বাংলাদেশের কাছে হারের দায় নিচ্ছেন রশিদ খান

ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশের ম্যাচে এখন রোমাঞ্চকর সমাপ্তি হয়ে গেছে নিয়মিত চিত্র। ভক্ত-সমর্থকদের যখনই মনে হয় ম্যাচটা জাকের আলী অনিক-পারভেজ হোসেন ইমনরা সহজে জিতবেন, তখনই ম্যাচের ভোল পাল্টাতে শুরু করে। শারজায় গত রাতে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান প্রথম টি-টোয়েন্টিতে হয়েছে এমন ঘটনা।
১৫২ রানের লক্ষ্যে নেমে ১১.৩ ওভারে বিনা উইকেটে ১০৯ রান করেছিল বাংলাদেশ। হঠাৎ ধসে তাদের স্কোর হয়ে যায় ১৫.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৮ রান। যেখানে আফগানিস্তানের অধিনায়ক রশিদ খান নিয়েছেন ৪ উইকেট। ৪ ওভারে খরচ করেন ১৮ রান। শেষ পর্যন্ত জাকের আলী অনিকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ম্যাচটা জিতেছে ৮ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে। ম্যাচটা রোমাঞ্চকর হলেও রশিদ খানের মতে স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান জমা করতে পারেনি। মোহাম্মদ নবির শেষের দিকে ঝোড়ো ইনিংসের (২৫ বলে ৩৮) কারণে স্কোর ১৫০ ছাড়িয়েছে ঠিকই। কিন্তু টপ অর্ডার ব্যাটাররা আশানুরূপ ইনিংস খেলতে পারেননি। রহমানউল্লাহ গুরবাজ ৪০ রান করলেও খেলেছেন ৩১ বল।
হারের পর ব্যাটারদের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন রশিদ খান। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আফগান অধিনায়ক বলেন,‘আমার মতে আরও ভালো কিছু হতে পারত। টি-টোয়েন্টিতে আপনি মোমেন্টাম একবার হারালে সেটা ফিরে পাওয়া কঠিন। আমার মতে ১৭০-১৮০ সহজে হতে পারত। বাজে শট খেলে এশিয়া কাপে আমাদের ভুগিয়েছে। এটা স্কিলের সমস্যা নয়। এটা ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলার ব্যাপার। পুরো এশিয়া কাপে আমরা উইকেট বিলিয়ে দিয়ে এসেছি। এখানেও সেটা করেছি।’
ভারত-শ্রীলঙ্কায় আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টের আগে পাঁচ মাসও বাকি নেই। হাতে যে সময় আছে, সেই সময়ের মধ্যে নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি শুধরে ফেলতে হবে বলে মনে করেন রশিদ খান। বাংলাদেশের কাছে ৪ উইকেটে হারের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আফগান অধিনায়ক বলেন, ‘আমরা এখান থেকে শিখে উন্নতির চেষ্টা করছি। কারণ, আমাদের প্রধান লক্ষ্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা। ব্যাটারদের উচিত তাদের স্বাভাবিক খেলার দিকে মনোযোগ দেওয়া। সময় নিয়ে খেলা উচিত। একই সঙ্গে এটাও দেখতে হবে চাপের মুহূর্তে বাজে শট খেলা যাবে না।’
৪ উইকেটে জিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল বাংলাদেশ। সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে আজই মুখোমুখি হবে দুই দল। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি হবে পরশু। শেষ দুই টি-টোয়েন্টিও হবে শারজায়।
বাংলাদেশের ম্যাচে এখন রোমাঞ্চকর সমাপ্তি হয়ে গেছে নিয়মিত চিত্র। ভক্ত-সমর্থকদের যখনই মনে হয় ম্যাচটা জাকের আলী অনিক-পারভেজ হোসেন ইমনরা সহজে জিতবেন, তখনই ম্যাচের ভোল পাল্টাতে শুরু করে। শারজায় গত রাতে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান প্রথম টি-টোয়েন্টিতে হয়েছে এমন ঘটনা।
