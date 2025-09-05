বুলবুলের জন্য ‘গানম্যান’ চেয়েছে বিসিবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গানম্যান চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।
বিসিবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজাম উদ্দিন চৌধুরী গতকাল জননিরাপত্তা বিভাগের সচিবের কাছে বুলবুলের নিরাপত্তা চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। ২০২৫ সালের অক্টোবরে বিসিবি পরিচালনা পরিষদের নির্বাচন ঘিরে সভাপতির নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া বোর্ডের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে তিনি ঢাকাসহ দেশের নানা জায়গায় নিয়মিত যাতায়াত করেন। সম্ভাব্য অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে তাঁর জন্য সশস্ত্র নিরাপত্তা প্রয়োজন বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
বিসিবি সভাপতি বুলবুল এরই মধ্যে পরিচালক পদে নির্বাচনে লড়াইয়ের ঘোষণা দিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে তাঁকে হুমকিও দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বিসিবি সভাপতির প্রোটোকলে অবসরপ্রাপ্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দুই সদস্য নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকলেও তাঁরা নিরস্ত্র। আগে তাঁরা লাইসেন্সকৃত অস্ত্র ব্যবহার করতে পারলেও এখন সেই সুযোগ নেই।
রাষ্ট্রের এক দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, সাধারণত প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিবরা পোশাকি পুলিশ বডিগার্ড পান। সাংবিধানিক পদে থাকা অনেকেই পান সাদা পোশাকে গানম্যান। তবে বিশেষ কোনো নাগরিক নিজের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত থাকলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে পারেন। এরপর ‘থ্রেট অ্যাসেসমেন্ট’-এর মাধ্যমে বাস্তবতা যাচাই করে জরুরি মনে হলে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হয়।
এর আগে বিসিবির সাবেক সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন সংসদ সদস্য (এমপি) ও মন্ত্রী হওয়ায় রাষ্ট্রীয়ভাবে একজন এসআই পর্যায়ের দেহরক্ষী পেয়েছিলেন। কিন্তু পাপন সরে যাওয়ার পর নয় মাস দায়িত্ব পালন করা ফারুক আহমেদ নিরস্ত্র নিরপত্তাকর্মী পেয়েছিলেন। ফারুকের পরিবর্তে এ বছরের ৩০ মে বিসিবি সভাপতি হয়েছেন বুলবুল।
