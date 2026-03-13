Ajker Patrika
ক্রিকেট

পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে কেনায় বিপাকে ভারতীয় মালিকানাধীন দল

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৩ মার্চ ২০২৬, ১৭: ১০
পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে কেনায় বিপাকে ভারতীয় মালিকানাধীন দল
আবরার আহমেদকে কেনার পরই সানরাইজার্স লিডসের এক্স অ্যাকাউন্ট স্থগিত করা হয়েছে। ছবি: ক্রিকইনফো

এবারের দ্য হান্ড্রেডে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের দল না পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল বেশি। কারণ, পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের ওপর ছিল ছায়া নিষেধাজ্ঞা এবং আট ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে চারটির মালিক ভারতীয়রা। এবার ভারতীয় মালিকানাধীন এক ফ্র্যাঞ্চাইজি পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে কিনেছে। তাতেই বিপাকে পড়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।

আগের সূচি অনুযায়ী ১১ ও ১২ মার্চ হয়েছে দ্য হান্ড্রেডের নিলাম। সানরাইজার্স লিডস ফ্র্যাঞ্চাইজি ১ লাখ ৯০ হাজার পাউন্ডে কিনেছে আবরারকে। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ৩ কোটি ১২ লাখ টাকা। এই সানরাইজার্স লিডসের সঙ্গে আইপিএলের যোগসূত্র রয়েছে। আইপিএল-সংযুক্ত এই ফ্র্যাঞ্চাইজি আবরারকে কেনার পরই দেখা যায় নেটিজেনদের তির্যক মন্তব্য। এমনকি সানরাইজার্স লিডসের এক্স হ্যান্ডলে অ্যাক্সেস পাওয়া যাচ্ছে না। ঢুকতে গেলে লেখা আসে, ‘এক্স অ্যাকাউন্ট স্থগিত করা হয়েছে।’

ঠিক কী কারণে সানরাইজার্স লিডসের এক্স অ্যাকাউন্ট স্থগিত করা হয়েছে, সেই ব্যাখ্যা এখনো পাওয়া যায়নি। নিয়ম লঙ্ঘনের কারণে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এমনকি নিরাপত্তা, গোপনীয়তা লঙ্ঘন ও সহিংস কনটেন্ট প্রচার করায় দ্য হান্ড্রেডের ফ্র্যাঞ্চাইজিটির এক্স অ্যাকাউন্ট স্থগিত করা হতে পারে।

২০০৮ সালে আইপিএলের উদ্বোধনী মৌসুমেই খেলেছিলেন ১১ পাকিস্তানি ক্রিকেটার। সে বছরের নভেম্বরে মুম্বাই হামলার পর আইপিএলে পাকিস্তানি ক্রিকেটার নিষিদ্ধ। ভারত-পাকিস্তান রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব পড়েছে অন্যান্য ক্ষেত্রেও। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেটারদের ভারতীয় ভিসা দেরিতে দেওয়া নিয়ে আলোচনা চলছিল। যদিও পরে সমস্যার সমাধান হয়েছে।

ইংল্যান্ডের ১০০ বলের টুর্নামেন্ট ‘দ্য হান্ড্রেডে’র মধ্যেও ঢুকে পড়েছে ভারত-পাকিস্তান ইস্যু। যদিও ভারতীয়রা মালিকানা নেওয়ার আগেই পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের নিয়ে দ্য হান্ড্রেডের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো আগ্রহ দেখায়নি। ২০২৫ সালে ইংল্যান্ডের এই টুর্নামেন্টে কেবল দুই পাকিস্তানি ক্রিকেটার খেলেছিলেন। টুর্নামেন্টের প্রথম পাঁচ মৌসুমে সব মিলিয়ে ৯ পাকিস্তানি ক্রিকেটার খেলেছেন।

২০২৬ দ্য হান্ড্রেডে দুই পাকিস্তানি ক্রিকেটার সুযোগ পেয়েছেন। আরেক পাকিস্তানি উসমান তারিককে ১ লাখ ৪০ হাজার পাউন্ডে কিনেছে বার্মিংহাম ফিনিক্স। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ২ কোটি ৩০ লাখ টাকা। একই ফ্র্যাঞ্চাইজি মোস্তাফিজুর রহমানকে ১ কোটি ৬৪ লাখ টাকায় কিনেছে। এবারই প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে দ্য হান্ড্রেডে খেলবেন মোস্তাফিজ।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভৈরবে ১ কোটি ৮৫ হাজার টাকাসহ আটক দুই স্বর্ণকার, ২১ ঘণ্টা পর মুক্ত

চট্টগ্রামে ৭ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সাইবার আইনে মামলা

ইরানকে সাহায্য করছে পুতিনের ‘গোপন হাত’—ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সতর্কতা

ইরান যুদ্ধে মোতায়েন মার্কিন রণতরিতে আগুন

হিজবুল্লাহর লাগাম টানতে চায় লেবাননের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সেনাবাহিনীর না

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ব্যাপক হামলার পরও স্থিতিশীল ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা: ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন

ব্যাপক হামলার পরও স্থিতিশীল ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা: ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন

‘একসঙ্গে এত কবর কখনো খুঁড়ি নাই’

‘একসঙ্গে এত কবর কখনো খুঁড়ি নাই’

খামেনিপুত্র মোজতবা কি বেঁচে আছেন, ট্রাম্পের মন্তব্যে নতুন রহস্য

খামেনিপুত্র মোজতবা কি বেঁচে আছেন, ট্রাম্পের মন্তব্যে নতুন রহস্য

রাশিয়ার তেলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল যুক্তরাষ্ট্র

রাশিয়ার তেলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল যুক্তরাষ্ট্র

রামপালে নৌবাহিনীর বাস-মাইক্রোর সংঘর্ষ, দুই শিশুসহ নিহত ১০

রামপালে নৌবাহিনীর বাস-মাইক্রোর সংঘর্ষ, দুই শিশুসহ নিহত ১০

সম্পর্কিত

সালমানকে করা মিরাজের রান আউট নিয়ে বিতর্ক, নিয়ম কী বলছে

সালমানকে করা মিরাজের রান আউট নিয়ে বিতর্ক, নিয়ম কী বলছে

পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে কেনায় বিপাকে ভারতীয় মালিকানাধীন দল

পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে কেনায় বিপাকে ভারতীয় মালিকানাধীন দল

বাবরের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ, আদালত বলছেন ভিত্তিহীন

বাবরের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ, আদালত বলছেন ভিত্তিহীন

বিস্ফোরক পাকিস্তানের লাগাম টানছে বাংলাদেশ

বিস্ফোরক পাকিস্তানের লাগাম টানছে বাংলাদেশ