১৫২ রানের লক্ষ্যে নেমে ১১.৩ ওভারে বিনা উইকেটে ১০৯ রান করেছিল বাংলাদেশ। হঠাৎ ধসে তাদের স্কোর হয়ে যায় ১৫.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৮ রান। যেখানে আফগানিস্তানের অধিনায়ক রশিদ খান নিয়েছেন ৪ উইকেট। ৪ ওভারে খরচ করেন ১৮ রান। শেষ পর্যন্ত জাকের আলী অনিকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ম্যাচটা জিতেছে ৮ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে। ম্যাচটা রোমাঞ্চকর হলেও রশিদ খানের মতে স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান জমা করতে পারেনি। মোহাম্মদ নবির শেষের দিকে ঝোড়ো ইনিংসের (২৫ বলে ৩৮) কারণে স্কোর ১৫০ ছাড়িয়েছে ঠিকই। কিন্তু টপ অর্ডার ব্যাটাররা আশানুরূপ ইনিংস খেলতে পারেননি। রহমানউল্লাহ গুরবাজ ৪০ রান করলেও খেলেছেন ৩১ বল।
হারের পর ব্যাটারদের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন রশিদ খান। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আফগান অধিনায়ক বলেন,‘আমার মতে আরও ভালো কিছু হতে পারত। টি-টোয়েন্টিতে আপনি মোমেন্টাম একবার হারালে সেটা ফিরে পাওয়া কঠিন। আমার মতে ১৭০-১৮০ সহজে হতে পারত। বাজে শট খেলে এশিয়া কাপে আমাদের ভুগিয়েছে। এটা স্কিলের সমস্যা নয়। এটা ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলার ব্যাপার। পুরো এশিয়া কাপে আমরা উইকেট বিলিয়ে দিয়ে এসেছি। এখানেও সেটা করেছি।’
ভারত-শ্রীলঙ্কায় আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টের আগে পাঁচ মাসও বাকি নেই। হাতে যে সময় আছে, সেই সময়ের মধ্যে নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি শুধরে ফেলতে হবে বলে মনে করেন রশিদ খান। বাংলাদেশের কাছে ৪ উইকেটে হারের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আফগান অধিনায়ক বলেন, ‘আমরা এখান থেকে শিখে উন্নতির চেষ্টা করছি। কারণ, আমাদের প্রধান লক্ষ্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা। ব্যাটারদের উচিত তাদের স্বাভাবিক খেলার দিকে মনোযোগ দেওয়া। সময় নিয়ে খেলা উচিত। একই সঙ্গে এটাও দেখতে হবে চাপের মুহূর্তে বাজে শট খেলা যাবে না।’
৪ উইকেটে জিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল বাংলাদেশ। সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে আজই মুখোমুখি হবে দুই দল। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি হবে পরশু। শেষ দুই টি-টোয়েন্টিও হবে শারজায়।
হাতের নাগালে থাকা ম্যাচ ফস্কে যাওয়া, সহজ ম্যাচ কঠিন করে জেতা—বাংলাদেশের ক্রিকেটে এ আর নতুন কী! এশিয়া কাপ, আইসিসি ইভেন্ট তো বটেই, দ্বিপক্ষীয় সিরিজেও জাকের আলী অনিক-তানজিদ হাসান তামিমদের সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটে অহরহ।৩০ মিনিট আগে
ওপেনিংয়ে তানজিদ হাসান তামিম ও পারভেজ হোসেন ইমন সেঞ্চুরি জুটি গড়লে মনে হয়েছিল সহজেই জিতবে বাংলাদেশ। এই জুটির ওপর ভর করে ১১তম ওভারে যখন দলীয় সেঞ্চুরিতে পা রাখে বাংলাদেশ, জয়ের জন্য তখন দরকার ছিল ৫৪ বলে ৪৮ রান। সে সময় দলের রানরেট ছিল ৯.৪৫। আর প্রয়োজনীয় রানরেট ছিল মাত্র ৫.৩৩।১০ ঘণ্টা আগে
সপ্তাহ খানেক আগেও দুবাইয়ে এশিয়া কাপে বাংলাদেশের খেলায় গ্যালারি ছিল পরিপূর্ণ। আজ শারজায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দেখা গেল ব্যতিক্রমী চিত্র। গ্যালারি প্রায় ফাঁকাই ছিল বলা যায়। এশিয়া কাপে প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারের ছাপই হয়তো এটি।১৩ ঘণ্টা আগে
দুর্দান্ত বোলিং, অতঃপর লক্ষ্য তাড়ায় দারুণ ব্যাটিং—শ্রেয়তর দল হিসেবে নিগার সুলতানা জ্যোতিরা হারালেন পাকিস্তানকে। ৭ উইকেটের জয় দিয়ে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরু করলেন বাংলাদেশের মেয়েরা।১৪ ঘণ্টা আগে