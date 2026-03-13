Ajker Patrika
ক্রিকেট

এবারও টস জিতল বাংলাদেশ, ব্যাটিংয়ে পাকিস্তান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৩ মার্চ ২০২৬, ১৪: ০৭
এবারও টস জিতল বাংলাদেশ, ব্যাটিংয়ে পাকিস্তান
পাকিস্তানের বিপক্ষে আজও ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

পাকিস্তানের বিপক্ষে গত পরশু মিরপুরে প্রথম ওয়ানডেতে বিস্ফোরক এক জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। মিরপুরে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ নিশ্চিত করবে স্বাগতিকেরা। বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ টস জিতে এবারও ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

প্রথম ওয়ানডেতে টস জিতে আগে ফিল্ডিং নিয়ে পাকিস্তানকে দ্রুত গুটিয়ে দিয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতায় আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে একই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মিরাজ। একাদশে কোনো পরিবর্তন আনেনি বাংলাদেশ। একাদশে রয়েছেন তিন পেসার এবং দুই স্পিনার। পেস আক্রমণে তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে রাখা হয়েছে নাহিদ রানাকে। অধিনায়ক মিরাজের সঙ্গে স্পিন বিভাগের দায়িত্ব সামলাবেন রিশাদ হোসেন।

আজ পাকিস্তানকে হারালেই আইসিসির কাছ থেকে সুখবর পাবে বাংলাদেশআজ পাকিস্তানকে হারালেই আইসিসির কাছ থেকে সুখবর পাবে বাংলাদেশ

দ্বিতীয় ওয়ানডের একাদশে পাকিস্তান এক পরিবর্তন এনেছে। লেগস্পিনার আবরার আহমেদকে বসিয়ে নেওয়া হয়েছে হারিস রউফকে। ফলে স্বীকৃত স্পিনার ছাড়াই আজ বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতে নামছে পাকিস্তান। সালমান আলী আগা স্পিন বোলিং করলেও তিনি খণ্ডকালীন বোলার। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দুই পেস বোলিং অলরাউন্ডারসহ পাঁচ পেসার পাকিস্তানের একাদশে। অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদির সঙ্গে আছেন হারিস রউফ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, হুসাইন তালাত ও ফাহিম আশরাফ।

১১৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে বর্তমানে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ভারত। দুই, তিন ও চারে থাকা অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তানের রেটিং পয়েন্ট ১১৪, ১০৯ ও ১০৫। বাংলাদেশ ৭৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দশে। ৯ নম্বরে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজের রেটিং পয়েন্ট ৭৭। মিরপুরে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে পাকিস্তানকে হারালে বাংলাদেশ ৮০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ৯ নম্বরে উঠে আসবে। একই মাঠে পরশু সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান।

দ্বিতীয় ওয়ানডের একাদশ:

বাংলাদেশ: সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান তামিম, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, লিটন দাস (উইকেটরক্ষক), আফিফ হোসেন ধ্রুব, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা, মোস্তাফিজুর রহমান

পাকিস্তান: সাহিবজাদা ফারহান, মাজ সাদাকাত, শামাইল হুসাইন, মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেটরক্ষক), সালমান আলী আঘা, হুসাইন তালাত, আবদুল সামাদ, ফাহিম আশরাফ, শাহিন শাহ আফ্রিদি (অধিনায়ক), মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, হারিস রউফ

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেটবাংলাদেশ পাকিস্তান সিরিজ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নববধূকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনা, নিহত ১০ জনই একই পরিবারের

কোমায় আছেন মোজতবা, হারিয়েছেন এক পা—ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি

মির্জা আব্বাসকে দেখতে হাসপাতালে জামায়াত আমির

ইরানকে সাহায্য করছে পুতিনের ‘গোপন হাত’—ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সতর্কতা

ইরাকের ঘাঁটি থেকে সব সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা ইতালির

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রামপালে নৌবাহিনীর বাস-মাইক্রোর সংঘর্ষ, দুই শিশুসহ নিহত ১০

রামপালে নৌবাহিনীর বাস-মাইক্রোর সংঘর্ষ, দুই শিশুসহ নিহত ১০

দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে ২০০১-এ বিদায় নেয় আওয়ামী লীগ: সংসদে রাষ্ট্রপতি

দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে ২০০১-এ বিদায় নেয় আওয়ামী লীগ: সংসদে রাষ্ট্রপতি

১০ মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড তিস্তার চর

১০ মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড তিস্তার চর

ডেমু বদলে হচ্ছে কমিউটার, নতুন দুই আন্তনগর ট্রেন

ডেমু বদলে হচ্ছে কমিউটার, নতুন দুই আন্তনগর ট্রেন

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

সম্পর্কিত

এবারও টস জিতল বাংলাদেশ, ব্যাটিংয়ে পাকিস্তান

এবারও টস জিতল বাংলাদেশ, ব্যাটিংয়ে পাকিস্তান

পাকিস্তানি সাংবাদিকের বিরুদ্ধে কেন আইনি নোটিশ পাঠালেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার

পাকিস্তানি সাংবাদিকের বিরুদ্ধে কেন আইনি নোটিশ পাঠালেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার

বাংলাদেশ-পাকিস্তান দ্বিতীয় ওয়ানডে দেখবেন কোথায়

বাংলাদেশ-পাকিস্তান দ্বিতীয় ওয়ানডে দেখবেন কোথায়

১০০ বলের টুর্নামেন্টে খেলতে তর সইছে না মোস্তাফিজের

১০০ বলের টুর্নামেন্টে খেলতে তর সইছে না মোস্তাফিজের