও আদালতে উপস্থিত ছিলেন।
বাবরের আইনজীবী আদালতকে জানান, অভিযোগকারী নারী ২০১৮ সালেও একই ধরনের একটি ভিত্তিহীন আবেদন করেছিলেন। তিনি দাবি করেন, তারকা ব্যাটারের বিরুদ্ধে আনা হয়রানির অভিযোগটি মিথ্যা এবং দায়রা আদালত যে মামলা দায়েরের নির্দেশ দিয়েছিল—তা আইনি প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেনি।
অন্যদিকে হামিজা মুখতারের আইনজীবী বাবরের আবেদনের বিরোধিতা করেন। এর আগে ২০২১ সালে ওই নারীর আবেদনের ভিত্তিতে দায়রা আদালত এই ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের নির্দেশ দিয়েছিল। লাহোর হাইকোর্ট সেই সিদ্ধান্তকে এবার অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করল।
উড়ন্ত শুরুর পর ১৯ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে হঠাৎ এলোমেলো হয়ে যায় পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইন। সেখান থেকে সালমান আলী আগা এবং মোহাম্মদ রিজওয়ানের ব্যাটে দারুণ প্রতিরোধ গড়ে সফরকারী দল। কিন্তু সালমান রান আউট হয়ে ফিরলে এই জুটি ভাঙে। এই রান আউট নিয়েই চলছে তর্ক-বিতর্ক।৩৫ মিনিট আগে
এবারের দ্য হান্ড্রেডে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের দল না পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল বেশি। কারণ, পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের ওপর ছিল ছায়া নিষেধাজ্ঞা এবং আট ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে চারটির মালিক ভারতীয়রা। এবার ভারতীয় মালিকানাধীন এক ফ্র্যাঞ্চাইজি পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে কিনেছে। তাতেই বিপাকে পড়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।২ ঘণ্টা আগে
মিরপুরে পরশু বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে স্রেফ উড়ে গেছে পাকিস্তান। দুই ইনিংস মিলে সেদিন এক ইনিংসের সমানও খেলা হয়নি। বাজে হারে সিরিজ শুরু করা পাকিস্তানের কাছে সিরিজের বাকি দুই ম্যাচ ‘বাঁচা-মরা’র লড়াই। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পাকিস্তান কতটা ভয়ংকর, সেটাই এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে বাংলাদেশ।৩ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানের বিপক্ষে গত পরশু মিরপুরে প্রথম ওয়ানডেতে বিস্ফোরক এক জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। মিরপুরে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ নিশ্চিত করবে স্বাগতিকেরা। বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ টস জিতে এবারও ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।৫ ঘণ্টা আগে