Ajker Patrika
ক্রিকেট

২ কোটি রুপি হারানোর শঙ্কায় বুমরা

ক্রীড়া ডেস্ক    
২ কোটি রুপি হারানোর শঙ্কায় বুমরা
জসপ্রীত বুমরার বেতন ২ কোটি রুপি কমতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। ছবি: ফাইল ছবি

ভারতের সবশেষ দুই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ে জসপ্রীত বুমরা অসামান্য অবদান রেখেছেন। বিশেষ করে ডেথ ওভারে বোলারদের জন্য যে বিষাক্ত মৃত্যুবাণ ছোড়েন, সেটার জবাব দেওয়ার মতো ভাষা থাকে না ব্যাটারদের কাছে। কিন্তু ছন্দে থাকা এমন এক ক্রিকেটারের বেতন ২ কোটি রুপি কমে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

হঠাৎ বুমরার প্রসঙ্গ আসার কারণ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সম্ভাব্য নতুন কেন্দ্রীয় চুক্তি। ২০২৫-২৬ মৌসুমের চুক্তি থেকে এ‍+ ক্যাটাগরি বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে শোনা গেছে সেক্ষেত্রে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে চলে যেতে পারেন বুমরা। আগে যেখানে বছরে ৭ কোটি রুপি পেতেন, ক্যাটাগরিতে নিচে নেমে গেলে সেটা হয়ে যাবে ৫ কোটি রুপি। টাইমস অব ইন্ডিয়ার আজকের এক প্রতিবেদন থেকে তেমন কিছুরই ইঙ্গিত মিলেছে। বিসিসিআইয়ের এক ঘনিষ্ঠ সূত্র বলেছেন, ‘বোর্ড বুমরাকে কীভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায়, সেটা খতিয়ে দেখছে। তার পারিশ্রমিক ৭ কোটি থেকে কমিয়ে ৫ কোটি করাটা অন্যায্য হবে। আরও কয়েকজন ক্রিকেটার আছেন, যারা ভালো পারফর্ম করা সত্ত্বেও এক ধাপ নিচে নেমে গেছেন বলে মনে হচ্ছে। তাদের চুক্তির মূল্যায়নেও ব্যাপারটি পুনরায় বিবেচনা করা হতে পারে।’

ভারত-নিউজিল্যান্ড ফাইনাল ভালো লাগেনি মাশরাফিরভারত-নিউজিল্যান্ড ফাইনাল ভালো লাগেনি মাশরাফির

বিসিসিআইয়ের ২০২৫-২৬ মৌসুমের কেন্দ্রীয় চুক্তি এখনো প্রকাশ করেনি। তবে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা গেছে, ৩০ ক্রিকেটারকে চুক্তির আওতায় আনা হয়েছে। পর্যাপ্ত ক্রিকেটার না থাকায় এ‍+ ক্যাটাগরি বাদ দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্যাটাগরি হবে ‘এ’।

‘ভারত আমাদের পুরোপুরি ধসিয়ে দিয়েছে’‘ভারত আমাদের পুরোপুরি ধসিয়ে দিয়েছে’

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, বুমরা, রবীন্দ্র জাদেজা—‘এ‍+’ ক্যাটাগরিতে সবশেষ মৌসুমে ছিলেন চার ক্রিকেটার। যাঁদের মধ্যে কোহলি-রোহিত এরই মধ্যে টেস্ট ও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলেছেন। আর কোহলি-রোহিতের সঙ্গে বার্বাডোজে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলেছেন জাদেজা। শুধু বুমরার জন্য ‘এ‍+’ ক্যাটাগরি রাখতে চাচ্ছে না বিসিসিআই।

২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বুমরার শেষের ম্যাজিকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। সেবার ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট হয়েছিলেন তিনি। আর সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডকে ৯৬ রানে হারিয়ে শিরোপা জেতে ভারত। ৪ ওভারে ১৫ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ফাইনালসেরার পুরস্কার পেয়েছেন বুমরা। প্রথম দল হিসেবে সর্বোচ্চ তৃতীয়বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা, স্বাগতিক হিসেবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন, টানা দুইবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন—আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভারত গতকাল অনেকগুলো প্রথমের কীর্তি গড়েছে।

বিষয়:

খেলাবিসিসিআইক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুদ্ধ এড়াতে গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব দিয়েছিল ইরান, ‘অভিভূত’ হয়েছিল ব্রিটিশরা

তুরস্ক ও সিঙ্গাপুরে ঈদুল ফিতরের তারিখ ঘোষণা, মধ্যপ্রাচ্যে চাঁদ দেখার প্রস্তুতি

অভিনেতা শামস সুমনের জানাজা সম্পন্ন, পরিবার দেশে ফিরলে দাফন

সান্তাহারে নীলসাগর এক্সপ্রেসের ৯ বগি লাইনচ্যুত, উত্তরের ৫ জেলার সঙ্গে ঢাকার রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

পটিয়ায় ৩ বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত অন্তত ১৫

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

ঈদবাজারে বেড়েছে টাকার প্রবাহ

ঈদবাজারে বেড়েছে টাকার প্রবাহ

সম্পর্কিত

পাকিস্তানি ক্রিকেটার ইস্যুতে বিতর্ক উসকে দিলেন মোদি

পাকিস্তানি ক্রিকেটার ইস্যুতে বিতর্ক উসকে দিলেন মোদি

২ কোটি রুপি হারানোর শঙ্কায় বুমরা

২ কোটি রুপি হারানোর শঙ্কায় বুমরা

‘সিঙ্গাপুর-ভিয়েতনামকে হারাতে পারলে তা বাংলাদেশের জন্য গুড স্টেটমেন্ট’

‘সিঙ্গাপুর-ভিয়েতনামকে হারাতে পারলে তা বাংলাদেশের জন্য গুড স্টেটমেন্ট’

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করল পাকিস্তান

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করল পাকিস্তান