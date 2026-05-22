৬৬ দল নিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজন করতে চায় ফিফা

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের দল সংখ্যা, সূচি সব চূড়ান্ত হয়ে গেছে আগেই। এখন শুধু ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’ মাঠে গড়ানোর অপেক্ষা। কিন্তু ৪৮ দলের বিশ্বকাপ মাঠে গড়ানোর আগে জানা গেল আরেক তথ্য। বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা ফিফা দল সংখ্যা বাড়িয়ে ৬৬ দলের বিশ্বকাপ আয়োজনের কথা ভাবছে।
৬৬ দল নিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে চূড়ান্ত কিছু ফিফা এখনো জানায়নি। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম ডায়রিও এএসের গত রাতের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, দল সংখ্যা ৪৮ থেকে বাড়িয়ে ৬৬ করার আলোচনা চলছে। এএসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবল কনফেডারেশনের (কনমেবল) পক্ষ থেকে কয়েক মাস আগে ৬৬ দলের বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। যেসব দেশ বিশ্বকাপে সুযোগ পায় না, তাদের এই বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে খেলার পথ প্রশস্ত করাই এর উদ্দেশ্য। বিষয়টি প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলেও বর্তমানে কয়েকটি ফুটবল ফেডারেশনের আগ্রহের কারণে তা নতুন রূপ পাচ্ছে।’
২০৩০ থেকেই মূলত ৬৬ দলের বিশ্বকাপ আয়োজনের চিন্তা ফিফা করছে বলে এএসের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। যদিও এবারের মতোই ২০৩০ বিশ্বকাপ ৪৮ দলের হওয়ার কথা। স্পেন, মরক্কো ও পর্তুগালে হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্ট বিশ্বকাপ ফুটবলের শতবর্ষব্যাপী টুর্নামেন্ট। এ ছাড়া দুই বছর পর পর ক্লাব বিশ্বকাপ আয়োজনের যে আলোচনা শোনা যাচ্ছিল, তা আপাতত বাতিল।
১৯৩০ সালে প্রথমবার অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল ১৩ দল। প্রথম ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক ছিল উরুগুয়ে। ১৩ দল থেকে বাড়তে বাড়তে সেটা ৩২ দলে উন্নীত হয় ১৯৯৮ বিশ্বকাপে। ২০২২ পর্যন্ত ৩২ দলের বিশ্বকাপ হয়েছে। এবার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে দল সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪৮। দল বেড়ে যাওয়ায় প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে কেপভার্দে, কুরাসাও, জর্ডান ও উজবেকিস্তানের মতো দলগুলো। ফিফার নীতিনির্ধারক ও কয়েকটি কনফেডারেশনও বিশ্বকাপকে আরও বড় পরিসরে আয়োজন করা নিয়ে ভাবছে। দল বাড়ানোর প্রস্তাবনা নিয়ে কাজ করছে বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা।
১১ জুন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার যৌথ আয়োজনে শুরু হবে ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ। প্রথম ম্যাচে মেক্সিকোর আজতেকা স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে স্বাগতিক মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৯ জুলাই নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে হবে ফাইনাল। আর্জেন্টিনা এবার নামছে শিরোপা ধরে রাখাল লক্ষ্যে।
অবশেষে জানা গেল বাংলাদেশ ফুটবল দলের নতুন কোচের নাম। হামজা চৌধুরী, জামাল ভূঁইয়াদের ডাগআউটে এখন দেখা যাবে টমাস ডুলিকে। নিয়োগ পাওয়ার পর আজই ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন তিনি।২২ মিনিট আগে
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে ২০ দিনের মতো বাকি। দলগুলো নিজেদের গুছিয়ে নিতে শুরু করেছে। পর্যায়ক্রমে বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করছে টুর্নামেন্টের ৪৮ দল। তারকাদের অনেকেই বাদ পড়ছেন। অনেকে আবার চমক হয়ে আসছেন। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’ খেলতে না পারায় হতাশ ইংল্যান্ডের তারকা ফুটবলার হ্যারি ম্যাগুয়ার।১ ঘণ্টা আগে
ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজতে কখনো কয়েক মিনিট বাকি। তখনই অঝোরে কাঁদতে শুরু করলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। যে পরিস্থিতিতে তাঁকে কাঁদতে দেখা গেল, সেটা অবাক করার মতোই। কারণ, আল নাসরের চ্যাম্পিয়ন হওয়া তখন সময়ের ব্যাপার। কিন্তু সব সময় কি মানুষ দুঃখেই কাঁদেন! কখনো কখনো খুৃশিতে আবেগতাড়িত হয়ে ঝরঝরিয়ে চোখের কোণা বেয়ে২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের নতুন প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন টমাস ডুলি। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) আজ আনুষ্ঠানিকভাবে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।২ ঘণ্টা আগে