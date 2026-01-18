কোহলির সেঞ্চুরিও পরও সিরিজ হারল ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বর্তমানে একটি ট্রেন্ড চলছে—১০ বছর আগে-পরে কার কেমন পরিবর্তন। বিরাট কোহলি যেন একটুও বদলাননি। ১০ বছর আগেও যেমন খ্যাপাটে ছিলেন, এখনো তা-ই। এখনো তিনি উইকেটে থাকা মানে ভারতের আশা জিইয়ে রাখা। আজ তেমনই এক ইনিংস খেললেন তিনি। তুলে নিয়েছেন ওয়ানডেতে ৫৪তম সেঞ্চুরি। কিন্তু এড়াতে পারেননি ভারতের সিরিজ হার। তিন ম্যাচের সিরিজ শেষ হয়েছে ২-১ ব্যবধানে।
ইন্দোরে তৃতীয় ওয়ানডেতে আজ গতকাল ভারতকে ৪১ রানে হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড। ভারতের মাটিতে এটাই তাদের প্রথম ওয়ানডে সিরিজ জয়। ৩৩৮ রানের লক্ষ্য তাড়ায় ভারতের শুরুটা ভালো হয়নি। প্রথম ৫ ব্যাটারের মধ্যে শুধু কোহলিই দাঁড়াতে পেরেছেন। একপ্রান্ত আগলে রেখে নীতিশ রেড্ডির (৫৩) সঙ্গে পঞ্চম উইকেটে ৮৮ ও সপ্তম উইকেটে হর্ষিত রানার (৫২) সঙ্গে ৯৯ রানের জুটি গড়েন। নীতিশ-হর্ষিত ফিরে গেলেও হাল ছাড়ছিলেন না কোহলি। শেষ পর্যন্ত ১০৮ বলে ১০ চার ও ৩ ছক্কায় ১২৪ রানে তাঁকে থামান ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক। জাকারি ফুকসের মতো ক্লার্কও নেন ৩ উইকেট। ভারত গুটিয়ে যায় ২৯৬ রানে।
এর আগে ড্যারিল মিচেল ও গ্লেন ফিলিপসের সেঞ্চুরিতে ভর করে ৮ উইকেটে ৩৩৭ রান দাঁড় করায় নিউজিল্যান্ড। টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে শুরুতেই বিপদে পড়ে কিউইরা; মাত্র ৫ রানে ২ উইকেট এবং পরে ৫৮ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকে।
সেখান থেকে চতুর্থ উইকেটে ২১৯ রানের জুটি গড়েন মিচেল ও ফিলিপস। ভারতের বিপক্ষে যেকোনো উইকেটে এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। মিচেল ১৫ চার ও ৩ ছক্কায় খেলেন ১৩৭ রানের দারুণ ইনিংস। ওয়ানডে ক্যারিয়ারে এটি তাঁর নবম ও এই সিরিজে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। সব মিলিয়ে ভারতের বিপক্ষে ভারতের মাটিতে সব শেষ ৫ ম্যাচে ৪ সেঞ্চুরি করেছেন তিনি।
আরেক প্রান্তে ফিলিপস ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরিতে মাত্র ৮৮ বলে ১০৬ রান করে ভারতীয় বোলারদের ওপর চড়াও হন। অর্শদীপ সিং ফিলিপসকে ফিরিয়ে এই ম্যারাথন জুটি ভাঙার পর মোহাম্মদ সিরাজের শিকার হন মিচেল।
৩৫০-এর দিকে ছুটলেও শেষ দিকে কিছুটা খেই হারিয়ে ফেলে নিউজিল্যান্ড। অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়েল ১৮ বলে অপরাজিত থাকেন ২৮ রান। ভারতের হয়ে তিনটি করে উইকেট নেন অর্শদীপ সিং ও হর্ষিত রানা নেন তিনটি করে উইকেট।
শেষ হয়েছে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) লিগ পর্বের ম্যাচ। রাউন্ড রবিন লিগের শেষ ম্যাচে চট্টগ্রাম রয়্যালসকে ৪২ রানে হারিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। লিগ পর্বের ম্যাচ শেষে এখন প্লে অফের জমজমাট লড়াই দেখার অপেক্ষায় ভক্তরা।২৫ মিনিট আগে
রংপুর রাইডার্সের কাছে হারের পরই নিশ্চিত হয়েছিল– ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) প্লে অফে খেলছে না ঢাকা ক্যাপিটালস। চট্টগ্রাম কিংসের বিপক্ষে আজ তাদের ম্যাচটি ছিল কেবলমাত্র নিয়মরক্ষার। সেই ম্যাচে ৪২ রানের জয় তুলে নিয়ে বিপিএল শেষ করল মোহাম্মদ মিঠুনের দল।১ ঘণ্টা আগে
কয়েক দিন ধরেই বাংলাদেশ ক্রিকেটের আলোচিত সমালোচিত নাম এম নাজমুল ইসলাম। ক্রিকেটারদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে খবরের শিরোনামে আসেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) এই পরিচালক। তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছিল বিসিবি। সেই উত্তর দিয়েছেন নাজমুল। বিসিবির শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান ফয়জুর রহমান মিতু আজকের পত্র২ ঘণ্টা আগে
সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে প্রতীক্ষিত জয়ের স্বাদ পেল বাংলাদেশ। থাইল্যান্ডের ব্যাংককের ননথাবুরি হলে আজ ভুটানকে ৪-১ গোলে হারিয়ে টুর্নামেন্টে টিকে থাকার আশা বাঁচিয়ে রাখল সাঈদ খোদারাহমির দল। বাংলাদেশের হয়ে জোড়া গোল করেছেন ফরোয়ার্ড মঈন আহমেদ।২ ঘণ্টা আগে