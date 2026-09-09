ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের তিন চমক, তাঁরা কারা

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টেস্টে একাদশে বড় পরিবর্তন এনেছে পাকিস্তান। দ্বিতীয় টেস্টে ১৯৪ রানের বড় হারের পর দলে এসেছে চার পরিবর্তন। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় চমক—তিন ক্রিকেটারের টেস্ট অভিষেক।
ওভালে টস জিতে আগে ব্যাটিং করছে ইংল্যান্ড। মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ার কারণে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইংলিশ অধিনায়ক জো রুট। এই ম্যাচে পাকিস্তানের নজর এখন নতুন মুখদের দিকে।
পাকিস্তানের হয়ে প্রথমবার টেস্ট খেলছেন উইকেটকিপার গাজী ঘোরি এবং দুই পেসার মোহাম্মদ ইমরান রন্ধাওয়া ও রাজাউল্লাহ। তিনজনই ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়ে জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কঠিন কন্ডিশনে অভিষেকেই নিজেদের ছাপ রাখার চ্যালেঞ্জ এখন তাঁদের সামনে।
তিন অভিষিক্তের মধ্যে গাজী ঘোরি পাকিস্তানের উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব সামলাবেন। তাঁর অন্তর্ভুক্তি ব্যাটিং অর্ডারেও নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে। অন্যদিকে ইমরান ও রাজাউল্লাহর ওপর থাকবে ইংল্যান্ডের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপকে চাপে ফেলার দায়িত্ব।
দ্বিতীয় টেস্টে বড় ব্যবধানে হারের পর পাকিস্তান দল ও কোচিং স্টাফে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। সেই পরিবর্তনেরই প্রতিফলন দেখা গেছে শেষ টেস্টের একাদশে। তিন নতুন মুখের পাশাপাশি অলরাউন্ডার সাইম আইয়ুবও একাদশে ফিরেছেন।
অধিনায়ক বাবর আজম অবশ্য বাইরের আলোচনা নিয়ে না ভেবে মাঠের প্রস্তুতিতেই মনোযোগ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। নতুনদের সুযোগ পাওয়াকেও ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন তিনি।
টসের পর বাবর বলেন, ‘নতুন ছেলেদের জন্য এটা ভালো সুযোগ এবং আমরা এই ম্যাচে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছি। বাইরের আলোচনা আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। আমরা শুধু এই ম্যাচের প্রস্তুতি নেওয়া, ম্যাচের দিকে মনোযোগ দেওয়া এবং নিজেদের যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করছি।’
সিরিজের প্রথম দুই টেস্ট জিতে এরই মধ্যে সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে ইংল্যান্ড। আগের দুই ম্যাচে জয়ী একাদশই অপরিবর্তিত রেখেছে স্বাগতিকরা।
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