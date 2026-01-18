Ajker Patrika
ক্রিকেট

কোহলির সেঞ্চুরিও পরও সিরিজ হারল ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    
৪১ রানে হেরেছে ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো
৪১ রানে হেরেছে ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বর্তমানে একটি ট্রেন্ড চলছে—১০ বছর আগে-পরে কার কেমন পরিবর্তন। বিরাট কোহলি যেন একটুও বদলাননি। ১০ বছর আগেও যেমন খ্যাপাটে ছিলেন, এখনো তা-ই। এখনো তিনি উইকেটে থাকা মানে ভারতের আশা জিইয়ে রাখা। আজ তেমনই এক ইনিংস খেললেন তিনি। তুলে নিয়েছেন ওয়ানডেতে ৫৪তম সেঞ্চুরি। কিন্তু এড়াতে পারেননি ভারতের সিরিজ হার। তিন ম্যাচের সিরিজ শেষ হয়েছে ২-১ ব্যবধানে।

ইন্দোরে তৃতীয় ওয়ানডেতে আজ গতকাল ভারতকে ৪১ রানে হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড। ভারতের মাটিতে এটাই তাদের প্রথম ওয়ানডে সিরিজ জয়। ৩৩৮ রানের লক্ষ্য তাড়ায় ভারতের শুরুটা ভালো হয়নি। প্রথম ৫ ব্যাটারের মধ্যে শুধু কোহলিই দাঁড়াতে পেরেছেন। একপ্রান্ত আগলে রেখে নীতিশ রেড্ডির (৫৩) সঙ্গে পঞ্চম উইকেটে ৮৮ ও সপ্তম উইকেটে হর্ষিত রানার (৫২) সঙ্গে ৯৯ রানের জুটি গড়েন। নীতিশ-হর্ষিত ফিরে গেলেও হাল ছাড়ছিলেন না কোহলি। শেষ পর্যন্ত ১০৮ বলে ১০ চার ও ৩ ছক্কায় ১২৪ রানে তাঁকে থামান ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক। জাকারি ফুকসের মতো ক্লার্কও নেন ৩ উইকেট। ভারত গুটিয়ে যায় ২৯৬ রানে।

এর আগে ড্যারিল মিচেল ও গ্লেন ফিলিপসের সেঞ্চুরিতে ভর করে ৮ উইকেটে ৩৩৭ রান দাঁড় করায় নিউজিল্যান্ড। টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে শুরুতেই বিপদে পড়ে কিউইরা; মাত্র ৫ রানে ২ উইকেট এবং পরে ৫৮ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকে।

সেখান থেকে চতুর্থ উইকেটে ২১৯ রানের জুটি গড়েন মিচেল ও ফিলিপস। ভারতের বিপক্ষে যেকোনো উইকেটে এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। মিচেল ১৫ চার ও ৩ ছক্কায় খেলেন ১৩৭ রানের দারুণ ইনিংস। ওয়ানডে ক্যারিয়ারে এটি তাঁর নবম ও এই সিরিজে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। সব মিলিয়ে ভারতের বিপক্ষে ভারতের মাটিতে সব শেষ ৫ ম্যাচে ৪ সেঞ্চুরি করেছেন তিনি।

আরেক প্রান্তে ফিলিপস ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরিতে মাত্র ৮৮ বলে ১০৬ রান করে ভারতীয় বোলারদের ওপর চড়াও হন। অর্শদীপ সিং ফিলিপসকে ফিরিয়ে এই ম্যারাথন জুটি ভাঙার পর মোহাম্মদ সিরাজের শিকার হন মিচেল।

৩৫০-এর দিকে ছুটলেও শেষ দিকে কিছুটা খেই হারিয়ে ফেলে নিউজিল্যান্ড। অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়েল ১৮ বলে অপরাজিত থাকেন ২৮ রান। ভারতের হয়ে তিনটি করে উইকেট নেন অর্শদীপ সিং ও হর্ষিত রানা নেন তিনটি করে উইকেট।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটনিউজিল্যান্ড ক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জনসংখ্যার অর্ধেক পেছনে রেখে এগোনো সম্ভব না: জাইমা রহমান

জনসংখ্যার অর্ধেক পেছনে রেখে এগোনো সম্ভব না: জাইমা রহমান

বাংলাদেশের সমাধান না হলে পাকিস্তানও খেলবে না বিশ্বকাপে

বাংলাদেশের সমাধান না হলে পাকিস্তানও খেলবে না বিশ্বকাপে

তিন জেলায় নিয়োগ দেবে ইউসিবি ব্যাংক, চলছে আবেদন

তিন জেলায় নিয়োগ দেবে ইউসিবি ব্যাংক, চলছে আবেদন

‘জুলাই যোদ্ধারাও মুক্তিযোদ্ধা’, পৃথক বিভাগ করার প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

‘জুলাই যোদ্ধারাও মুক্তিযোদ্ধা’, পৃথক বিভাগ করার প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

সম্পর্কিত

প্লে-অফে কে কার বিপক্ষে খেলবে

প্লে-অফে কে কার বিপক্ষে খেলবে

কোহলির সেঞ্চুরিও পরও সিরিজ হারল ভারত

কোহলির সেঞ্চুরিও পরও সিরিজ হারল ভারত

সান্ত্বনার জয়ে বিপিএল শেষ করল ঢাকা

সান্ত্বনার জয়ে বিপিএল শেষ করল ঢাকা

চিঠির জবাব দিলেন বিসিবি পরিচালক নাজমুল

চিঠির জবাব দিলেন বিসিবি পরিচালক নাজমুল