Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

পাকিস্তানের কাছে হেরে এখন বিশ্বকাপ নিয়ে শ্রীলঙ্কার দুশ্চিন্তা

ক্রীড়া ডেস্ক    
পাকিস্তানের কাছে ৫ উইকেটে হেরেছে শ্রীলঙ্কা। ছবি: ক্রিকইনফো
পাকিস্তানের কাছে ৫ উইকেটে হেরেছে শ্রীলঙ্কা। ছবি: ক্রিকইনফো

আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে লো স্কোরিং থ্রিলার তো প্রায় হয়েই গিয়েছিল। শ্রীলঙ্কার দেওয়া ১৩৪ রানের লক্ষ্যে নেমে পাকিস্তান হেরে যেতে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত আনপ্রেডিক্টেবল পাকিস্তান ৫ উইকেটে জিতে এশিয়া কাপ থেকে লঙ্কানদের একরকম বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে।

শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান দুই দলের জন্যই গতকাল ম্যাচটা ছিল টিকে থাকার লড়াই। এই ম্যাচে শ্রীলঙ্কা তাদের একাদশে দুই পরিবর্তন এনেছে। দুনিথ ভেল্লালাগে ও কামিল মিশারার পরিবর্তে খেলেছেন মাহিশ তিকশানা ও চামিকা করুণারত্নে। তিকশানা ভালো বোলিং করলেও করুণারত্নে ব্যাটিং, বোলিং কোথাও আশানুরূপ পারফর্ম করতে পারেননি। ৫ উইকেটে হেরে ২০২৫ এশিয়া কাপের ফাইনাল খেলার সম্ভাবনা লঙ্কানদের একরকম শেষ হয়ে গেছে। এখন তাদের চিন্তা ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত-শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে আয়োজিত হবে আইসিসির এই ইভেন্ট।

ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হলেও হোম কন্ডিশনে ভালো কিছু করতে শ্রীলঙ্কার খেলতে হবে নিজেদের সেরাটা দিয়েই। আইসিসির এই ইভেন্টের আগে দলের অনেক কিছু ঠিক করতে হবে বলে মনে করেন আসালাঙ্কা। পাকিস্তানের কাছে হারের পর লঙ্কান অধিনায়ক বলেন, ‘আমাদের দলীয় সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অনেক ইস্যু আছে। আমাদের বিশ্বকাপের আগে সেগুলো ঠিক করতে হবে। আমরা আজ বাড়তি এক বোলার নিয়ে খেলেছি। কিন্তু তাতে বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হারিয়েছি। সেকারণে পর্যাপ্ত রান ওঠাতে পারেনি স্কোরবোর্ডে। অন্যান্য সময় আমরা বেশি ব্যাটার নিয়ে খেলেছি। তবে সেই রান ডিফেন্ড করতে পারিনি।’

সংযুক্ত আরব আমিরাতে যখন চলছে এশিয়া কাপ, তখন তাণ্ডব চালিয়ে রেকর্ড বই তছনছ করে দিয়েছে ইংল্যান্ড। ম্যানচেস্টারে ১২ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩০৪ রান করেছে ইংলিশরা। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটা তৃতীয় সর্বোচ্চ হলেও দুই টেস্ট খেলুড়ে দলের ম্যাচে এটাই প্রথম ৩০০ ছাড়ানো ইনিংস। এদিকে শ্রীলঙ্কা এ বছর ১২ ইনিংস খেলে ২০০ ছাড়াতে পেরেছে কেবল একবার। জানুয়ারিতে নেলসনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ উইকেটে ২১৮ রান করে লঙ্কানরা।

