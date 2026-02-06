Ajker Patrika
ক্রিকেট

ইংল্যান্ডকে বিধ্বস্ত করে চ্যাম্পিয়ন ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২১: ১০
ইংল্যান্ডকে ১০০ রানে হারিয়ে ষষ্ঠবারের মতো অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের শিরোপা জিতল ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো

ঝোড়ো ব্যাটিং করা দারুণ এক অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন বৈভব সূর্যবংশী। হারারে স্পোর্টস ক্লাবে আজ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে রেকর্ড গড়া এক সেঞ্চুরি করেছেন তিনি। তাঁর বিস্ফোরক সেঞ্চুরির দিনে হেসেখেলে জিতেছে ভারত। যুব বিশ্বকাপ ইতিহাসে ষষ্ঠ শিরোপা জিতল এশিয়া মহাদেশের এই দল।

হারারে স্পোর্টস ক্লাবে আজ ফাইনালের পুরো আলো কেড়ে নিয়েছেন বৈভব সূর্যবংশী। ৮০ বলে ১৫টি করে চার ও ছক্কায় ১৭৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন সূর্যবংশী। তাতে যুব বিশ্বকাপ ফাইনালে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের ইনিংসের রেকর্ডটা তিনি নিজের করে নিলেন। ৫৫ বলে সেঞ্চুরি করে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েছেন তিনি। তাঁর ঝোড়ো সেঞ্চুরির দিনে ৯ উইকেটে ৪১১ রান করেছে ভারত।

জবাব দিতে নেমে ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ১৭১ রান ছিল ইংল্যান্ডের স্কোর। এরপরই ইংলিশরা খেই হারিয়ে ফেলে। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা ইংল্যান্ড ৪০ ওভারে ৩১১ রানে গুটিয়ে গেছে। পাঁচ নম্বরে নামা ক্যালেব ফ্যালকনারের ৬৭ বলে ১১৫ রানের ঝোড়ো ইনিংসটা শুধু হারের ব্যবধানই কমাতে পেরেছে। ১০০ রানে জিতে ষষ্ঠবারের মতো যুব বিশ্বকাপের শিরোপা জিতল ভারত।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেট
