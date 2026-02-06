ইংল্যান্ডকে বিধ্বস্ত করে চ্যাম্পিয়ন ভারত

ঝোড়ো ব্যাটিং করা দারুণ এক অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন বৈভব সূর্যবংশী। হারারে স্পোর্টস ক্লাবে আজ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে রেকর্ড গড়া এক সেঞ্চুরি করেছেন তিনি। তাঁর বিস্ফোরক সেঞ্চুরির দিনে হেসেখেলে জিতেছে ভারত। যুব বিশ্বকাপ ইতিহাসে ষষ্ঠ শিরোপা জিতল এশিয়া মহাদেশের এই দল।
হারারে স্পোর্টস ক্লাবে আজ ফাইনালের পুরো আলো কেড়ে নিয়েছেন বৈভব সূর্যবংশী। ৮০ বলে ১৫টি করে চার ও ছক্কায় ১৭৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন সূর্যবংশী। তাতে যুব বিশ্বকাপ ফাইনালে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের ইনিংসের রেকর্ডটা তিনি নিজের করে নিলেন। ৫৫ বলে সেঞ্চুরি করে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েছেন তিনি। তাঁর ঝোড়ো সেঞ্চুরির দিনে ৯ উইকেটে ৪১১ রান করেছে ভারত।
জবাব দিতে নেমে ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ১৭১ রান ছিল ইংল্যান্ডের স্কোর। এরপরই ইংলিশরা খেই হারিয়ে ফেলে। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা ইংল্যান্ড ৪০ ওভারে ৩১১ রানে গুটিয়ে গেছে। পাঁচ নম্বরে নামা ক্যালেব ফ্যালকনারের ৬৭ বলে ১১৫ রানের ঝোড়ো ইনিংসটা শুধু হারের ব্যবধানই কমাতে পেরেছে। ১০০ রানে জিতে ষষ্ঠবারের মতো যুব বিশ্বকাপের শিরোপা জিতল ভারত।
বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) বাদ দেওয়ার পর পাকিস্তানের বিশ্বকাপ বর্জন নিয়ে আলোচনা জোরালো হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের মতো অবশ্য পাকিস্তান বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করেনি। আগামীকাল ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নামবে সালমান আলী আঘার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান। যে মাঠে তারা১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা সিনিয়র ডিভিশন ফুটবল লিগে ২০২৫-২৬ মৌসুমে মহাখালী একাদশের নিয়মিত খেলোয়াড় হিসেবে সর্বোচ্চ গোল করায় তরুণ ফুটবলার মাশরাফি ইসলামকে নাগরিক সংবর্ধনা দিয়েছেন এলাকাবাসী। আজ বিকেলে রাজশাহীর পবা উপজেলার আফি নেপালপাড়া স্কুলমাঠে আফি নেপালপাড়া অগ্রদূত সংঘের উদ্যোগে তাকে এই সংবর্ধনা দেওয়া হয়।২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে আর কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে বাংলাদেশ দলের থাকার কথা ছিল কলকাতায়। আগামীকাল স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক লিটন দাস, প্রধান কোচ ফিল সিমন্স বা অন্যান্য ক্রিকেটার-কোচদের কেউ না কেউ আসতেন। কিন্তু উপমহাদেশে৩ ঘণ্টা আগে
২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচ না দেখে যদি আজ টিভিতে ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচটাই শুধু দেখেন, তাহলে অনেকে ধন্দে পড়ে যেতে পারেন। হারারে স্পোর্টস ক্লাবে আজ শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালে দুই দলই খেলেছে রঙিন পোশাকে। তবে খেলার ধরন দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে ম্যাচটা ৫০ ওভারে হচ্ছে নাকি ২০ ওভারে হচ্ছে।৩ ঘণ্টা আগে