টি-টোয়েন্টিতে ২০০ যখন ডালভাত, সেখানে ১২ ইনিংসে একবার ২০০ ছাড়ানো স্কোরই প্রমাণ করে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিংয়ে কতটা উন্নতি করতে হবে। এমনকি এ বছর বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে লঙ্কানরা ১০০-এর আগে গুটিয়ে গেছে। পাকিস্তানের কাছে গত রাতে আবুধাবিতে ৫ উইকেটে হারের পর আসালাঙ্কা বলেন, ‘কীভাবে ১৮০ থেকে ২০০ রান নিয়মিত করতে হয় ও খন্ডকালীন বোলারদের সেরাটা কীভাবে বের করা যায়, সেই চিন্তা করছি। আমি, দাসুন, কামিন্দু মেন্ডিস তুলনামূলক ভালো বোলিং করি। এই জায়গাগুলো উন্নতি করতে হবে।’

টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে প্রথম ৭ ওভারে ৩ উইকেটে ৫৮ রান করেছে শ্রীলঙ্কা। যার মধ্যে পাওয়ার প্লেতেই তারা করে ফেলে লঙ্কানরা। কিন্তু অষ্টম ওভারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বলে আসালাঙ্কা ও দাসুন শানাকাকে ফিরিয়ে জোড়া ধাক্কা দেন পাকিস্তানি পেসার হুসেইন তালাত। শেষ পর্যন্ত কামিন্দু মেন্ডিসের নিঃসঙ্গ শেরপার মতো লড়াইয়ে (৪৪ বলে ৫০ রান) স্কোরবোর্ডে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৩ রান করে লঙ্কানরা। সতীর্থদের আশা যাওয়ার ভিড়ে একমাত্র কামিন্দুই বলার মতো রান করতে পেরেছেন।

পাকিস্তানের কাছে ম্যাচ হারের পর নিজেকেই দায়ী করছেন আসালাঙ্কা। লঙ্কান অধিনায়ক বলেন, ‘আমাদের ওপেনারদের কাছ থেকে দারুণ শুরু পাইনি। তবু পাওয়ার প্লে শেষে আমাদের স্কোর ছিল ৫৩ রান। ৩ উইকেট হারানোর পরও ভালো অবস্থায় ছিলাম। কারণ, পাওয়ার প্লেতে সেরকম রান করা সহজ না। তবে আমি ও দাসুন পরপর দুই বলে আউট হয়ে যাওয়াতেই বরং সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে।’

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান-তিন দলেরই পয়েন্ট ২। কিন্তু ‍+০.৬৮৯ নেট রানরেট নিয়ে সবার ওপরে ভারত। দুই ও তিনে থাকা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নেট রানরেট ‍+০.২২৬ ও ‍+০.১২১। লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ দুবাইয়ে আজ খেলতে নামবে ভারতের বিপক্ষে। শুধু আজই নয়, লিটন-মোস্তাফিজুর রহমানদের মাঠে নামতে হবে আগামীকালও। এখন বাংলাদেশ যদি নিজেদের হাতে থাকা শেষ দুই ম্যাচ জিততে পারে, তাহলে লঙ্কানদের এশিয়া কাপের ফাইনাল খেলার সম্ভাবনা তৈরি হবে। এখনো পর্যন্ত আসালাঙ্কার দল কোনো পয়েন্ট পায়নি সুপার ফোরে। শুক্রবার দুবাইয়ে হবে ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ।

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটশ্রীলঙ্কা ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

আ.লীগের ঝটিকা মিছিল: মানিকগঞ্জের প্যানেল মেয়র আরশেদ আলীসহ চারজন কারাগারে

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ কোচের কথা কম কাজ বেশি

বাংলাদেশ কোচের কথা কম কাজ বেশি

পাকিস্তানের কাছে হেরে এখন বিশ্বকাপ নিয়ে শ্রীলঙ্কার দুশ্চিন্তা

পাকিস্তানের কাছে হেরে এখন বিশ্বকাপ নিয়ে শ্রীলঙ্কার দুশ্চিন্তা

পাকিস্তানের জয়ে বড্ড বেকায়দায় পড়ল বাংলাদেশ

পাকিস্তানের জয়ে বড্ড বেকায়দায় পড়ল বাংলাদেশ

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের ফল ছাপিয়ে যে ঘটনা ভাইরাল

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের ফল ছাপিয়ে যে ঘটনা ভাইরাল