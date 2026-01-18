Ajker Patrika
ক্রিকেট

সান্ত্বনার জয়ে বিপিএল শেষ করল ঢাকা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৮ জানুয়ারি ২০২৬, ২২: ২৯
শেষ ম্যাচে ৪২ রানের জয় তুলে নিয়েছে ঢাকা। ছবি: সংগৃহীত
শেষ ম্যাচে ৪২ রানের জয় তুলে নিয়েছে ঢাকা। ছবি: সংগৃহীত

রংপুর রাইডার্সের কাছে হারের পরই নিশ্চিত হয়েছিল– ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) প্লে অফে খেলছে না ঢাকা ক্যাপিটালস। চট্টগ্রাম কিংসের বিপক্ষে আজ তাদের ম্যাচটি ছিল কেবলমাত্র নিয়মরক্ষার। সেই ম্যাচে ৪২ রানের জয় তুলে নিয়ে বিপিএল শেষ করল মোহাম্মদ মিঠুনের দল।

আগে ব্যাট করে সাইফ হাসানের ফিফটিতে ১৭০ রান করে ঢাকা। জবাবে ১২৮ রানে অলআউট হয় চট্টগ্রাম। ১০ ম্যাচে তৃতীয় জয় পেল ঢাকা। ৬ দলের টুর্নামেন্টে পাঁচ নম্বরে থেকে বিদায় নিল ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। ২ ম্যাচে জিতে টেবিলের তলানীতে আছে নবাগত নোয়াখালী এক্সপ্রেস।

এবারের বিপিএলের রান খরায় ভুগছিলেন সাইফ। নিজেকে হারিয়ে খুঁজতে থাকা এই ব্যাটার শেষ ম্যাচে জ্বলে উঠেন। এদিন চট্টগ্রামের বিপক্ষে এই ওপেনারের ব্যাট থেকে আসে ৭৩ রান। পাঁচটি চার ও ছক্কায় সাজানো তাঁর ৪৪ বলের ইনিংস। চলতি বিপিএলে এটাই সাইফের একমাত্র ফিফটি।

সাইফের মতো উসমান খানও ব্যাট হাতে তাণ্ডব শুরু করেছিলেন। কিন্তু ৬ বলে ১৬ রান করে থামেন এই পাকিস্তানি ব্যাটার। ২৯ রান করলেও ৩০ বল খেলা জুবায়েদ আকবরি এই সংস্করণের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়েছেন। এছাড়া মিঠুন ১৫ ও মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন করেন ১২ রান। চট্টগ্রামের হয়ে ২৫ রানে ৩ উইকেট নেন তানভীর ইসলাম।

রান তাড়ায় এক আমির জামাল ছাড়া চট্টগ্রামের আর কেউ সাইফউদ্দিন, তাসকিন আহমেদদের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। শেষ ওভারে ফেরার আগে ২৬ বলে ৪২ রান করেন জামাল। হাসান নাওয়াজ ১৯ ও মোহাম্মদ নাঈম ১৮ রান করলেও তাঁদের ইনিংসের স্ট্রাইকরেট ছিল একশর নিচে। ৬ বলে ১৪ রানে অপরাজিত থাকেন শরিফুল ইসলাম। ২০ রানে সাইফউদ্দিনের শিকার ৪ উইকেট। ২৮ রানে ৩ ব্যাটারকে ফেরান তাসকিন।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএল
