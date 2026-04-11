সাকিব-সৌম্যকে নিয়ে বিসিবির ভাবনা কী

সাকিব আল হাসানের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পথচলা স্থবির হয়ে আছে ১৮ মাস ধরে। আর সৌম্য সরকার সবশেষ পাকিস্তান সিরিজের দলে থাকলেও তিনটা ওয়ানডেই তাঁকে দেখতে হয়েছে বেঞ্চে বসে। তাঁর স্ত্রী প্রিয়ন্তি দেবনাথ পূজা তখন সামাজিক মাধ্যমে বিস্ফোরক পোস্ট দিয়েছিলেন। দেশের দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের না খেলা নিয়ে আজ প্রশ্ন করা হয়েছে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত নির্বাচক প্যানেলের কাছে।
২০২৪ সালের অক্টোবরে কানপুরে ভারতের বিপক্ষে টেস্টের পর সাকিব আর বাংলাদেশের হয়ে খেলতে পারেননি। এ বছরের মার্চে পাকিস্তান সিরিজ দিয়ে তিনি ফিরতে পারেন বলে সদ্য ভেঙে যাওয়া বোর্ডের পরিচালকরা আশার বাণী শুনিয়েছিলেন। সেই সিরিজের পর এবার নিউজিল্যান্ড সিরিজের দলেও সাকিবের জায়গা মেলেনি। সাকিব কি বোর্ডের পরিকল্পনায় আছে—আজ কিউইদের বিপক্ষে সিরিজের দল ঘোষণার সময় বিসিবি প্রধান নির্বাচক হাবিবুল বাশার সুমনের কাছে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে সুমন বলেন, ‘আমার সঙ্গে দুই-একবার কথা হয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সে কি প্রস্তুত এবং এখন কী করছে? সে যেখানে আছে, সেখানে ক্রিকেট নিয়মিত হয় না। অনুশীলনের পর্যাপ্ত সুযোগ নেই। পর্যাপ্ত সুযোগ নেই। ফিটনেস নিয়ে কাজ করা গেলেও ক্রিকেট অতটা নিয়মিত হয় না। যদিও সে ক্রিকেট খেলছে। আমি মূলত এসব বিষয় নিয়েই তার সঙ্গে বেশি কথা বলেছি।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো দূরে থাক, বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল), ঢাকা প্রিমিয়ার লিগও (ডিপিএল) সাকিব খেলতে পারেননি। আর একাধিক মামলা থাকায় তাঁর দেশে ফেরা নিয়ে জটিলতা এখনো কাটেনি। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হকও কদিন আগে জানিয়েছিলেন, আইনজীবীর মাধ্যমে মামলা লড়ে নিরাপরাধ প্রমাণ করতে পারলেই সাকিব দেশের ক্রিকেটে ফিরতে পারেন।
সাকিব ফিরে যেন ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলতে পারেন, সুমনের চাওয়া সেটাই। বিসিবি প্রধান নির্বাচক আজ বলেন, ‘তার থাকা না থাকার ওপর নির্ভর করছে। তবে আমরা পরিষ্কার করেছি যে যদি তাকে চাই, অবশ্যই লম্বা সময়ের জন্য চাইব। যেহেতু বিশ্বকাপের আগে আমাদের সামনে লম্বা সময় আছে, তাই আমরা বিশ্বকাপ নিয়েই পরিকল্পনা করব। আলোচনাটা মূলত এটাই ছিল যে সে কতটুকু প্রস্তুত। কারণ, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রস্তুতি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অনেক কিছু দাবি করে। তাই খেলার আগে নিজের প্রস্তুতিটা খুব দরকার।’
পাকিস্তান সিরিজের আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে গত বছরের অক্টোবরে ওয়ানডে সিরিজে ১৪০ রান করেছিলেন সৌম্য সরকার। যার মধ্যে উইন্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতে ৯১ রান করে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন। অথচ পাকিস্তান সিরিজে সাইফ হাসান ব্যর্থ হলেও তাঁর পরিবর্তে কোনো ম্যাচেই সৌম্যকে সুযোগ দেওয়া হয়নি। সৌম্যর স্ত্রী তখন বিস্ফোরক পোস্ট দিলে ওয়ানডে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। আজ নিউজিল্যান্ড সিরিজের দল ঘোষণার সময় বিসিবি প্রধান নির্বাচক সুমন বলেন, ‘আমি দুই দিন সৌম্যর অনুশীলন দেখেছি।একটা জিনিস আমাকে খুব মুগ্ধ করেছে যে সে অফ-স্পিন ভালোভাবে সামলাচ্ছে। স্পিনের ক্ষেত্রে তার আগে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। কিন্তু এখন অনেক উন্নতি করেছে। সে আমাদের দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দীর্ঘ ১২ বছরের ক্যারিয়ারে আসা-যাওয়ার মধ্যেই সময় গেছে সৌম্যর। বাজে পারফরম্যান্সের কারণে দলে থিতুই হতে পারেননি। ঘরোয়া ক্রিকেটেও ধারাবাহিকভাবে পারফরম্যান্স করেননি তিনি। সৌ্ম্যর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আজ সাইফের প্রসঙ্গে কথা বলেছেন সুমন। বিসিবি প্রধান নির্বাচক বলেন,‘আমাদের সামনে প্রচুর খেলা আছে এবং ও সুযোগ পাবে। ওর মতো প্লেয়ার বেঞ্চে বসে থাকা মানে আমাদের টিম অনেক শক্তিশালী। তবে আমি চাই না কেউ এসে দুই-তিনটা ম্যাচে সুযোগ পেয়েই আবার বাদ পড়ে যাক। আমি যাকে দেখব লম্বা সময়ের জন্য দেখব। সাইফ হাসান যেহেতু খেলেছে, আমি জানি না টিম ম্যানেজমেন্ট কী ভাবছে, তবে আমার মনে হয় তার আরেকটা সুযোগ পাওয়া উচিত। আর সৌম্য যখন ফিরে আসবে, তখন সেও লম্বা সময়ের জন্যই খেলবে।’
গত বছরের অক্টোবরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজে মাঝপথে দলে নেওয়া হয় নাসুম আহমেদকে। বাঁ হাতের ঘূর্ণিজাদু দেখিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এবার তিনি নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম দুই ওয়ানডের দলে নেই। কেন তাঁকে নেওয়া হয়নি, সেই ব্যাখ্যায় আরেক নির্বাচক হাসিবুল হোসেন শান্ত বলেন, ‘নাসুমকে আমরা মূলত টি-টোয়েন্টির জন্য প্রাধান্য দেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে উইকেটও একটা কারণ ছিল। উইকেট স্লো ও টার্নিং ছিল। এ কারণে তাকে পরে আনা হয়েছে। প্রথমে সে ছিল না। ওয়ানডেতে তানভীর লম্বা সময় বোলিং করতে পারে আর মাঝের সময়ে উইকেট নিতে পারে। সে সময়ের জন্য নাসুমকে পরে ডাকা হয়েছিল।’
১৭ ও ২০ এপ্রিল মিরপুরে হবে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডে। চট্টগ্রামে তৃতীয় ওয়ানডে হবে ২৩ এপ্রিল। ওয়ানডে সিরিজ শেষে তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে দুই দল।
পাকিস্তানের পর এবার নিউজিল্যান্ড সিরিজেও একই দল নিয়ে খেলবে বাংলাদেশ। অপরিবর্তিত দল রাখার ব্যাখ্যায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রধান নির্বাচক হাবিবুল বাশার সুমন জানিয়েছেন, কাউকে পর্যাপ্ত সুযোগ না দিয়ে বাদ দেবে না বর্তমান নির্বাচক প্যানেল।২ ঘণ্টা আগে
সবশেষ বাংলাদেশ ওয়ানডে খেলেছে মার্চে পাকিস্তানের বিপক্ষে। সেই সিরিজের দল নিয়েই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ।৩ ঘণ্টা আগে